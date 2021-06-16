«Это было горькое поражение». Как в Финляндии встретили результат матча с Россией

Обзор финских СМИ после игры Евро-2020.

16 июня сборная России одержала первую победу на Евро-2020, победив Финляндию (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука в конце первого тайма. Реакция финских СМИ на исход матча не заставила себя ждать.

Издание yle заголовком дало понять, что финны не стоят на месте и ждут следующего матча: «Горькое поражение «Сов» (прозвище сборной Финляндии. — Прим. «СЭ»)! Похьянпало забил великолепный гол, но судья прислушался к помощникам и отменил его. Как Финляндия может пройти дальше?» В этой же статье сослались на слова автора отмененного гола: «Обидное поражение. К сожалению, мой гол был забит из офсайда. ВАР — часть футбола, офсайд был, и ничего с этим не сделать. Мы должны двигаться дальше и готовиться обыграть Бельгию».

Главный тренер финнов Марку Канерва назвал ВАР жестоким. «Судейство с помощью ВАР показало свою жестокость. Все думали, что гол был забит по правилам», — приводит слова Канервы Ilta Sanomat.

У финнов есть вопросы к рефери матча Данни Маккели, но речь не об отмененном голе. Сразу несколько СМИ, включая Ilta Sanomat, привели слова российских экспертов о моменте с участием Дмитрия Баринова и Глена Камара, когда россиянин в первом тайме наступил сопернику на ногу: «Топовый российский судья: «Баринова нужно была удалять еще в первом тайме».

Позднее там же появились слова известного в прошлом арбитра Алексея Николаева о Баринове: «Баринов мог сломать Глена Камара. Это было не специально, но для таких случаев и нужны карточки. Россияне могли остаться вдесятером еще в первом тайме».

Финны очень переживали из-за случившегося с датским полузащитником Кристианом Эриксенем во время первой игры на турнире. На разминку перед игрой с Россией футболисты сборной Финляндии вышли в футболках с надписью: «Выздоравливай скорее, Кристиан».

К их сожалению, проблемы со здоровьем у футболистов не закончились. На 23-й минуте встречи Марио Фернандес неприятно приземлился на спину в финской штрафной. Врачи унесли его на носилках, а сайт Iltalehti подчеркнул грустную закономерность: «В финской игре снова драма: российского футболиста увезли в больницу с поля».

Возвращаясь к перспективам сборной Финляндии на турнире, Helsingin Sanomat выпустило статью с заголовком: «Совы» шагнули назад, а в понедельник должны сделать два прыжка вперед». Финны надеются на победу Бельгии над датчанами в четверг. В последнем туре Финляндия уже сама сыграет с «Красными дьяволами». За тур до конца группового этапа дебютанты Евро сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф.