«Тедеско взяли в сборную Бельгии в том числе благодаря его работе в «Спартаке». Эксклюзив со спортивным директором бельгийцев Франком Веркаутереном

Обозреватель «СЭ» побеседовал с бывшим главным тренером «Крыльев Советов», занимающим сейчас одну из ключевых должностей в Королевском бельгийском футбольном союзе и нанимавшим на работу Доменико Тедеско.

«Куртуа и Компани знают, что такое Самара», — так называлось интервью, которое мы делали с главным тренером «Крыльев Советов» Франком Веркаутереном весной 2015 года. Кто тогда мог представить, что девять лет спустя мы встретимся на чемпионате Европы и он будет одним из тех людей, которые отвечают за выбор главного тренера у бельгийцев?

Когда-то — великолепный футболист, победитель пяти еврокубков в составе «Андерлехта», а затем трехкратный чемпион Бельгии во главе того же «Андерлехта» и «Генка» (где, в частности, ввел в стартовый состав юных Тибо Куртуа и Кевина де Брейне), недолго поработавший и.о. главного тренера бельгийской сборной, с начала прошлого года Веркаутерен работает спортивным директором Королевского бельгийского футбольного союза и имеет прямое отношение к назначению на пост главного тренера сборной экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско. И при этом значительную часть времени живет в России.

Все эти темы мы обсудили с ним во время более чем 20-минутной беседы после ничьей бельгийцев со сборной Украины в укромном закутке смешанной зоны арены в Штутгарте, где нам никто не мешал. На турнирах уровня чемпионата Европы подобные беседы с людьми, напрямую задействованными в процессе, — большая редкость, и я благодарен за этот разговор как самому Франку, так и пресс-атташе сборной Бельгии Стефану ван Лооку, который помог его организовать.

Франк Веркаутерен. Фото Global Look Press

Живу в Новогорске, и это заранее проговаривалось с федерацией

— Как вы стали спортивным директором Бельгийской футбольной ассоциации? — спрашиваю Веркаутерена.

— Я должен был думать о продолжении своей карьеры. Собирался тренировать, но не был готов работать где угодно. Вариантов, которые меня бы устроили, если честно, не возникало. И, когда появилось предложение стать спортивным директором федерации, сказал себе: «О, может, это хороший момент для такого поворота». Тем более что речь шла о Бельгии. Хорошая сборная, хорошая федерация, хорошая работа, новый вызов. Тем более что я мог сочетать его с личной жизнью. Дело в том, что я по-прежнему живу в России, под Москвой.

— Расскажите поподробнее!

— Я был там три недели назад! В обычной жизни живу в Новогорске. В России у меня подруга, хоть мы официально и не женаты, но у нас общая дочка. После четырех сыновей это особое удовольствие. И после Евро я приеду в Россию и снова буду ловить кайф от семейной жизни и от своего русского ребенка!

— Федерацию не волнует, что вы много времени проводите в России?

— Вообще нет. И я с самого начала, когда возникло предложение работать спортивным директором, проговаривал это очень четко. И у меня нет намерений в этом плане что-то менять. Мне нужна была возможность, чтобы ездить туда-сюда, и я ее получил. Зимой встречаемся с семьей иногда в Турции или в Эмиратах, поскольку в это время года хотелось бы побольше солнца, ха-ха!

Доменико Тедеско. Фото AFP

Мы с Тедеско часто говорим о России. У нас обоих там был хороший опыт

— Доменико Тедеско — это ваша кандидатура?

— После того как я подписал контракт как спортивный директор, мы начали искать в сборную нового тренера. В списке было четыре или пять кандидатов, разговор у меня был с каждым, чтобы со спортивной точки зрения выбрать лучшего. По результатам всех этих бесед и презентаций мы выбрали Тедеско.

— Кто входил в число его конкурентов?

— Например, Петер Бош из «ПСВ». Один тренер был из Португалии. Входил в список даже Йоахим Лев, но мы с ним не говорили.

— В чем самые сильные стороны Тедеско как тренера и личности?

— Прозрачность. Он называет вещи своими именами, он всегда прям и честен. В нем нет двойного дна, с ним все очень четко и понятно. Также — уверенность, которой он не только обладает сам, но и передает многим людям. Но прежде ее в их глазах надо завоевать, и он умеет это делать.

— Тедеско очень сильно поменял состав сборной. Это входило в его планы, когда вы с ним разговаривали? Вы знали, что все будет именно так? И почему вообще выбрали его?

— Да. Разумеется, мы спрашивали о том, как тренер видит будущее сборной. То, что услышали от Тедеско, сочеталось с теми потребностями, которые мы сами ощущали. У нас было много возрастных игроков. Не то чтобы мы хотели от них всех избавиться, но сборной нужен был новый вайб. Новый стиль игры, новый путь строительства команды — обо всем этом Тедеско говорил.

Перестройка сборной при этом не должна исключать достижение результата. Это очень важно в такой команде, как Бельгия. Можно говорить: «Мне нужно время», но в футболе топ-уровня времени быть не может. И он его не просил. Комбинация всех тех вещей, которые мы услышали, оказалась достаточно убедительной и позитивной, чтобы пойти по этому пути.

— Обсуждали ли вы с Доменико его работу и жизнь в России, тем более что вам явно было о чем найти тут общий язык?

— Да, мы разговариваем очень много, в том числе и об этом. В первую очередь — о спорте. У меня был очень хороший опыт в Самаре, у него — в «Спартаке». Но говорили мы и о жизни в России, о русских людях. И у обоих об этом остались самые лучшие воспоминания. В первую очередь именно о людях.

Когда ты никогда не жил там, то не можешь понимать, какими теплыми они могут быть, как близко вы можете с ними сойтись, какое уважение к тебе они способны испытывать. И у Доменико, и у меня в России сложились очень хорошие отношения на разных уровнях. В один момент у вас там заканчивается контракт, и ты уезжаешь куда-то еще, но в наших случаях это было не потому, что мы и наши команды оказывались на разных полюсах. Иногда ты откуда-то уходишь и никогда не хочешь туда возвращаться — но это не те случаи.

Конечно, я бываю в России чаще, чем он, но у Доменико тоже есть люди, с которыми он продолжает находиться в постоянном контакте. Человеческие отношения в этом — ключевое.

— Работа Тедеско в «Спартаке» была одной из причин, почему его взяли в сборную Бельгии?

— Разумеется. Я получил немало инсайдерской информации на этот счет, это было частью моей работы. Поговорил с людьми, тогда работавшими в «Спартаке», многое разузнал. Мне помогли друзья и отношения, сформировавшиеся за годы работы в России. Когда ищу игроков или тренеров, находясь на разных должностях, всегда использую собственный опыт и взгляд. Но слушаю и других людей, которые знают футбол, даже если они — не тренеры. Все эти люди позволили составить четкую картину того, что Тедеско там делал, и она была весьма позитивной.

— Тем не менее невозможно было не услышать, как жестко освистана была сборная Бельгии своими же болельщиками после 0:0 и неубедительной игры с Украиной. Как вы к этому относитесь и согласны ли в чем-то с фанатами?

— Я могу их понять. Но всегда есть разница между «понять» и «одобрить». Нам нужна поддержка болельщиков не только в хорошие, но и в сложные моменты. С Украиной была сложная игра, и я могу понять и принять то, что у болельщиков были другие ожидания от нее. Они хотели, чтобы мы выиграли и выглядели намного сильнее. Но этот чемпионат уже не раз показывал, что с любым соперником здесь сложно, даже с теми, кто на бумаге выглядит не так убедительно. Надеюсь, что дальше, в том числе и в дерби (матч с Францией Веркаутерен назвал именно так. — Прим. И.Р.), отношение будет другим.

— В вашей группе вообще сложилась уникальная ситуация — все команды набрали по четыре очка. Вылетела в итоге Украина по дополнительным показателям.

— Это очень странная ситуация. Занять с четырьмя очками последнее место... Мы обыграли Румынию, Румыния — Украину, Украина — Словакию, Словакия — нас. Все были примерно на одном уровне. Кто мог ожидать, что Румыния в такой группе займет первое место, а Словакия — выйдет в плей-офф? Удивительная группа, удивительные результаты.

Тибо Куртуа. Фото Reuters

Дверь в сборную для Куртуа абсолютно не закрыта

— Как вы отреагировали на конфликт между Тедеско и Тибо Куртуа? Пытались ли примирить их, учитывая, что голкипер начинал карьеру у вас в «Генке» и именно вы на взрослом уровне были первым, кто сделал его основным вратарем?

— Конечно, пытался. Мы и ездили в Мадрид — вначале без Доменико, а с президентом и исполнительным директором федерации. Выслушали обе стороны, попытались найти решение. Тибо сказал: «К чемпионату Европы я готов не буду, должен сфокусироваться на «Реале» и возвращении после травмы». Мы с этим согласились, и чемпионат Европы проводим без Тибо. Но в сентябре у нас будут новые матчи.

— То есть дверь в сборную для Куртуа при Тедеско не закрыта?

— Нет. Ни в коем случае! И я со своей стороны очень постараюсь, чтобы возвращение состоялось. Это очень важно, чтобы два таких человека пошли навстречу друг другу.

— Но Доменико к этому готов?

— Да. Думаю, что да. Но после того, что сказал Тибо, мы отодвинули эту тему немного в сторону, поняв, что прямо сейчас нужно сосредоточиться на других вещах.

— Давайте тогда о других вещах. В чем именно состоят главные перемены в сборной, которые осуществил Тедеско, помимо смены имен?

— Речь идет не только о схеме, но и о командном движении, интенсивности игры. Больше прессинга, больше доминирования. Еще один момент — игроки определенного типажа на флангах, которые позволят лучше играть один в один. Это большая разница с тем, что раньше, когда крайние игроки у нас были больше, как мы выражаемся, «карманами», то есть инсайдами, со смещениями в центр. Если же говорить о более глобальных вещах, то при Тедеско атмосфера в команде стала более, что ли, прозрачной. В этом плане подход тоже изменился. Так что изменений довольно много.

— Ромелу Лукаку сказал, что Доменико жестче своих предшественников по части требований и жесткости подхода к их исполнению. Согласны?

— Да-да. Но при этом у него есть, как мне кажется, правильный баланс между тем, что считает абсолютно необходимым, и интересами игроков. Конечно, Тедеско требователен, ему нужно многое от игроков, и работа поэтому идет очень напряженная. При этом он не диктатор, который возвышается над всеми.

Доменико Тедеско и игроки сборной Бельгии. Фото AFP

— У вас есть какие-то объяснения фантастической невезучести Лукаку что здесь, что в Катаре? Это выходит за все возможные границы.

— Нет у меня объяснения! Он мог бы быть сейчас лучшим снайпером Евро, но то сантиметры офсайда, то едва заметная игра рукой... В футболе важен фактор удачи. Ее нам тут часто не хватало, потому что шансов — хватало. Ромелу жаль.

— На этом турнире Бельгия не рассматривается таким фаворитом, как на предыдущих турнирах. По-вашему, для команды это хорошо, поскольку снимает с нее значительную часть прежнего давления?

— Для меня никакой разницы нет. Взгляд со стороны на Бельгию и ее возможности изменился давно. Когда-то она рассматривалась как аутсайдер, затем превратилась в фаворита. Нужно стоять обеими ногами на земле и не задирать нос, но при этом понимать, что наш потенциал дает немало возможностей, и мы должны оправдывать ожидания. Если мы приехали на такой турнир — значит, надо стремиться выиграть его. Что, конечно же, очень непросто.

— Пока наивысшее достижение «золотого поколения» — бронза на ЧМ-2018 в России. Оно могло достичь большего?

— Конечно, это поколение могло что-то выиграть. Потенциал был очень высок, но он и сейчас таков. Несколько возможностей, которые были тогда, мы упустили, и это надо признать.

— Кого сейчас можно назвать лидером сборной Бельгии в раздевалке?

— На мой взгляд, их несколько. Де Брейне, Вертонген, Лукаку. Кто-то из них берет больше на себя в одном аспекте, кто-то — в другом. Но в команде точно больше одного вожака.

— Правильно ли я вас понимаю, что потенциал нового поколения бельгийских игроков вы считаете не меньшим, чем уходящего?

— В некоторой степени — да. Но на ряде позиций мы должны еще поискать таланты и развить их, и это тоже часть моей работы. Особенно это касается позиции левоногого центрального защитника и левого защитника — тоже левши. Почему-то так получается, что у нас очень много правшей, а вот с левшами в обороне — проблемы, и это очень странно. Также у нас нет форвардов типажа Лукаку. Над этим тоже работаем. У нас много хороших полузащитников, вингеров, нападающих, действующих из глубины, но таких, как Ромелу, — нет.

— Много лет назад вы рассказывали мне, что в юности у вас на стенке висел только один постер — Пеле, когда он забил тысячный гол. Заслуживает ли Кевин де Брейне, чтобы его постер висел на стенках у каждого бельгийского мальчишки?

— Конечно. Для меня тут есть два момента. Индивидуальности — это, безусловно, важно, поскольку мальчишки растут на поклонении личностям. Но для меня самое важное — это команда. Поэтому было бы еще лучше, чтобы в их комнатах висели фотографии сборной Бельгии. С другой стороны, буду рад, если там будут висеть снимки теннисистов, велосипедистов или других спортсменов. Потому что это говорит о правильных примерах и приоритетах.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В игре «Крыльев Советов» вижу тренерскую руку

— «Крылья Советов» вам как-то на день рождения подарили матрешку и валенки. Они по-прежнему с вами?

— Конечно! Я многое выбрасываю, потому что невозможно хранить абсолютно все, и за твою карьеру тебе много чего дарят. Но что-то остается у меня дома. И это — в том числе. Эти подарки очень важны для меня.

Мои жена и дочь прямо сейчас находятся как раз в Самаре. И, если все у сборной сложится нехорошо и мы окажемся вне Евро быстро, я туда и поеду. Мы всегда в контакте с людьми оттуда. Когда «Крылья» играют в Москве, а я — там же, всегда стараюсь ходить на их матчи. Но не хочу никого беспокоить и нервировать, я не из той породы людей.

— Можете назвать себя сейчас болельщиком «Крыльев Советов»?

— Да!

— Нравится ли вам футбол, в который сейчас играют «Крылья»?

— Да. Я увидел команду через несколько лет после того, как ушел оттуда, и обнаружил, что в ней много хороших молодых игроков, и действуют они теперь по-новому. Как я правильно понимаю, их нынешний тренер (Игорь Осинькин. — Прим. И.Р.) вырастил многих из них. Так что за командой слежу и вижу, что у этих футболистов — очень хорошие навыки, и команда хорошо структурирована, так что тренерская рука в ней видна.

— На ваш взгляд со стороны, РПЛ сильно упала по уровню в последние годы — из-за отъезда сильных легионеров, отсутствия игры в еврокубках?

— С какой-то стороны происходящее даже хорошо, потому что в ряде клубов играет много россиян, в том числе молодых. В мое время в лиге были сильнее легионеры — те же Витсель и Халк в «Зените». Теперь же эти места высвободились для местных игроков, они получают больше шансов себя проявить.

— По «Зениту», да и еще ряду ведущих клубов это что-то незаметно.

— Да, у него другая политика, зато в той же Самаре есть пара-тройка иностранцев, не больше. И такая команда далеко не одна. У нас в Бельгии большинство ведущих игроков выступает не в национальном чемпионате. 95 процентов футболистов сборной играют за рубежом. Они уезжают, и на их места заступают новые ребята, и у них есть шансы прогрессировать.

— Россиян за рубежом играет очень мало. Только что Матвей Сафонов из «Краснодара» подписал контракт с «ПСЖ». Как вы думаете, сколько игрового времени он будет получать, находясь под Джанлуиджи Доннаруммой?

— У парижского клуба в течение сезона очень много игр. Хороших вратарей должно быть минимум два, поскольку и ротация нужна, и всякое может произойти. Попасть в большую команду — всегда хорошо, из этого можно извлечь много пользы. Но задавать себе вопрос, сколько времени ты проводишь на поле, нужно всегда. Пять лет на лавке сидеть точно нельзя.

Венсан Компани. Фото Global Look Press

Компани создан для таких клубов, как «Бавария»

— Ваш бывший игрок в «Генке» Венсан Компани назначен главным тренером «Баварии». Не рано?

— Не думаю. Мне кажется, «Бавария» — клуб как раз для него! Венсан создан для таких команд, в которых и давления много, но и потенциала тоже. Он такой человек, что именно в подобной обстановке покажет себя в лучшем виде. Хотя управлять игроками и справляться с прессом со стороны там будет сложнее, чем прежде.

— Курбан Бердыев, когда вы работали в России и вывели самарцев из первого дивизиона в РПЛ, сказал: «Я впечатлен работой Франка Веркаутерена в «Крыльях Советов». Его игроки растут интеллектуально, это видно. Вот у таких тренеров мы должны учиться». Знали ли об этих словах?

— Не знал, и очень благодарен ему за них! Особенно за то, что он говорит, что игроки при мне развиваются. Для меня это всегда было одной из важнейших задач как тренера — создавать условия для их прогресса. Они не роботы, а футбол — не PlayStation. Мы иногда слишком много управляем ими.

Я старался заставлять их думать, самостоятельно принимать решения, не делать так, чтобы за них все решал тренер. В моем понимании у них всегда должно быть пространство для того, чтобы они реализовывали себя как личностей, а не только выполняли мои требования. Только так игрок может научиться брать на себя ответственность. Тренер и футболист должны находить лучшие решения вместе, а не оставлять это целиком на тренера.

— В 2015-м вы говорили, что мечтаете однажды снова стать главным тренером сборной Бельгии, как это уже было непродолжительный период в конце нулевых. Но в итоге пришли к национальной команде с другой стороны. О чем мечтаете сейчас?

— Я это должен для себя решить в ближайшие месяцы, ха-ха! Сейчас я не мечтаю, а просто стараюсь получать удовольствие. И хочу в своей роли добиваться поставленных целей, которые для меня важны. Та же победа на Евро для меня как для человека спорта, который любит конкурировать, — важная задача. Делать команду и отдельных игроков лучше и через это добиваться результатов в разных ролях — и тренерской, и не только. Но я становлюсь все старше. И возможно, наступает момент, когда я должен делать другой выбор.

Сейчас я не готов бездельничать, сидеть дома и получать пенсию. Хочу быть активным и находиться внутри футбола, насколько это возможно. Но что именно это будет — пока точно сказать не могу. Проведу анализ, пойму, что хочу делать позже. Но выбор для меня будет более узким, чем прежде.

— Поскольку вы живете в России, есть ли какая-то возможность, что снова вернетесь к тренерской работе в РПЛ?

— Да. Мой контракт с бельгийской ассоциацией действует до декабря. Жду, что она скажет, но пока думаю только о Евро. Не собираюсь делать себе здесь рекламу, но для меня нет никакой проблемы снова работать в России. У меня был очень хороший опыт, и с тех пор остались отличные ощущения. Почему бы и нет?..