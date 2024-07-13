Матч за титул чемпиона Европы: Ямаль и Родри против Кейна и Беллингема.

Дата и место проведения финала Евро 2024

Финальный матч чемпионата Европы-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля, в воскресенье, в городе Берлин (Германия). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Арена «Олимпиаштадион», где пройдет финал Евро-2024, была построена в 1936 году и трижды реконструировалась. Она принимала немало крупных событий — от летних Олимпийских игр до финала чемпионата мира по футболу.

Финалисты чемпионата Европы 2024

Сборная Англии ни разу не выигрывала чемпионат Европы, единственный раз в истории становилась чемпионом мира в 1966 году. На Евро лучший результат «Трех львов» — серебро на ЧЕ-2020, который из-за пандемии прошел летом 2021 года. Тогда в финале на главном стадионе своей страны «Уэмбли» англичане уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Еще два раза Англия завоевывала бронзу Евро в 1968 и 1996 годах, а также брала бронзу Лиги наций-2019.

Сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012 годов) и выиграла чемпионат мира в 2010-м. Испанцы также стали вице-чемпионами Европы в 1984 году и бронзовыми призерами Евро-2020. У «Красной фурии» также есть две награды Кубка конфедераций — бронза турнира в ЮАР (2009) и серебро в Бразилии (2013). В 2023 году сборная Испании выиграла Лигу наций, в финале обыграв Хорватию (0:0, 5:4 по пенальти). В 2021-м стали вице-чемпионами Лиги наций.

Альваро Мората. Фото Global Look Press

Результаты Испании и Англии на Евро 2024

Испания вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места группы B c 9 очками, одержав победы над Италией, Хорватией и Албанией. Ни один другой участник финального турнира не выиграл все три матча на групповом раунде.

В 1/8 финала испанцы разгромили Грузию (4:1). В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время прошла хозяйку чемпионата — Германию (2:1), а в полуфинале победила Францию (2:1).

15 июня. Группа B. Испания — Хорватия — 3:0;

20 июня. Группа B. Испания — Италия — 1:0;

24 июня. Группа B. Испания — Албания — 1:0;

30 июня. 1/8 финала. Испания — Грузия — 4:1;

5 июля. 1/4 финала. Испания — Германия — 2:1 д.в.;

9 июля. 1/2 финала. Испания — Франция — 2:1.

Англия выиграла группу C с 5 очками. Команда Гарета Саутгейта опередила в турнирной таблице своего квартета Данию, Словению и Сербию.

В 1/8 финала Евро-2024 англичане в дополнительном времени одержали победу над Словакией (2:1). В 1/4 финала «Три льва» переиграли Швейцарию (1:1, 5:3 по пенальти), в полуфинале прошли Нидерланды (2:1).

16 июня. Группа C. Англия — Сербия — 1:0;

20 июня. Группа C. Англия — Дания — 1:1;

25 июня. Группа C. Англия — Словения — 0:0;

30 июня. 1/8 финала. Англия — Словакия — 2:1 д.в.;

6 июля. 1/4 финала. Англия — Швейцария — 1:1, пенальти — 5:3;

10 июля. 1/2 финала. Англия — Нидерланды — 2:1.

Харри Кейн. Фото Reuters

Список чемпионов и финалов в истории Евро

Победителем первого Кубка Европы в 1960 году стала сборная СССР. В финале турнира во Франции команда Гавриила Качалина обыграла в дополнительное время Югославию (2:1). На Евро-2020 чемпионом стала сборная Италии.

Наибольшее количество побед на чемпионатах Европы у Испании и Германии — по три золота.

1960. Чемпион: СССР. Финал: СССР — Югославия — 2:1 д.в.;

1964. Чемпион: Испания. Финал: Испания — СССР — 2:1;

1968. Чемпион: Италия. Финал: Италия — Югославия — 1:1, переигровка — 2:0;

1972. Чемпион: ФРГ (Западная Германия). Финал: ФРГ — СССР — 3:0;

1976. Чемпион: Чехословакия. Финал: Чехословакия — ФРГ — 2:2, пенальти — 5:3;

1980. Чемпион: ФРГ. Финал: ФРГ — Бельгия — 2:1;

1984. Чемпион: Франция. Финал: Франция — Испания — 2:0;

1988. Чемпион: Нидерланды. Финал: Нидерланды — СССР — 2:0;

1992. Чемпион: Дания. Финал: Дания — Германия — 2:0;

1996. Чемпион: Германия. Финал: Германия — Чехия — 2:1 д.в. (золотой гол);

2000. Чемпион: Франция. Финал: Франция — Италия — 2:1 д.в. (золотой гол);

2004. Чемпион: Греция. Финал: Греция — Португалия — 1:0;

2008. Чемпион: Испания. Финал: Испания — Германия — 1:0;

2012. Чемпион: Испания. Финал: Испания — Италия — 4:0;

2016. Чемпион: Португалия. Финал: Португалия — Франция — 1:0 д.в.;

2020 (прошел в 2021 году из-за пандемии). Чемпион: Италия. Финал: Италия — Англия — 1:1, пенальти — 3:2.

Игроки сборной Италии стали чемпионами Европы в 2021 году. Фото Global Look Press

Кто судит финал Евро 2024

На финальном матче Евро-2024 будет работать судейская бригада француза Франсуа Летексье. Его ассистентами выступят соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), видеоарбитр (ВАР) — Жером Брисар (Франция), ассистенты ВАР — Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Что говорят о финале чемпионата Европы Испания — Англия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте философски относится к исходу финала Евро-2024.

«Я не хочу драматизировать ситуацию и говорить, что поражение сродни провалу, так как я не переношу этого слова, — приводит Marca слова главного тренера. — Не понимаю этого. Если вы отдаете все силы, оставляете все на поле, это не может быть провалом. Тем не менее одного заряда может быть недостаточно для победы. Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале. Нужно бороться за победу, но нельзя называть неудачниками тех, кто бросает все силы и не достигает цели из-за того, что соперники были лучше».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что выходы в финал чемпионатов Европы стали для его страны привычным делом.

«Совсем другие ощущения по сравнению с финалом Евро-2020, — приводит BBC слова Саутгейта. — Сейчас у нас как у команды новый период, но уже есть опыт двух крупных турниров за плечами. Думаю, что в этот раз мы меньше праздновали. Возможно, испытали чуть меньшее удовлетворение. Я не могу сказать, что это (выходы в финалы) для нас стало обыденностью, скорее немного более привычным делом. Вероятно, подобное звучит нелепо, учитывая историю сборной Англии».

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пообещал, что выпьет пиво, если его команда выиграет Евро-2024.

«Я помню, как говорил это перед финалом Евро-2020, — приводит Goal слова Райса. — С тех пор я пил пиво, но смешивал его с лимонадом. Если мы победим сейчас, я выпью настоящего пива. Наверное, мне придется зажать нос, так как я ненавижу его запах!»

Луис де ла Фуэнте. Фото AFP

Прогнозы на финал Евро 2024 Испания — Англия

Сборная Испании считается фаворитом финала Евро-2024. По мнению букмекеров, коэффициент на победу команды де ла Фуэнте составляет 2,50. Сделать ставку на успех англичан можно за 3,55. Ничья в основное время идет с коэффициентом 2,90.

Комментатор и колумнист «СЭ» Денис Казанский считает, что англичане одержат победу в финале Евро-2024 в том случае, если продемонстрируют жесткую игру против испанцев.

«Мне кажется, что сборной Англии крайне важно запугать своего соперника, — приводит «РБ Спорт» слова Казанского. — Уильямс и Ямаль очень ярко играют на флангах и являются движущей силой Испании, поэтому фланговые игроки Англии должны играть жестко. Уокер, Триппьер, Сака, который также играет на фланге, могут справиться с таким заданием. Кстати, Германия также пробовала такую тактику в четвертьфинале против Испании. Мне кажется, что в этом матче можно посмотреть тотал желтых карточек больше 1,5 именно в первом тайме. Англии гарантировать успех может только жесткий стиль игры — и они пойдут за ним. Испания будет парить и стараться убегать и в контратаке, и в позиционке. Посмотрим, кому достанется Кубок, но в этом матче должно быть кровище».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в своей колонке для «СЭ» назвал точный счет финала:

«Полагаю, в финале Испания будет владеть мячом. Постараются обыгрывать один в один. Скорее всего, выиграют 2:1. Или будет ничья в основное. Те команды, которые выделял с самого начала, дошли до финала. Со смехом наблюдаю, как затихают те, кто критиковал весь турнир Англию. Кто-то смеялся над словами Саутгейта: «Я пришел сюда, чтоб радовать людей». Где вы, ребята? Будете смотреть финал или не стоит, раз Англия играет ужасно?»

Где смотреть финал Евро 2024

Смотреть трансляцию финала Евро-2024 Англия — Испания можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Эфир 14 июля начнется со студии в 21.00 мск. Игру прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Финал чемпионата Европы-2024 также покажут в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» через ретрансляцию прямого эфира федерального канала (платформы доступны по платной подписке).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция финала Испания — Англия. В нашем матч-центре можно будет следить за ключевыми событиями решающей игры Евро-2024.