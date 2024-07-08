«Победа народа». Французские футболисты отреагировали на выборы во Франции

Ранее игроки активно агитировали голосовать.

7 июля во Франции прошел второй раунд парламентских выборов. Игроки сборной активно комментировали избирательный процесс, который стал одним из самых принципиальных в современной истории страны. Правая партия «Национальное объединение» могла получить большинство голосов в обновленном парламенте.

Многие футболисты выступали против партии Марин Ле Пен, победа которой, по их мнению, могла нанести стране огромный вред. «Думаю, что ситуация печальная, очень серьезная, —высказался Маркус Тюрам. — Я узнал о победе «Национального объединения» (на выборах в Европарламент. — Прим. «СЭ») после матча против Канады. Мы в раздевалке все были немного шокированы. Мы должны сказать всем идти голосовать, бороться ежедневно, чтобы «Национальное объединение» не победило».

Спортсмены активно призывали молодежь голосовать, ведь ожидаемая явка на выборах составляла менее 50 процентов. В итоге она достигла 66,71 — самый высокий показатель с 2002 года. На прошлых парламентских выборах было почти на 20 процентов меньше. «Мы все должны пойти и проголосовать», — агитировал ранее Бенжамен Павар.

Опасения по поводу возможной победы «Национального объединения» высказал Килиан Мбаппе и многие его партнеры. На первом этапе партия набрала 34,1 процента голосов, но не получила абсолютного большинства в ряде округов — в этом случае предусмотрен второй акт выборов.

Перед решающим раундом демократические партии «Новый народный фронт» и «Возрождение» Мануэля Макрона убрали кандидатов во многих округах. Выдвижение сняли сразу 224 претендента — в основном те, кто занял третье место в своих округах. Это было сделано, чтобы сосредоточить голоса против «Национального объединения».

Протесты во Франции против партии «Национального объединения». Фото Global Look Press

Ход сработал: по итогам второго раунда партия Марин Ле Пен неожиданно проиграла и заняла лишь третье место. Выборы привели к победе «Нового народного фронта» и закончились следующим образом:

• «Новый народный фронт» — 182 места (после первого раунда ожидалось от 180 до 200);

• «Возрождение» вместе с другими партиями президентского лагеря — 163 (от 60 до 90);

• «Национальное объединение» — 143 (от 240 до 270).

Футболисты сборной Франции с облегчением отреагировали на исход выборов. «Победа народа», — написал в соцсетях Орельен Тшуамени.

«Облегчение равно беспокойству последних недель, оно огромно. Поздравляем всех французов, которые мобилизовались, чтобы эта прекрасная страна, которой является Франция, не оказалась под управлением крайне правых», — поделился Жюль Кунде.

Сборная Франции продолжает борьбу на чемпионате Европы. 9 июля она встретится в полуфинале с Испанией.