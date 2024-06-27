Жара после матча Турция — Чехия. Драка и рекордное для Евро количество карточек
Турция в эмоциональном матче заключительного тура группового этапа Евро-2024 вырвала победу у Чехии (2:1) и не пустила оппонента в плей-офф. Подопечным Ивана Гашека была необходима победа, но, играя в меньшинстве с 20-й минуты, они не добились нужного результата. При этом во втором тайме чехи были близки к трем очкам — на 66-й минуте сравняли счет и захватили инициативу.
Уже в компенсированное время Дженк Тосун добил чехов вторым голом. После этого на поле вспыхнули эмоции — игра и так проходила в возбужденной обстановке. Чех Антонин Барак всего за 20 минут получил две желтые карточки и оставил Чехию в меньшинстве. Помимо этого, до перерыва судья Иштван Ковач из Румынии продемонстрировал еще три «горчичника».
Всего же рефери показал 18 карточек — это рекорд чемпионатов Европы, намного превышающий предыдущий (10). Еще одно достижение перебил Барак: его красная карточка на 20-й минуте — самое быстрое удаление в истории турнира. До него Эрик Абидаль в 2008 году оставил свою команду в меньшинстве за 24 минуты.
До победного гола Тосуна Ковач уже показал 14 карточек, но самая полыхающая часть игры произошла немного позже. Практически сразу после забитого мяча арбитр дал финальный свисток и пробудил мощнейшую радость турков. Чехи не справились с эмоциями и агрессивно возмутились бурному празднованию соперников на их глазах.
В центре поля вспыхнула потасовка — Томаш Соучек накинулся на радующегося Оркюна Кекчю, после чего к этой паре присоединились остальные футболисты. К заварушке прибежали даже запасные и члены тренерских штабов.
В итоге Ковач вынес предупреждения Арде Гюлеру и Томашу Соучеку, а также удалил еще одного чеха — нападающий Томаш Хоры слишком грубо обошелся с вратарем Мертом Гюноком. Первый конфликт этой пары произошел еще во время матча — Хоры помешал вратарю забрать мяч на выходе, после чего чехи сравняли счет. Момент разбирал ВАР.
В составе Турции 11 игроков получили желтые карточки. Теперь матч 1/8 финала пропустят сразу двое — хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Самет Акайдын. Особенно чувствительна потеря Чалханоглу: он капитан команды, а в матче с Чехией забил первый мяч.
Турция заняла второе место в группе F, набрав столько же очков (шесть), сколько опередившая ее Португалия, — подопечные Роберта Мартинеса обошли конкурента благодаря победе в очной встрече (3:1). В 1/8 финала турки сыграют с Австрией. Чехия после четвертьфинала на прошлом чемпионате Европы едет домой уже после группового этапа.