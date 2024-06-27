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«Это самый большой шок Евро». Что писали европейские СМИ после победы Грузии над Португалией

Грузия вышла в 1/8 финала Евро-2024 благодаря победе над Португалией
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты сборной Грузии после победы над Португалией.
Фото Reuters
Никто не ожидал такого результата.
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
2:0
Португалия

Грузия в заключительном туре группового этапа сенсационно обыграла Португалию (2:0) и благодаря этому запрыгнула в плей-офф с третьего места. До встречи с португальцами сборная набрала всего одно очко в играх с Турцией (1:3) и Чехией (1:1). Выдающееся выступление «крестоносцев» сильно впечатлило европейские СМИ.

The Athletic: самый большой шок Евро-2024

«Самым большим шоком Евро-2024 стала победа Грузии над Португалией со счетом 2:0. Грузины обеспечили себе место в плей-офф на дебютном крупном турнире, воспользовавшись тем, что Роберто Мартинес серьезно ротировал состав, так как Португалия досрочно заняла первое место в группе F. Чрезвычайно талантливый Хвича Кварацхелия забил уже на второй минуте, после чего Жорж Микаутадзе реализовал пенальти во втором тайме.

 
Футболисты сборной Грузии празднуют победу над Португалией на&nbsp;Евро-2024. «Это лучший день в жизни грузин». Что говорили игроки и тренеры после победы над Португалией

Потрясающая победа Грузии означает, что она финиширует третьей после Турции и Португалии. Далее — матч 1/8 финала против Испании. У «крестоносцев» сомнительные перспективы — они встретятся с единственной командой со 100-процентным результатом на турнире. Но они точно постараются сотворить еще одну сенсацию».

Футболисты сборной Грузии празднуют победу над Португалией и выход в 1/8 финала Евро-2024.
Фото Reuters

Mundo Deportivo: Грузия — знакомый соперник

«Испания сыграет со старым знакомым — Грузией, с которой она недавно встречалась в отборочных матчах на Евро-2024. Под руководством звезды «Наполи» Хвичи Кварацхелии грузины обыграли Португалию и вызвали всеобщее удивление — не многие думали, что у них есть шансы выйти в следующий этап. Грузия — это команда, которая выстраивает защиту в пять человек и отвечает контратаками. Помимо Кварацхелии, следует выделить его партнера по атаке Жоржа Микаутадзе — лучшего бомбардира Евро на данный момент (три гола и один ассист).

 
Жорж Микаутадзе празднует гол в&nbsp;матче Евро-2024 Грузия&nbsp;&mdash; Португалия. Микаутадзе — в компании Роналду, Хвича — в топ-5 быстрых голов, Криштиану прервал супер-серию: цифры победы Грузии над Португалией

Также стоит отметить и вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, который наряду с Джанлуиджи Доннаруммой является лучшим на Евро. Против Чехии он сделал 11 сейвов, что является рекордом в матчах Евро. А еще есть один представитель испанского клуба — Георгий Кочорашвили из «Леванте».

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили забирает мяч в руки после подачи в его штрафную.
Фото AFP

Marca: есть причины относиться к Грузии серьезно

«Испании пришлось подождать, чтобы узнать соперника по 1/8 финала. Им оказалась Грузия, ночь после ее матча с Португалией оказалась первой бессонной для аналитиков штаба Луиса де ла Фуэнте. Победа над Португалией, выигравшей группу F, ставит Грузию на путь Испании к титулу. Грузия же вошла в историю. В своем дебютном участии на чемпионате Европы она одержала первую победу и добыла путевку в 1/8 финала. Команда под руководством Вилли Саньоля начала групповой этап с поражения от Турции, но быстро вернулась в игру, скатав вничью с Чехией и обыграв Португалию.

 
Хвича Кварацхелия празднует свой гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Невероятные Хвича с Микаутадзе, рекорд по числу карточек и грусть Роналду. Каким было 26 июня на Евро

Это скромная команда с несколькими опорами. В воротах — Георгий Мамардашвили, проведший великолепную игру против Чехии. В атаке разницу делали Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Нападающий, который в следующем сезоне сыграет во французской лиге 2 за «Метц», забил три гола и сделал результативную передачу в трех матчах. Он лучший бомбардир Евро. Что касается Кварацхелии, то в матче с Португалией он вернулся в лучшую форму. Ту самую, которая заставила мир влюбиться в него во время чемпионского сезона «Наполи». Вокруг Хвичи множество слухов о новом клубе, и этот турнир может окончательно решить вопрос с его трансфером».

Хвича Кварацхелия в матче против сборной Португалии.
Фото AFP

Reuteurs: Кварацхелия воплощает детскую мечту

«Талисман Грузии Хвича Кварацхелия оказался лучшим игроком матча и вывел свою страну в 1/8 финала Евро-2024. Сборная одержала историческую победу над Португалией со счетом 2:0. Перед игрой Хвича вдохновился напутственной речью героя детства Криштиану Роналду. Кварацхелия забил первый гол на второй минуте и ошеломил недавних чемпионов Европы. Затем он несколько раз продемонстрировал фантастический дриблинг, прежде чем его заменили под овации за четверть часа до финального свистка.

Перед игрой в социальных сетях распространилась фотографии 2013 года, на которой Роналду посещает футбольную академию в Тбилиси. На них великий португалец окружен взволнованными молодыми футболистами, в их числе был и Кварацхелия. В игре вингер «Наполи» показал, что сейчас он находится на равных со своим кумиром».

Футболисты сборной Грузии после победы над Португалией.
Фото Reuters

Europop (Грузия): спасибо, что футбол существует!

«Это была игра на выносливость: не уставать, не переставать бороться, не расслабляться, ничего не упускать, все замечать, не терять позиции, помогать друг другу, страховать, действовать дисциплинированно. У Грузии не было другого выбора — 90 минут против Португалии были обречены на такой сценарий. Так выглядел единственный шанс на победу. Грузия, как и многие другие сборные, не выбирает и не может выбирать ход матча с Португалией.

 
Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

За 90 минут мы увидели не только команду, которая не уставала, больше всего хотела победить и выигрывала всю борьбу, но также коллектив, который действовал с тактической дисциплиной. За весь матч система Грузии не утратила своей скомпонованной структуры. Португалия много раз приближалась к воротам, но ни разу не увидела свободного места, свободного игрока и не дождалась ошибки».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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«Это лучший день в жизни грузин». Что говорили игроки и тренеры после победы над Португалией

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