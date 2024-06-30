Футбольный гром не грянул. ВАР развернул игру, Германия дожала Данию

Хозяева Евро вышли в четвертьфинал.

Юлиан Нагельсманн — единственный, кто в групповом раунде ни разу не поменял стартовый состав. Удивительная история для крупных турниров, однако немецкий тренер даже с поправкой на возможные дисквалификации шел на осознанный риск. Ставкой были сыгранность и поддержание турнирного ритма, однако когда дошло до игр на вылет, вдруг началась перестройка. Ее жертвами стали пока не такой яркий, как в «Байере», Вирц и Миттельштадт, которого выбил из состава автор спасительной голевой подачи в игре со Швейцарией Раум.

Еще одна замена была вызвана дисквалификацией Та. Только в прошлом матче чемпион Германии временами выглядел нервозно, поэтому выход Шлоттербека — да еще и на родном для него стадионе в Дортмунде — можно было расценивать как усиление с дополнительной опцией в виде классных длинных передач. Впрочем, в любых сочетаниях немцы выглядели очевидными фаворитами, остановить которых по всем раскладам могло разве что стихийное бедствие вроде грозы, приведшей к остановке игры в концовке первого тайма.

Причина таких оценок не только в преображении Германии, но и в ее сопернике. Датчане после полуфинала прошлого Евро неубедительны. На чемпионате мира в Катаре смотреть на команду Каспера Юльманна было мучительно больно. Там «Алая гвардия» лишь раз сыграла вничью и забила один гол. На нынешнем турнире у нее три мирных исхода и два забитых мяча. То есть, на крупных турнирах Дания не побеждала с четвертьфинала прошлого континентального первенства. При этом, как ни странно, мучаясь с Тунисом, Австралией и Словенией, скандинавы создавали проблемы топовым сборным. Франция на ЧМ-2022 вырвала победу на последних минутах (2:1), а уже на Евро без победы осталась Англия (1:1).

Вот только забивший британцам крутой гол Юльманн остался вне игры из-за перебора карточек, и его отсутствие стало одной из причин того, что датчане почти двадцать минут не могли толком перейти на чужую половину поля. Выдвинутый на острие Хейлунн первые четверть часа вообще ни разу не коснулся мяча. Прессинг Германии был безупречен, а единственным поводом вспомнить про Нойера стал очередной рекорд голкипера. Он проводил 19-й матч на европейских чемпионатах, превзойдя Бастиана Швайнштайгера (с ним еще и сравнялся Кроос).

Зато Шмейхель в противоположных воротах не успевал перевести дух. Вытащил из-под перекладины дальний удар Киммиха. Потом не дал отличиться Хаверцу, который бил с лета после диагонали Рюдигера. А быстрый гол Шлоттербека после одного из многочисленных — и неизменно опасных — угловых Крооса отменили из-за нарушения правил. Благодаря своему вратарю Дания выстояла и на какое-то время выровняла игру. А самым перспективным для гостей моментом стал фол Андриха на Меле в радиусе штрафной, но Эриксен попал в «стенку».

Что до вынужденной паузы, то после дополнительной разминки и возобновления игры хозяева словно начали игру заново — уже рестартовым штурмом. Раум подал не хуже, чем в прошлое воскресенье на Фюллькруга, но Хаверц не смог пробить Шмейхеля. Только перед перерывом едва не грянул уже футбольный гром. И если беспечность Шлоттербека в собственной штрафной воспринималась, как досадная случайность, то выход Хейлунна один на один не обернулся для Германии катастрофой лишь благодаря великолепному Нойеру.

Гол Кая Хаверца. Фото Reuters

Умение создавать проблемы фаворитам Дания не утратила. Больше того — она даже забила в начале второго тайма! Но еще не утихли шутки по поводу фамилии автора гола, и выяснилось, что сказка Андерсена оказалась грустной. Безжалостный ВАР с интервалом в несколько минут отменил взятие ворот (из-за оказавшейся в офсайде пятки Дилэйни) и помог назначить пенальти после едва заметного контакта мяча с рукой Андерсена. Пожалуй, пока это главная драма турнира. А Хаверц реализовал пенальти, после чего упустил возможность добить соперника во время чистого выхода один на один.

Гол Джамала Мусиалы. Фото Reuters

Зато Мусиала в схожей ситуации был безупречен — как и фирменный пас Шлоттербека от своей штрафной. Наверное, можно говорить, что все в итоге встало на свои места. Однако Дания вслед за Швейцарией создала немцам серьезные проблемы. В четвертьфинале, куда Германия не выходила с Евро-2016, победитель матча Испания — Грузия может опустить шлагбаум на пути немецкой машины.