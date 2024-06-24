Германия спаслась в концовке и удержала первую строчку в группе. Но об эйфории можно забыть

Немцы с трудом вырвали ничью со Швейцарией — 1:1.

Если вы хотя бы раз были на матче бундеслиги в Германии, то знаете, что такое, когда футбол в стране — религия. Тысячи бюргеров грузятся в машины и поезда прямо с утра, чтобы взять у стадиона пива, провести ударную разминку, а потом уже пойти на трибуны. Весь день посвящен этому событию, а едва закончилась встреча — тут же включается режим ожидания следующей. Со всеми сопутствующими обсуждениями.

В Германии долгие годы жили с убеждением: лучший футбол — здесь. Ну, может, Бразилия поспорит. Но уж в Европе-то — точно. Результаты на крупных турнирах — тому подтверждение. А для закрепления есть фраза Гари Линекера: «... а побеждают всегда немцы».

Поэтому вы можете себе представить, насколько болезненно переживали в стране-хозяйке ЧЕ последние неудачи. Ведь раньше команда всегда выходила из группы на ЧМ, а тут — дважды подряд (2018, 2022) не смогла добраться до плей-офф. Позорище. Евро-2020 тоже не стал отдушиной.

Так что на нынешнее континентальное первенство возлагались огромные надежды. А когда еще, если не в родных стенах? На своих стадионах и при оглушительной поддержке. Тем более, состав подобрался звездный: вернулся Кроос, есть Гюндоган и Хаверц, подросли суперталанты Вирц и Мусиала. А главный тренер Юлиан Нагельсманн наладил атмосферу в коллективе, которой не было на последних крупных соревнованиях.

Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters

Мартовские победы над Францией и Нидерландами породили эйфорию, которую только усугубили успехи против Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0) на старте Евро. Но тут бундестим едва не прибило холодным душем от Швейцарии. Выяснилось, что оборона немцев довольно уязвима — соперник забил легко. Кроос может набить уникальную статистику передач против Шотландии, а вот с большим сопротивлением иногда и пасы поперек не проходят. Мусиала и Вирц талантливы, но плотными действиями оппонентов в защите их вполне реально нейтрализовать.

Да, где-то не везло — отмененный мяч Андриха после просмотра видеоповтора. Сантиметры до офсайда автора швейцарского гола Ндоя. Не назначенный пенальти в пограничном эпизоде на Байере... И все же Германия сохранила за собой первую строчку в группе. Уже в добавленное время — на характере. У Нагельсманна в запасе всегда есть палочка-выручалочка. Хаверц может сколько угодно носиться с минимальным кпд, а выходит на замену угловатый Фюллькруг — получите и распишитесь.

Ничья на жилах немного спустит Германию на землю. Возможно, это даже было нужно ей перед плей-офф. Впереди тяжелейшие битвы: вторая команда группы С (Дания?), а в четвертьфинале, весьма вероятно, шикарная Испания.