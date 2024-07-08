Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:00

«Победа народа». Французские футболисты отреагировали на выборы во Франции

Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты сборной Франции агитировали голосовать против партии «Национального объединения».
Фото AFP
Ранее игроки активно агитировали голосовать.

7 июля во Франции прошел второй раунд парламентских выборов. Игроки сборной активно комментировали избирательный процесс, который стал одним из самых принципиальных в современной истории страны. Правая партия «Национальное объединение» могла получить большинство голосов в обновленном парламенте.

Многие футболисты выступали против партии Марин Ле Пен, победа которой, по их мнению, могла нанести стране огромный вред. «Думаю, что ситуация печальная, очень серьезная, —высказался Маркус Тюрам. — Я узнал о победе «Национального объединения» (на выборах в Европарламент. — Прим. «СЭ») после матча против Канады. Мы в раздевалке все были немного шокированы. Мы должны сказать всем идти голосовать, бороться ежедневно, чтобы «Национальное объединение» не победило».

Спортсмены активно призывали молодежь голосовать, ведь ожидаемая явка на выборах составляла менее 50 процентов. В итоге она достигла 66,71 — самый высокий показатель с 2002 года. На прошлых парламентских выборах было почти на 20 процентов меньше. «Мы все должны пойти и проголосовать», — агитировал ранее Бенжамен Павар.

Килиан Мбаппе. Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе. Дело в поражении Макрона на выборах

Опасения по поводу возможной победы «Национального объединения» высказал Килиан Мбаппе и многие его партнеры. На первом этапе партия набрала 34,1 процента голосов, но не получила абсолютного большинства в ряде округов — в этом случае предусмотрен второй акт выборов.

Перед решающим раундом демократические партии «Новый народный фронт» и «Возрождение» Мануэля Макрона убрали кандидатов во многих округах. Выдвижение сняли сразу 224 претендента — в основном те, кто занял третье место в своих округах. Это было сделано, чтобы сосредоточить голоса против «Национального объединения».

Протесты во Франции против партии «Национального объединения».
Фото Global Look Press

Ход сработал: по итогам второго раунда партия Марин Ле Пен неожиданно проиграла и заняла лишь третье место. Выборы привели к победе «Нового народного фронта» и закончились следующим образом:

• «Новый народный фронт» — 182 места (после первого раунда ожидалось от 180 до 200);

• «Возрождение» вместе с другими партиями президентского лагеря — 163 (от 60 до 90);

• «Национальное объединение» — 143 (от 240 до 270).

Футболисты сборной Франции с облегчением отреагировали на исход выборов. «Победа народа», — написал в соцсетях Орельен Тшуамени.

«Облегчение равно беспокойству последних недель, оно огромно. Поздравляем всех французов, которые мобилизовались, чтобы эта прекрасная страна, которой является Франция, не оказалась под управлением крайне правых», — поделился Жюль Кунде.

Килиан Мбаппе. Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках

Сборная Франции продолжает борьбу на чемпионате Европы. 9 июля она встретится в полуфинале с Испанией.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
3
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Самедов: «Хочу увидеть Испанию в финале Евро»
Сычев заявил, что на Евро-2024 много проходных матчей
Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса
«Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче
Дзагоев — о Евро: «Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно»
Орещук: «Если в финал Евро пробьются Англия и Франция, нас ждет «веселое» зрелище»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости