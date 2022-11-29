«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче

Вспоминаем жестокую бойню в столице Великобритании у стадиона «Уэмбли».

27 ноября в Брюсселе произошли беспорядки, в ходе которых хулиганы подожгли мусорные баки, разбили автомобили и разрушили городское оформление. Серия инцидентов произошла после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре (0:2) и охватила центр бельгийской столицы, где проживает много выходцев из африканской страны. В результате столкновения футбольных фанатов и полиции были применены водометы и слезоточивый газ.

Это не единственный случай в истории футбольных турниров, когда фанаты вели себя неподобающим образом, устраивая дебоши.

Финал Евро-2020 проходил 11 июля 2021 года на стадионе «Уэмбли», которому тоже досталось от неадекватных фанатов. Ломались турникеты, кто-то пытался попасть без билета. На самой арене не обошлось без драк. Стюарды и полиция пытались остановить потасовки, но безрезультатно, так как были в меньшинстве. Однако на улицах ситуация была еще хуже.

За несколько часов до решающего матча чемпионата Европы в 2020 году столица Великобритании оказалась вся в осколках стекла от бутылок и большом количестве мусора.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press

Гулять по улицам было просто опасно, летали бутылки и банки из-под пива, а выпившие болельщики вели себя асоциально. Целые районы Лондона утопали в разлитом пиве и моче. Местные пабы продали около 7 миллионов литров пива в вечер финала Евро-2020, писало издание The Guardian.

Англичане не боялись употреблять запрещенные вещества прямо на глазах у сотрудников полиции.

На Трафальгарской площади осквернили памятник Карлу I, надев на голову статуи дорожный конус. Полиция и власти предпринимали попытки разогнать толпу, но это было безуспешно. Движение на дорогах было парализовано.

С приближением стартового свистка людей становилось меньше, кто-то отправился смотреть футбол в местные бары и выделенные фан-зоны, а кто-то оставался лежать на дороге.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press

В основное время матча не удалось выявить победителя (1:1), в серии пенальти удача была на стороне Италии (3:2).

Однако как только встреча завершилась, Лондон погрузился в тишину. Можно было услышать счастливые крики итальянских фанатов: «It's coming Rome!»

Правда, еще один дебош все-таки произошел. У площади Пикадилли начали собираться болельщики сборной Италии, которые набрались смелости выйти на улицу Лондона. Празднование было скромнее, хоть и громким. Они запускали фаеры, использовали дуделки и бубны.

Однако нетрезвым англичанам не понравился праздник с флагами чужой страны, местные собирались на площади, представителей разных стран разделял конвой из полиции. Празднование продолжилось.

Благодаря блюстителям порядка до массовой потасовки и рукоприкладства дело не дошло. Все закончилось словесными перепалками.

Фанаты на улицах Лондона. Фото Global Look Press

За весь вечер 19 сотрудников полиции были ранены, и арестовано более полусотни фанатов.

«Этим людям должно быть стыдно. Это не фанаты, это хулиганы. Всем пострадавшим коллегам желаем скорейшего выздоровления», — заявила Федерация сотрудников полиции Лондона.

УЕФА выступила с обращением по данному инциденту.

«Мы решительно осуждаем инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях. Эти люди ставят в неловкое положение сборную Англии и всех истинных болельщиков, которые хотели насладиться одним из самых важных матчей в нашей истории», — сообщила пресс-служба УЕФА.

Когда все разошлись по домам, конфликт перешел в соцсети, травле подверглись афроамериканцы в составе сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, которые неудачно пробили пенальти.

Этим даже заинтересовались местные власти.

«Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано», — говорилось в заявлении лондонской полиции.

Такое поведение болельщиков вызвало страх у местных жителей. Ведь по улицам и в машинах передвигаются пожилые люди и дети. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это некрасиво.