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Сегодня, 19:30

Одна из звезд покинула лагерь сборной Англии! У Фодена — веская причина

Фоден покинул расположение сборной Англии на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Фил Фоден.
Фото Global Look Press
В 24 года стал отцом в третий раз.

Что случилось

В среду, 26 июня, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден уехал из расположения сборной Англии в Германии, где та в эти дни участвует в чемпионате Европы. Футбольная ассоциация разослала представителям СМИ сообщение: «Фил Фоден временно покинул сборную Англии и вернулся в Великобританию по неотложным семейным делам».

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В чем причина отъезда

Официальных пояснений от английских футбольных властей не последовало, но СМИ быстро выяснили причину. Она на поверхности: девушка Фодена Ребекка Кук вот-вот родит ребенка, и Фил хочет присутствовать при этом. Пара еще в апреле анонсировала скорое пополнение, однако ни пол, ни имя будущего новорожденного Кук и Фоден не объявляли.

Для 24-летнего хавбека и его возлюбленной это будет уже третий ребенок. В 2019 году у Фила и Ребекки родился сын Ронни, а в 2021-м — дочь Тру.

Фил Фоден.
Фото Global Look Press

Когда он вернется в Германию

Ни представители футбольной ассоциации, ни главный тренер Гарет Саутгейт пока не говорили о сроках, на которые полузащитника отпустили домой. Как пишет BBC, «есть надежда, что Фоден вернется в обойму к воскресенью, когда запланирован матч 1/8 финала с участием сборной Англии». На момент публикации текста соперник британцев по первому раунду плей-офф не был определен: им станет команда, занявшая третье место в группе D или E.

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Как он играет на Евро

Фоден, как и вся сборная Англии, пока выступает не столь ярко. Он выходил в стартовом составе национальной команды во всех трех матчах группового этапа, но результативными действиями пока не отметился. На его счету есть желтая карточка, полученная в матче со Словенией (0:0). По данным Opta, за 250 минут игры Фил чаще делал передачи голкиперу Джордану Пикфорду (3), чем центральному нападающему Харри Кейну (1).

При этом болельщики подвергают критике не самого Фодена, а Гарета Саутгейта, который использует левоногого хавбека «Сити» на непривычной позиции левого вингера. Ожидается, что в плей-офф изменений не произойдет и Фоден продолжит играть эту роль в 1/8 финала, если успеет вовремя вернуться в расположение сборной.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Фил Фоден
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