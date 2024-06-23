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Сегодня, 01:30

Невезение Лукаку, кошмарный автогол Турции, исторический результат Грузии. Как прошел очередной день Евро

Португалия разгромила Турцию на Евро-2024, Бельгия победила Румынию
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Каждый матч — событие.

Грузия — Чехия: первое очко Грузии в истории Евро

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Грузия
1:1
Чехия

Для Грузии весь Евро-2024 — одно большое достижение. Пару дней назад команда Вилли Саньоля ярко дебютировала на турнире и даже забила (в матче с Турцией отличился Жорж Микаутадзе), но победить не удалось.

А с Чехией наконец-то получилось набрать первое очко. Причем Грузия открыла счет — в добавленное к первому тайму время пенальти реализовал все тот же Микаутадзе. Все что оставалось дальше — не пропустить. Но не вышло — чехи забили, но, учитывая, что они нанесли 26 ударов по воротам, грузины еще легко отделались.

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Все благодаря голкиперу Мамардашвили — по данным УЕФА, вратарь совершил 10 сэйвов, по подсчетам Opta — 11. Так или иначе, это один из лучших результатов в истории турнира — больше спасений на Евро набирал только латвийский голкипер Колинько в 2004 году.

Итого за два тура у грузин дебютный гол, дебютный балл и вратарь-герой в комплекте. Неплохой набор для первого Евро — осталось добавить к нему победу. Кстати, отличная возможность была у Грузии даже в матче с Чехией — в добавленное время Лобжанидзе мог отличиться и вывести команду вперед, но промазал из убойной позиции. Теперь победить будет невероятно трудно — в третьем туре играть предстоит с мощной Португалией, которая, правда, уже решила задачу по выходу в плей-офф.

Хвича Кварацхелия в матче против Чехии.
Фото Global Look Press

Турция — Португалия: самый глупый автогол в истории Евро?

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
0:3
Португалия

Турки впечатлили первом туре против Грузии, не оставив команде Саньоля шансов (3:1), и, казалось, поборются с Португалией. Но банда Роберто Мартинеса быстро разрушила все ожидания.

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То, что португальцы — фавориты и точно оформят гол-другой, сомнений ни у кого не было. Все же это одни из претендентов на победу на Евро и в погоне за плей-офф должны были сминать Турцию. Примерно по такому сценарию все и прошло — сначала забил Бернарду Силва, а вскоре Акайдын сотворил один из курьезнейших автоголов турнира. Во втором тайме португальцы оформили разгром (3:0) и спокойно вышли в 1/8 финала с первого места.

Турция на втором месте, а в заключительном матче группы встретится с Чехией.

Бельгия — Румыния: проклятье Лукаку

Чемпионат Европы. Группа E
22 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Бельгия
2:0
Румыния

Команда Доменико Тедеско провально стартовала на Евро, уступив Словакии (0:1). При этом все шансы на победу были — Ромелу Лукаку отличился дважды. Но нападающий «Ромы» не просто так превратился в один из главных мемов турнира — оба его мяча в итоге отменили.

Забавно, но в матче с Румынией все повторилось: Лукаку снова забил, однако гол опять отменили — уже третий за два тура! Благо, что бельгийцы справились и без него — усилиями Юри Тилеманса и Кевина де Брейне.

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Ромелу нужно срочно что-то делать со своим нефартом — учитывая, что в группе Е у всех команд по три очка, очередной незасчитанный гол нападающего может стоить Бельгии очень дорого.

Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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