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Судейство

Сегодня, 01:00

Эмоции по поводу «мизинчикового» офсайда понятны. Но глупо говорить, что ВАР убивает дух игры

Германия победила Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Германия — Дания. Гол Йоахима Андерсена был отменен из-за офсайда.
Фото Reuters
Игорь Рабинер — о судейских решениях в матче Германия — Дания.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

Я понимаю все эмоции по поводу этого «мизинчикового» офсайда, самым прямым образом повлиявшего на исход матча Германия — Дания. Эмоционально это прямо очень больно и вызывает протест.

Но.

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Стопроцентное доверие технике означает то, что у судьи просто нет физической возможности сказать: «Офсайда тут нет, потому что фиксировать такой офсайд — не по-пацански».

Обратите внимание: в том эпизоде Майкл Оливер ведь даже не мог подбежать к монитору, а только послушал ВАР и поднял руку, фиксируя офсайд. Потому что это решение — «географическое», оно подвластно только технике и не нуждается в трактовке судьи в поле.

Офсайд Томаса Дилейни в моменте с отмененным голом Дании.
Фото Скриншот трансляции

Разговоры о том, что ВАР таким образом убивает дух игры — глупость. Потому что тот же ВАР делает миллион полезных вещей, засчитывая либо отменяя то, что могло бы стать, но не стало гораздо более катастрофическими ошибками судей. Условная Корея-2002 сейчас невозможна в принципе.

Дании, а особенно Йоахиму Андерсену сегодня чудовищно не повезло. Когда человек за несколько минут проходит путь от бесполезной эйфории из-за не засчитанного в итоге гола до ВАР-пенальти из-за игры рукой (ну там-то была, и направление мяч изменил — тут вы, надеюсь, спорить не будете) — ему не позавидуешь. Это сильнейший стресс, и игрока очень жаль.

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Но не стоит искать тут теорию заговора и считать, что немцев вытащили в четвертьфинал за уши. Все и за всех решила техника.

Злость на нее проходит гораздо быстрее, чем на людей, живых судей, фамилии которых — сужу по себе — запоминаешь на десятилетия. Да просто — навсегда.

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Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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