«Ваши ожидания — ваши проблемы». 10 лет мему. Виноват Аршавин или его сделали жертвой?

После поражения сборной России от Греции на Евро-2012 Андрей Аршавин произнес фразу, ушедшую в народ.

«Играть на ничью — большая ошибка»

После феноменальной победы над чехами (4:1), трудной, но вполне закономерной ничьей с поляками (1:1) сборной России оставался один шаг для выхода из группы на Евро-2012. Было достаточно набрать одно очко в матче с греками.

— Играть на ничью — большая ошибка, — предостерег своих подопечных рулевой нашей сборной Дик Адвокат на пресс-конференции перед игрой. — Думать нужно только о том, чтобы выиграть. Кстати, сколько матчей в нынешней беспроигрышной серии сборной России?

— Шестнадцать. Тогда как рекорд, установленный при Олеге Романцеве в 1995-1996 годах, — семнадцать. Если вы не уступите грекам, то повторите высшее достижение в истории сборной России!

— О, даже не думал, что мы так близко! Это говорит о том, что команда весьма стабильна — и в результатах, и в понимании того, что ей надо делать на поле для их достижения. Причем в матчах против сильных соперников. Тем более что последнее поражение мы потерпели в товарищеском матче от Ирана, пропустив единственный мяч на 94-й минуте.

Но мы не добились даже ничьей... Почему? По игре россияне точно не уступили грекам, явно превзошли соперника по опасным моментам. А вот по настрою... Потом некоторые специалисты критиковали Адвоката за то, что в команде была слишком демократичная обстановка.

Алан Дзагоев атакует ворота сборной Греции. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Еще накануне третьего матча сборной в группе прошелестела информация: в случае выхода в четвертьфинал команда получала два полных выходных, и целая группа игроков собирается лететь уже заказанным чартером в Санкт-Петербург. Расслабила ли наших футболистов заманчивая перспектива вернуться на пару дней домой? Вопрос без ответа.

В первом тайме подопечные Адвоката играли с преимуществом. Аршавин бил из-под защитника — точно в голкипера. Кержаков закручивал в дальнюю «девятку» — неточно. Реактивный Жирков как от стоячего ушел от Попастатопулоса, ворвался в штрафную и от лицевой отпасовал назад под удар — адресата, увы, не нашлось. Затем Попадопулас в последний момент прервал прострел Аршавина на Кержакова, а Жирков с левой ноги зарядил чуть выше перекладины. В общем, давили, но чего-то не хватало.

— Наша собственная игра стала продолжением той, которую мы демонстрировали в предыдущем матче с поляками, — чересчур аккуратной, — признал Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ». — С упованием на максимальную надежность. Что с Польшей, что с Грецией мы не нагнетали необходимого давления на защитников соперника, а потому не забивали. Держали мяч надежно, в передачах с греками, в отличие от предыдущей игры, не ошибались, но все это было медленно и предсказуемо. Не хватало какой-то искорки, взрыва в том или ином моменте, то есть не было концовки, венчающей все командные усилия...

Голова Игнашевича

А концу первого тайма Россия еще и оказалась в роли отыгрывающейся стороны. Гол получился несколько нелепым.

Глушаков из центрального круга отпасовал налево Жиркову, который как-то нехотя побежал за мячом, догнал его, но в итоге все равно упустил за боковую. Торосидис ввел мяч из аута, Игнашевич попытался прервать этот пас головой — вышло крайне неудачно. Необъяснимый отскок от головы нашего защитника, и Карагунис выскочил фактически один на один с Малафеевым. Грек, к сожалению, выиграл эту дуэль.

— Конечно, это моя персональная ошибка, — рассказывал впоследствии защитник ЦСКА в интервью Sports.ru. — Мы контролировали игру, греки практически не атаковали. Впереди бегал лишь одинокий Гекас. Наш левый фланг большую часть игры активно поддерживал атаку, а я его страховал. Этот аут не представлял никакой угрозы. Я выиграл позицию и пытался сразу отдать Денисову вперед. Это меня и погубило — получился не пас, а срезка, а страховать меня было уже некому.

Сергей Игнашевич в верховой борьбе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После перерыва россияне имели неплохие шансы спасти игру (правда, и греки стали больше атаковать). Самую реальную возможность упустил Дзагоев. Мяч после его удара головой чуть-чуть разминулся с дальним углом.

— После перерыва нам пришлось больше раскрываться, поэтому у наших ворот стали возникать опасные моменты, — заметил Аршавин в интервью «СЭ». — Мы слишком часто лезли в перенасыщенную середину поля. Не хватало навесов, прострелов, вообще фланговой игры.

В итоге — 0:1, и мы поехали домой.

«То был провал по результату — не по игре»

«А на сердце — рубец. Очередной. Украина-1999, Япония-2002, Марибор-2009, Варшава-2012, — писал обозреватель «СЭ». — Глубокая царапина, оставленная редкими матчами, в которых спортивный журналист вспоминает забытое слово «болеть». Так, пустячок. Но не на шкуре — на сердце. Такие рубцы остаются после потери близких людей — и национальных сборных. Что само по себе несопоставимо, конечно. Просто итог одинаковый».

Экс-капитан сборной России Егор Титов не стал тогда критиковать команду Адвоката за качество футбола:

— У наших болельщиков от любви до ненависти один шаг. Не скажу, что в России люди злые, но, получив надежду после первой игры, они, так уж вышло, ее очень быстро потеряли. Хотя ничто, казалось бы, не предвещало подобного финала. У греков и моментов-то было — раз-два и обчелся. Сборная России играла неплохо, много атаковала, имела колоссальный перевес по времени владения мячом, по ударам... То был провал по результату — не по игре. По игре же Россия смотрелась лучше многих на этом чемпионате, в том числе, к примеру, Голландии. Так что я не стал бы сгущать краски. Да, мы остались без большого праздника, но позорным выступление россиян назвать нельзя. Просто в матче с чехами они высоко подняли планку — сыграть на таком же уровне на Euro, думаю, по силам лишь Испании и Германии. Но мы пока не Испания и не Германия. Показав на старте что-то близкое к потолку нашего футбола, в дальнейшем сборная России не сумела обеспечить «продолжение банкета». Были отдельные фрагменты во встрече с поляками, хотя игра с греками мне понравилась даже больше. Очень обидно, однако жизнь продолжается.

«Сказал депутату: «Иди на три буквы»

— Вот как расценить сантиметры, разделившие ворота и мяч, после ударов Кержакова, Жиркова, Дзагоева? — вопрос Аршавину после игры.

— На невезение это поражение списывать точно не стоит. Сантиметровые промахи — это часть футбола.

— На что же тогда стоит?

— Главная причина — наша чрезмерная осторожность. Мы совсем не хотели рисковать, а без риска ничего путного впереди не создашь.

— Но вы же получили предметный урок на эту тему в матче с поляками и понимали, что играть чрезмерно осторожно не следует!

— Получается, понимали не до конца.

— И сколько вы поставили бы сборной России за игру на этом чемпионате при явной «двойке» в матче с греками?

— За счет встречи с Чехией — «троечку».

Согласитесь, довольно здравые, пусть и не исчерпывающие рассуждения капитана нашей сборной. Однако в историю вошли совсем другие его слова.

— В принципе, мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным, но в наш отель даже жен не пускали, — рассказывал Жирков в недавнем разговоре с журналистами «СЭ». — После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

— Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

— Там много всего было, этот депутат и мне начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

— Ты ему отвечал?

— Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

Про конфликт Жиркова с представителем законодательной власти сейчас мало кто вспоминает. А вот фраза Аршавина стала настоящим мемом. Знаменитый диалог между футболистом и депутатом Антоном Беляковым, записанный на видео, состоялся в лобби отеля в Варшаве.

Андрей Аршавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Почему никто из игроков сборной после матча не сказал: «Ну извините нас, ну не получилось...» — вопрос депутата после обмена репликами о претензиях пьяных болельщиков и негативной реакции на них футболистов.

— А за что мы должны извиняться? Вот за что? — ответ Аршавина.

— Блин, ну вы слажали...

— За что? За что извиняться?

— Я не эксперт, но вы слажали.

— За что? Конкретный вопрос: за что?

— Не оправдали ожидания.

— Чьи ожидания? Ваши или наши?

— 100 миллионов россиян, — вставил кто-то на заднем фоне.

— Если мы не оправдали ваши ожидания, то, честно, это ваши проблемы. Все выкладывались на поле? Выкладывались.

— Вы, правда, так думаете?

— Да.

— Если вы не оправдали наших ожиданий, то это наши проблемы?!

— Да. А чьи?

— Нечего сказать. Я в шоке...

— Наши проблемы мы сами разберем. Мы знаем наши проблемы. Но ваши ожидания — это не наши проблемы.

— Полный стадион приехал, вы не оправдали их ожидания, это наши проблемы? — продолжил депутат, которому постоянно подсказывали про болельщиков и циничные слова капитана.

— А чьи? Это цинично, но это правда. У нас тоже были свои ожидания, мы их тоже не оправдали. Но это наши ожидания.

— Это не наши проблемы. Мы хотели, чтобы было красиво, — вставил кто-то еще.

— И мы тоже хотели, чтобы было красиво. И что дальше? Кто-то стоял на поле? Кто-то что-то не делал?

«Да не такого он класса игрок, чтобы в одиночку выиграть турнир!»

Видео моментально разлетелось по интернету. Аршавина сделали главным козлом отпущения неудачного выступления сборной на чемпионате Европы. После поражения от греков Андрей Сергеевич провел лишь один матч (вышел на замену за полчаса до финального свистка) в составе национальной команды — товарищеский с Кот-д'Ивуаром в августе 2012 года.

«Аршавин сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы». И я его понял. «Вы нас переоценили — вот перевод этой фразы. — Вы зря в нас верили. И вы не вправе упрекать нас в том, чего мы вам не обещали», — писал обозреватель «СЭ». — В нашей работе тоже бывает подобное. «Вы не так написали». — «Нет, вы не так прочли». Аршавин мог бы смягчить ситуацию. Ведь у него наверняка было что сказать в свое оправдание. «Нас не так тренировали», — например. Или: «Нас неверно скомпоновали на поле, плохо подготовили к турниру, не настроили должным образом» и т.д. Неважно, был бы он при этом прав или нет. Важно, что Аршавин в жизни своей никогда ничего не смягчал. «Сжестил» и на этот раз. У него не было ни единой причины ответить иначе. Болельщики тоже могли бы поставить вопрос по-другому: «Почему вы не смогли обыграть греков и поляков?» Возможно, они услышали бы в ответ что-то профессиональное и относительно логичное. Но болельщики требовали от сборной не объяснения — покаяния».

Интересны рассуждения бывшего главного тренера сборной России Олега Романцева, который считал, что у наших болельщиков и специалистов были слишком завышенные ожидания по поводу игры Аршавина на Евро.

«Из Аршавина сначала сделали спасителя нашего футбола, а потом всех собак на него повесили. Да не такого он высокого класса игрок, чтобы выиграть в одиночку чемпионат Европы! Я только одного футболиста знаю, который мог сам сделать результат. Это Марадона. С ним и без него сборная Аргентины была разными командами. А на Аршавина, хорошего футболиста, слишком уж много возлагали надежд».

«Насчет Аршавина как игрока я не имею ничего против. Но он не должен быть капитаном, — заметил в свою очередь экс-президент РФС Вячеслав Колосков. — Аршавин — не лидер, не тот человек, который способен повести партнеров за собой. И его поведение после матча с Грецией лишний раз доказывает, что он не капитан. Такие реплики не украшают Аршавина».

По прошествии времени сам Аршавин не жалеет о той перепалке с депутатом.

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет.

Я сделал то, что я сделал, поэтому... Я бы ничего не поменял", — заявил Аршавин в программе «Открытый показ».