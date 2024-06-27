В противостоянии «семерок» Хвича превзошел Криштиану.

В заключительных матчах группового этапа определялся последний участник плей-офф от группы F. Или участники: Португалия вышла досрочно, причем с первого места, а Турция, Чехия и Грузия сохраняли шансы рвануть дальше, в том числе и с третьего места.

Португальцы не отказали себе в удовольствии провести масштабную ротацию. Разумеется, Роналду она не коснулась — у легенды в планах было обновление новой партии рекордов, да и в двух предыдущих матчах он не забивал.

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Но первое слово в матче сказала не португальская, а грузинская «семерка». Уже на второй минуте! Перехват Микаутадзе в центре поля перерос в стремительную контратаку, которую завершил Кварацхелия. После первый двух матчей Хвичу много критиковали, но здесь он сразу же показал себя настоящим лидером и подарил команде идеальное начало.

И до матча было понятно, что грузинам придется много терпеть и обороняться. Делать это, ведя в счете, конечно, приятнее. Хотя нельзя сказать, что португальцы в стартовом отрезке сильно напрягали Мамардашвили. Игра у них откровенно не ладилась. У Роналду — в том числе. В первом тайме он запомнился двумя моментами. Могучим дальним ударом со штрафного (Мамардашвили справился) и нервной реакцией на решение арбитра. Грузинский защитник придержал его за майку на стандарте, на что Криштиану указал судьям. Момент обернулся желтой карточкой для самого Роналду, что привело его в бешенство. Португальцы вообще охотно разменивались на всякую ерунду. Нету, например, получил желтую за симуляцию. Леау отличился этим в обоих предыдущих матчах и схлопотал дисквалификацию.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Первая половина сложилась полностью по сценарию сборной Грузии. Быстрый гол и грамотная игра в обороне, но главное — команда Саньоля была совершенно спокойна, эмоции не захлестывали игроков. К третьему матчу на своем первом большом турнире грузины окончательно освоились на таком уровне.

Второй тайм португальцы начали мощнее. Грузины отбили первую волну атак и вспомнили о контригре. Хороший момент был у Хвичи, но он толком не попал по мячу. Однако в современном футболе любая вылазка в чужую штрафную даром не проходит: арбитр Шерер вернулся к уже заигранному моменту и назначил пенальти за фол на Лочошвили! И снова антигероем оказался Антониу Силва — именно он обрезался на первый гол, а тут привез пенальти. Микаутадзе с точки пробил точно в угол. 2:0 — до главной победы в истории сборной Грузии оставалось чуть больше получаса.

Жорж Микаутадзе празднует гол с пенальти в ворота сборной Португалии. Фото Reuters

А что Роналду? Его заменили на 65-й минуте, и кроме недовольства судейскими решениями он не показал ничего. Впервые в карьере Криштиану не забил на групповом этапе крупного турнира.

Поведя в два мяча, грузины продолжили играть очень правильно и рационально. В эти полчаса команда сдавала экзамен по прагматичному футболу — предмету, который ей все это время преподавал Саньоль. За сам выход на Евро команда получила по нему «хорошо», за игру на турнире — «четыре с плюсом». Чтобы заработать «отлично», нужно было не дать забить португальцам. Получилось: оборона справилась, Мамардашвили все потащил. А контратаки Грузии получались даже более акцентированными, чем бесконечный розыгрыш мяча в исполнении португальцев.

Сборная Грузии очень уверенно довела этот матч до исторической победы, вышла из группы с третьего места и оформила главную сенсацию группового этапа Евро-2024. Грандиозное достижение для страны, которое по значимости может встать в один ряд с победой тбилисского «Динамо» в 81-м.

Грузия остается в деле, на очереди — Испания. Команда Саньоля уже прыгнула выше всех голов и гор, а с такой организацией игры ей бояться точно некого.

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Удастся ли Грузии совершить еще одно чудо и пройти Испанию? Аналитики букмекерской компании FONBET не верят в Хвичу с Микаутадзе: на их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 16.0, что примерно 4% вероятности исхода. Триумф Испании идет за некрупные 1.22 (82%), ничья — за 6.40 (16%).