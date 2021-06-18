Финал Евро перенесут из Лондона в Будапешт? Это смешно, но логично

Вокруг решающего матча чемпионата Европы складывается абсурдная ситуация.

Изначально было ясно, что этот Евро не будет похож на остальные. Пачка стран-хозяек, бесконечные перелеты и тесты, жесткие ограничения... Не удивлюсь, если к этому списку добавится перенос решающих игр чемпионата Европы из Лондона в Будапешт.

Это совсем не слух. The Times, ESPN, Associated Press — все авторитетные СМИ ссылаются на свои источники и трубят о том, что финал (а с ним, вероятно, и оба полуфинала) могут перенести из столицы Англии в столицу Венгрии. Причина, естественно, ковид. В Великобритании растет число зараженных, поэтому смягчения ограничений в стране отложены до 19 июля. На сегодня там все еще нужно отбывать длительный карантин, и власти пока не спешат делать исключения для представителей УЕФА, спонсоров и других важных людей. Об обычных болельщиках из других стран речи вообще не идет — УЕФА в первую очередь беспокоят именно VIP-персоны.

Мы это уже проходили в мае, когда Стамбул лишили финала Лиги чемпионов и едва не перенесли в Лондон. Напомню, месяц назад британцы внесли Турцию в «красный список», что фактически исключало визит английских фанатов в Стамбул. Но УЕФА не договорился и с Правительством Великобритании — оно не сделало исключений для прибывающих в страну VIP-персон, поэтому финал состоялся в Порту.

Сейчас особенно смешно читать эти новости в сочетании с недавним сообщением УЕФА о том, что после группового этапа максимально допустимая вместимость «Уэмбли» увеличится с 25 до 50 процентов. Если Великобритания не пустит высокопоставленных болельщиков без карантина, то и обычных на «Уэмбли» не будет.

На мой взгляд, сейчас шансы на проведение финала и полуфиналов в Лондоне чуть выше, чем в мае, когда обсуждался перенос в Англию решающий матч Лиги чемпионов. Там речь шла именно о переносе, а здесь британцы давали гарантии УЕФА и вообще давно мечтали принять крупный турнир. Если Англия еще и выйдет в полуфинал, то лишение ее главных игр снизит шансы команды на долгожданный титул. Напомню, что Англия еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы.

Почему Будапешт? Тут все просто: «Пушкаш Арена» — единственный стадион Евро-2020 со 100-процентной квотой. В Венгрии очень мало зараженных: по официальным данным, 18 июня в стране зарегистрировали 106 новых коронавирусных больных и всего две смерти от ковида. Кроме того, Будапешт выручал УЕФА еще во время еврокубкового сезона: город принял четыре матча плей-офф Лиги чемпионов и два матча плей-офф Лиги Европы. УЕФА еще и сможет заработать больше от переноса — матч Венгрии и Португалии с трибун «Пушкаш Арены» наблюдали 55 тысяч зрителей, а «Уэмбли» в плей-офф сможет принять только около 40 тысяч.

Конечно, перенос за три недели до финала спровоцирует скандал. Билеты уже распроданы, десятки тысяч болельщиков планируют посетить именно «Уэмбли». Есть немало иностранцев, которые все равно планируют полет в Великобританию, несмотря на жуткие ограничения и карантин. Однако УЕФА вряд ли о них позаботится и компенсирует убытки.

Есть и неочевидный минус. На Западе возмущались, что в Санкт-Петербурге освистали бельгийских футболистов, когда они встали на колено перед матчем с Россией. Но еще раньше это сделали в Будапеште — 8 июня перед товарищеской игрой Венгрии и Ирландии. Как будут выглядеть представители УЕФА, когда услышат неодобрительный гул с трибун «Пушкаш Арены» во время акции BLM?

Наш прогноз: финал все-таки оставят на «Уэмбли». Правительство Великобритании должно пойти на уступки ради пары тысяч VIP-персон. Иначе разгорится скандал, от которого УЕФА не отмоется.