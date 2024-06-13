Звезды, которые пропустят Евро-2024 из-за травм: Алаба, Гави, Де Йонг и другие

На этот список больно смотреть.

До начала чемпионата Евро-2024 остался один день. Болельщики и футболисты стран — участниц турнира предвкушают яркие баталии на лучших полях Германии. К сожалению, некоторые национальные сборные недосчитались части игроков, выбывших из-за повреждений.

Ниже представлен печальный список травмированных футболистов, которые пропустят матчи Евро-2024. Кто-то вообще не сыграет на турнире, а у кого-то еще есть шансы помочь своей сборной на чемпионате, но не с начала.

Точно не сыграют

Серж Гнабри (Германия)

Вингер «Баварии» получил травму в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) 8 мая. В клубе сообщили, что 28-летний футболист пропустит остаток сезона-2023/24. В связи с этим тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманом не включил Гнабри в заявку команды на Евро-2024.

Серж Гнабри. Фото Global Look Press

Гави (Испания)

Полузащитник «Барселоны» травмировался в матче за сборную Испании. 19 ноября 2023 года Гави получил разрыв крестообразной связки колена в игре отбора Евро-2024 с Грузией (3:1). Восстановление 19-летнего футболиста затянулось, поэтому тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте не стал вызывать хавбека на чемпионат Европы.

Иско (Испания)

Хавбек «Бетиса» был включен в предварительную заявку сборной Испании для участия в Евро-2024. В окончательный список Иско не попал из-за диафизарного перелома малоберцовой кости левой ноги. 32-летний футболист травмировался в матче 36-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Джорджио Скальвини (Италия)

20-летний центральный защитник «Аталанты» пропустит чемпионат Европы-2024 из-за порванной крестообразной связки левого колена. Скальвини получил серьезную травму в перенесенном матче 29-го тура серии А с «Фиорентиной» (2:3). Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выразил сожаление и назвал игрока «Аталанты» будущим современного футбола.

Франческо Ачерби (Италия)

Другой центральный защитник из «Интера» не попал в окончательную заявку итальянской сборной из-за паховой грыжи. 36-летний футболист перенес операцию 3 июня. Ожидается, что победитель Евро-2020 сможет вернуться на поле к середине июля.

Доменико Берарди (Италия)

4 марта у полузащитника «Сассуоло» был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. 29-летний футболист перенес операцию и досрочно завершил сезон-2023/24. Возвращение Берарди на поле ожидается в середине октября 2024 года.

Николо Дзаньоло (Италия)

Полузащитник «Астон Виллы» получил травму в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:3). Дзаньоло появился на поле на 64-й минуте встречи, но был заменен из-за повреждения спустя 14 минут. Медицинский штаб диагностировал у 24-летнего футболиста микроперелом стопы. Спаллетти не вызвал его на Евро-2024.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

Харри Магуайр (Англия)

Защитник «Манчестер Юнайтед» не вошел в окончательную заявку сборной Англии из-за травмы икроножной мышцы. Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт назвал Магуайра одним из сильнейших защитников страны, а сам Харри не скрывал печали в связи с пропуском Евро-2024.

Люка Эрнандес (Франция)

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес не сможет помочь сборной Франции на чемпионате Европы в Германии из-за травмы крестообразных связок колена. 28-летний футболист получил повреждение 1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Под руководством главного тренера Дидье Дешама Эрнандес становился чемпионом мира в 2018 году.

Френки де Йонг (Нидерланды)

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов пропустит Евро-2024 из-за повреждения голеностопа. 27-летний де Йонг травмировался 21 апреля в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3). С тех пор хавбек не выходил на поле в официальных встречах. Футболист не успел восстановиться к началу чемпионата Европы.

Тен Копмейнерс (Нидерланды)

Дополнительная проблема в полузащите у сборной Нидерландов появилась в связи с травмой у Тена Копмейнерса. Хавбек «Аталанты» получил повреждение 10 июня на разминке перед товарищеским матчем с Исландией (4:0). Врачи диагностировали у него разрыв отводящей мышцы. Ожидается, что победитель Лиги Европы-2023/24 восстановится к концу июля.

Давид Алаба (Австрия)

Защитник сборной Австрии получил повреждение 17 декабря 2023 года в матче за «Реал» в 17-м туре ла лиги против «Вильярреала» (4:1). У Алабы был выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. В сезоне-2023/24 31-летний футболист больше не появлялся на поле. При этом главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник включил Алабу в свой штаб в качестве «неиграющего капитана», который отвечает за атмосферу в раздевалке.

Отавио (Португалия)

Полузащитник сборной Португалии и «Аль-Насра» получил повреждение в матче финала Кубка короля. В решающей игре его команда уступила в серии пенальти «Аль-Хилялю» (1:1, пенальти — 4:5), а у футболиста врачи выявили мышечную травму.

Отавио. Фото Global Look Press

Участие под вопросом

Роберт Левандовски (Польша)

Форвард «Барселоны» и сборной Польши точно пропустит матч первого тура группы D с Нидерландами. 35-летний Левандовски 10 июня получил разрыв двуглавой мышцы бедра в товарищеской встрече с Турцией (2:1). Польские медики обещают поставить на ноги нападающего к следующим матчам, однако есть шанс, что игрок пропустит турнир. Восстановление при таких травмах может продлиться до нескольких месяцев.

Виталий Миколенко (Украина)

Защитник «Эвертона» и сборной Украины получил повреждение в товарищеском матче за национальную команду против Молдавии (4:0) 11 июня. 25-летний футболист был заменен на 29-й минуте игры из-за травмы голеностопа.

Орельен Тчуамени (Франция)

У полузащитника «Реала» 9 мая была диагностирована стрессовая травма левой стопы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Тчуамени попал в заявку сборной Франции на Евро-2024, однако RMC Sport утверждает, что в национальной команде обеспокоены физической готовностью хавбека.