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13 октября, 13:05

УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Деметрио Альбертини во время жеребьевки Евро-2024.
Фото Getty Images
Игроки сборной Косово.
Фото Reuters
Александер Чеферин.
Фото AFP
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Они в одной группе отбора на Евро.

В 2022 году фраза «Спорт вне политики» окончательно утратила реальный смысл — и неудивительно, что жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024 подкинула очередную спорную дискуссию. Дело в том, что в одну группу попали сборные Израиля, Белоруссии и Косово — белорусы не признают последнюю.

Британский The Athletic в своем материале подчеркивает, что УЕФА «в оба глаза» следит за белорусским футболом, особенно за сборной. По их данным, участие страны в отборе Евро-2024 «висит на волоске» и любое обострение на границе с Украиной приведет к немедленному отстранению национальной команды.

Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин.
Фото AFP

Чуть ранее немецкий Der Spiegel сообщил, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фрайзер призвала отстранить сборную Белоруссии от международных турниров, поскольку страна является политическим союзником России. Но в УЕФА не спешат идти на такой шаг, президент ассоциации Александер Чеферин считает такие призывы популизмом:

«Призыв «Отстраните всех!» немного популистский. В настоящее время мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Чеферина.

Игроки сборной Косово. Фото Reuters
Игроки сборной Косово.
Фото Reuters

При этом в УЕФА четко обозначили свою позицию: те сборные, которые откажутся играть с Косово, будут наказаны вплоть до дисквалификации. В УЕФА сослались на статью 30 регламента чемпионата Европы. В ней, в частности, говорится, что «если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».

Пока не совсем понятно, возникнут ли какие-то проблемы в первую очередь у Белоруссии с матчами против Косово. Белорусской сборной с 3 марта запрещено играть на территории страны — только на нейтральных полях. Впрочем, у того же УЕФА уже были прецеденты, когда с Косово встречались сборные не признающих его стран. Например, сборная Испании спокойно сыграла против косоваров в рамках отбора на ЧМ-2022, а молодежные сборные Израиля и Косово провели матч в рамках чемпионата Европы U21.

Для Белоруссии ситуация осложняется текущей политической обстановкой. Но пока новостей и слухов об отказе белорусов играть с Косово не появлялось.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Косова по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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