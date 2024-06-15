«Давайте насладимся, как другие боятся нас». Немецкие СМИ в восторге после победы над Шотландией

В стране — хозяйке Евро счастливы.

Сборная Германии подходила к домашнему Евро немного нервно, ведь три предыдущих крупных турнира подряд заканчивались для «Бундестим» провалами. От команды Нагельсманна многого ожидали в матче открытия против Шотландии. Немцы оправдали надежды, и даже больше — максимально уверенно разбили гостей со счетом 5:1.

Kicker: «Эта победа может разрушить оковы»

— Тренер сборной Юлиан Нагельсманн и его команда все еще далеки от победы вроде 7:1 над Бразилией, но их первый шаг на турнире вряд ли мог быть более убедительным. Сборная Германии показала отличную во всех отношениях игру и одержала заслуженную победу со счетом 5:1, что обнадеживает и может раскрепостить игроков.

Однако шотландцы, перегруженные в обороне и совершенно безобидные в атаке, выигравшие лишь один из десяти последних матчей, оказались очень благодарным соперником. Эта победа, ставшая самой крупной за последние два с половиной года, с 11 ноября 2021 года против Лихтенштейна (9:0), была, пожалуй, самой легкой на турнире для «Бундестим».

Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Юлиан Нагельсманн. Фото Reuters

Bild: «Победа Нагельсманна!»

— В эти выходные мы просто наслаждаемся нашей самой крупной победой в истории чемпионата Европы! Сегодня мы гордимся нашей командой и полны предвкушения того, что будет дальше. После трех незабываемых турниров эта партия голов просто хороша. Действительно хороша!

Любой, кто хочет мечтать о титуле сейчас, должен это делать! Давайте насладимся тем, как другие страны боятся сборную Германии. «Машина», «расстрел», «демонстрация силы» — да, они действительно снова имеют в виду нас!

Футболисты сборной Германии Джамал Мусиала (слева) и Максимилиан Миттельштедт. Фото Reuters

Der Spiegel: «Теперь есть команда»

— Роналду, Беллингем, Мбаппе — многие фавориты чемпионата Европы живут за счет своих суперзвезд. «Бундестим» же, по всей видимости, избавилась от пиар-слогана «машина» только для того, чтобы наконец реально предстать в этом качестве. Болельщики в восторге.

Звезда — это команда: многие фавориты этого чемпионата Европы оказывают огромное давление на своих лидеров. Иконография вокруг Джуда Беллингема из сборной Англии недавно достигла кульминации в рекламе adidas, которая бесцеремонно возложила на 20-летнего игрока надежды целой нации.

В нашей стране нет такого культа личности — и поэтому моменты блеска в первом матче против Шотландии легли на плечи многих: Флориан Вирц вошел в историю как самый молодой немецкий бомбардир чемпионата Европы (10-я минута), Джамал Мусиала опьянел от своего дриблинга и забил сам (19-я), дирижер Тони Кроос раздавал мячи по своему усмотрению. Даже два вышедших на замену джокера забили. Долгие годы немецкая команда хотела, чтобы ее признали «машиной». Она избавилась от банального лозунга, но заново открыла для себя это чувство.