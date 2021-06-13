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Россию критиковали за отказ встать на колено и свист болельщиков. Но своим футболистам свистят даже в Англии

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 20:30
Бельгийцы и англичане преклоняют колено перед матчами. Английские болельщики на матче Англия — Хорватия. Фото Reuters
Бельгийцы и англичане преклоняют колено перед матчами.
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Акции в поддержку BLM вызывают жесткие споры вокруг Евро.
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Болельщики сборной России.«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

Запад критикует, Зарема — поддерживает сборную

Когда перед началом игры сборных России и Бельгии футболисты «Красных дьяволов» опустились на колено в рамках акции поддержки движения BLM («Жизни темнокожих важны»), с трибун стадиона в Санкт-Петербурге раздался свист. И, кажется, если бы в субботу не случилось драмы с Кристианом Эриксеном, западные СМИ сделали бы из этого главную тему дня.

Хотя, реакция, естественно, последовала. Например, бельгийский портал nieuwsblad.be написал: «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев». А издание La libre выразилось чуть мягче: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес «Красных дьяволов». Не лучшее их решение».

Естественно, не остались в стороне и английские СМИ, ведь именно эта страна находится в первых рядах акций коленопреклонения и настойчиво требует этого от других. В этот раз издание The Observer назвало позором тот факт, что российские футболисты остались стоять. А организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала свист наших болельщиков «расистским сигналом». Но при этом даже со стороны бельгийских болельщиков было много слов с осуждением уже собственной сборной.

Полярные мнения — это в принципе нормально, и в России высказывания тоже были разными. В частности, нежелание вставать на колено наших футболистов поддержал знаменитый актер и болельщик Михаил Боярский. Категорически отверг обвинения наших соотечественников в расизме и поддержал команду комментатор Дмитрий Губерниев.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Бельгийцы встали на&nbsp;колено перед началом матча, россияне&nbsp;&mdash; нет.«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова

А супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна — недавно вышедшая из совета директоров клуба Зарема Салихова — в своем Telegram-канале написала: «Изначально было понятно, что эта акция не найдет отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну».

Вместе с тем экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала свист болельщиков прискорбным событием. Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев считает, что не стоило свистеть в адрес выражавшего свою позицию соперника, а депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев и вовсе назвал реакцию зрителей проявлением невоспитанности и деградации общества.

Но так ли все однозначно в той же Великобритании, если Футбольная ассоциация Англии перед стартовой игрой сборной «Трех львов» с Хорватией выступила с обращением к болельщикам уважать позицию сборной и не протестовать против акций BLM?

Английские болельщики на матче Англия — Хорватия. Фото Reuters
Английские болельщики на матче Англия — Хорватия. Фото Reuters
13&nbsp;июня. Англия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 1:0. Рахим Стерлинг празднует гол.Англия сыграла очень слабый матч против Хорватии, но победила. Из всех фаворитов Евро она пока смотрится хуже всех

Жест стал формальностью

Поводы для такого заявления FA были весомыми. И, по большому счету, началось все не вчера, а еще в декабре прошлого года, когда фанаты выступающего в чемпионшипе «Миллуолла» освистали опустившихся на колено футболистов. Тогда славящихся своим буйным нравом поклонников осудили и лондонский клуб, и тренер соперника Уэйн Руни, хотя в последствии возглавляемый знаменитым в прошлом футболистом «Дерби» отказался от коленопреклонений. Как и еще несколько команд низших дивизионов, включая пробившийся в АПЛ «Брентфорд».

В главной же английской лиге первым бунтарем оказался темнокожий нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа. «Почему я должен преклонять колени, чтобы показать, что наши жизни важны? Почему я должен носить Black Lives Matter на задней части футболки, чтобы показать людям, что мы что-то значим? Сейчас это как мишень. Все это унизительно. Люди постоянно хотят заставить меня говорить о BLM, чтобы поставить галочку: Заа говорил о нас. Я больше не буду этого делать. Вы видите, как люди создают фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы оскорблять чернокожих, и не пытаетесь что-то изменить. Все, что вы делаете, ничего не значит», — объяснил свою позицию футболист, который считает, что родители с детства приучили его гордиться своим цветом кожи.

Что касается сборной и части ее болельщиков, то фанаты освистали опустившихся на колено футболистов еще 2 июня в Мидлсбро — перед контрольным матчем с Австрией. Это не понравилось главному тренеру британцев Гарету Саутгейту, после чего было выпущено специальное заявление от лица сборной, но и в день спарринга с Румынией ситуация повторилась.

Перцу этой истории добавили слова полузащитника соперника Николае Станчу, который заявил, что не опустится на колено не только потому, что этот жест не решает проблемы, но и в знак солидарности со своим одноклубником по пражской «Славии» Ондржеем Куделой. Со слов игрока «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара, чех оскорбил его на расовой почве в матче Лиги Европы, что привело к потасовке на поле и под трибунами, где игрока пражан банально избили. В итоге Куделу дисквалифицировали, лишив права сыграть на Евро, и, как заявил Станчу, решение приняли без каких-либо доказательств.

В&nbsp;Англии футбольные фанаты дерутся с&nbsp;полицией.Жизни чернокожих важны, но не за счет памятников. В Англии футбольные фанаты дерутся с полицией

Теперь споры об акциях перекинулись на Евро, причем авторитетные издания уровня The Times считают, что движение BLM не улучшит жизнь чернокожих. А ряд политиков и общественных деятелей говорят — коленопреклонение потеряло изначальный смысл. Это просто формальность, которая уже не объединяет, а вносит раскол.

В сборной Англии и футбольной ассоциации считают иначе, но все равно с трибун раздается свист. И пусть перед игрой с Хорватией его заглушали аплодисменты, реакция другой стороны тоже была слышна. И не случайно ряд сборных заявили об отказе от коленопреклонения. Не участвовавшие в этом прежде хорваты объявили о своей позиции за несколько дней до игры на «Уэмбли». Ранее это сделала Голландия, хотя как раз «Оранжевые» регулярно выступали с различными инициативами, направленными на ликвидацию расового неравенства.

Во всей этой истории странно другое. У тех, кто всеми силами поддерживает движение BLM, есть две позиции — своя и неправильная. Во втором случае речь не только о расистах, но и о тех, кто не готов по различным причинам выражать мнение по-своему, а не так, как решили идеологи. И получается, что борцы за равноправие не принимают и не уважают другие мнения, что автоматически превращает все их действия в лицемерие и показуху, которая не решает реальных проблем. И ужасно, что в эти игры втянут футбол, хотя всем понятно, что фраза «спорт вне политики» не имеет ничего общего с реальностью.

13&nbsp;июня. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 1:0. Рахим Стерлинг открыл счет в&nbsp;матче.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

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