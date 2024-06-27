Ярость Криштиану: не забил Грузии, получил желтую и был недоволен заменой

Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024

Все еще ни одного гола на Евро-2024.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остается одной из центральных фигур чемпионата Европы. Команда Роберто Мартинеса досрочно заняла первое место в группе F и в заключительном туре встречалась со сборной Грузии. Главный тренер португальцев заранее предупредил всех, что устроит обширную ротацию и оставит в стартовом составе только двух футболистов основы — голкипера Диогу Кошту и капитана Криштиану Роналду.

39-летний форвард «Аль-Насра» все еще обходится без забитых мячей на Евро и был нацелен на гол в матче с Грузией. За 66 минут на поле Роналду ударил по воротам трижды, но только один раз — в створ: в середине первого тайма Криштиану сильно пробил со штрафного, но голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили отразил мяч.

В большей степени Криштиану запомнился не игрой, а околоспортивными вещами. Ярчайший эпизод с участием португальского форварда произошел на 28-й минуте: Роналду упал в чужой штрафной в борьбе с Лукой Лочошвили и сразу стал сигнализировать арбитру Сандро Шереру, что на нем нарушили правила. На повторе действительно заметно, что грузинский защитник держит португальца за футболку, но судья проигнорировал падение. Роналду был этим сильно раздосадован, хватал себя за майку, жестикулировал и кричал, требуя назначить пенальти, однако в ответ лишь получил желтую карточку. Уходя с поля в перерыве, Криштиану что-то крикнул грузинским футболистам и вновь схватил себя за футболку, вероятно, припоминая тот эпизод в штрафной.

На 66-й минуте Роналду был заменен на Гонсалу Рамуша уже при счете 2:0 в пользу грузин. Судя по реакции Криштиану, он был недоволен либо своей заменой, либо игрой: форвард что-то пнул и сел на скамейку.

Роналду завершил групповой этап крупного турнира (чемпионата мира или Европы) без забитых мячей — такое случилось впервые в карьере прославленного португальца.

Отметим, что, несмотря на это, Роналду в этой встрече установил рекорд: он стал первым европейцем, поучаствовавшим в 50 матчах на крупных турнирах. А после игры португалец обменялся футболками с автором победного мяча — Хвичей Кварацхелией.

Сборная Португалии уступила Грузии со счетом 0:2, но финишировала первой в группе F. В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса встретится со Словенией. Матч состоится 1 июля во Франкфурте-на-Майне. Грузия днем ранее в Кельне встретится с Испанией.