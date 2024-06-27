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«Это лучший день в жизни грузин». Что говорили игроки и тренеры после победы над Португалией

Сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты сборной Грузии празднуют победу над Португалией на Евро-2024
Футболисты сборной Грузии празднуют победу над Португалией на Евро-2024.
Фото Reuters
Грузия вышла в плей-офф на первом Евро в истории страны.
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
2:0
Португалия

Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию (2:0) в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. Победа обеспечила подопечным Вилли Саньоля место в 1/8 финала на первом Евро в истории страны. Грузины набрали четыре очка и вошли в число лучших команд, занявших третье место в группе.

Жорж Микаутадзе празднует гол в&nbsp;матче Евро-2024 Грузия&nbsp;&mdash; Португалия. Микаутадзе — в компании Роналду, Хвича — в топ-5 быстрых голов, Криштиану прервал супер-серию: цифры победы Грузии над Португалией

Одним из главных героев встречи наконец стал Хвича Кварацхелия — главная звезда грузинской команды до этого не мог проявить себя на Евро. За два предыдущих тура группового этапа он не поучаствовал ни в одном из двух забитых мячей, но ворота португальцев поразил уже на второй минуте.

«Это лучший день в жизни грузин, — начал Кварацхелия. — Мы только что вошли в историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но у нас действительно хорошая команда. Мы подбадривали друг друга и говорили, что сможем это сделать. Даже если вероятность составляет всего 1%, мы доказали, что нет ничего невозможного».

Хвича поделился важным моментом, который произошел еще до стартового свистка — в подтрибунном помещении он встретился с Криштиану Роналду. «Он пожелал мне успеха. Это было так важно для меня, потому что я никогда не мог себе представить, что он подойдет ко мне и скажет что-нибудь».

Криштиану Роналду и&nbsp;Хвича Кварацхелия.

Даже после такого матча у лидера «крестоносцев» спрашивали о его будущем на клубном уровне— недавно новый тренер «Наполи» Антонио Конте уверил журналистов, что Хвича останется в Неаполе. При этом агент футболиста заявил о скором уходе подопечного. «Тренер сказал, что я остаюсь? Пока не знаю. Уважаю его, потому что он один из лучших в мире, но мне нужно еще немного времени, чтобы принять решение. Я люблю Неаполь, но до сих пор не имею определенного ответа о своем будущем», — признался Кварацхелия.

Словами радости об историческом выходе Грузии поделился и главный тренер сборной. «Не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание состояло в том, чтобы играть в свой футбол, — сказал Вилли Саньоль. — Посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет. Без сомнений, сегодня они блестяще с этим справились, превзошли все ожидания. Очень горжусь игроками. Горд быть их тренером».

Вилли Саньоль и Хвича Кварацхелия
Вилли Саньоль и Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Тренер португальцев Роберто Мартинес тоже вызвал множество вопросов у журналистов — никто не ожидал его поражения от скромной Грузии. «Мы не недооценивали Грузию, — оправдывался Мартинес. — Согласен с тем, что соперник проводил самую важную игру в своей истории. Мы же играли после того, как гарантировали себе первое место в группе, — из-за этого нам было трудно соответствовать интенсивности грузин.

Мы рано пропустили гол — а это то, что надо было Грузии. После этого нам не хватило четкости в финальной трети, чтобы забить. К тому же, вратарь соперника играл очень хорошо. Мы не смогли ответить на гол, который придал Грузии дополнительные силы и веру, она заслужила победу. Думаю, в некоторых моментах нам не повезло. ВАР был очень непоследователен, потому что на 27-й минуте на Криштиану Роналду был еще более четкий пенальти, чем тот, который был назначен за фол Антониу Силвы. Для Грузии это была историческая игра».

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

В 1/8 финала грузины встретятся с одним из фаворитов турнира — Испанией. Команды отлично знакомы, ведь встречались в квалификации: оба раза победила «красная фурия», а домашний матч закончился для Грузии кошмарными 1:7 (на выезде уступили 1:3). Испанцы с девятью очками выиграли группу с Италией, Хорватией и Албанией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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