Россию критиковали за отказ встать на колено и свист болельщиков. Но своим футболистам свистят даже в Англии

Акции в поддержку BLM вызывают жесткие споры вокруг Евро.

Запад критикует, Зарема — поддерживает сборную

Когда перед началом игры сборных России и Бельгии футболисты «Красных дьяволов» опустились на колено в рамках акции поддержки движения BLM («Жизни темнокожих важны»), с трибун стадиона в Санкт-Петербурге раздался свист. И, кажется, если бы в субботу не случилось драмы с Кристианом Эриксеном, западные СМИ сделали бы из этого главную тему дня.

Хотя, реакция, естественно, последовала. Например, бельгийский портал nieuwsblad.be написал: «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев». А издание La libre выразилось чуть мягче: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес «Красных дьяволов». Не лучшее их решение».

Естественно, не остались в стороне и английские СМИ, ведь именно эта страна находится в первых рядах акций коленопреклонения и настойчиво требует этого от других. В этот раз издание The Observer назвало позором тот факт, что российские футболисты остались стоять. А организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала свист наших болельщиков «расистским сигналом». Но при этом даже со стороны бельгийских болельщиков было много слов с осуждением уже собственной сборной.

Полярные мнения — это в принципе нормально, и в России высказывания тоже были разными. В частности, нежелание вставать на колено наших футболистов поддержал знаменитый актер и болельщик Михаил Боярский. Категорически отверг обвинения наших соотечественников в расизме и поддержал команду комментатор Дмитрий Губерниев.

А супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна — недавно вышедшая из совета директоров клуба Зарема Салихова — в своем Telegram-канале написала: «Изначально было понятно, что эта акция не найдет отклика в душах россиян. И не нужно нас стыдить за это. Лично я могу встать на колени только в одном случае — когда завязываю шнурки двухгодовалому сыну».

Вместе с тем экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала свист болельщиков прискорбным событием. Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев считает, что не стоило свистеть в адрес выражавшего свою позицию соперника, а депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев и вовсе назвал реакцию зрителей проявлением невоспитанности и деградации общества.

Но так ли все однозначно в той же Великобритании, если Футбольная ассоциация Англии перед стартовой игрой сборной «Трех львов» с Хорватией выступила с обращением к болельщикам уважать позицию сборной и не протестовать против акций BLM?

Английские болельщики на матче Англия — Хорватия. Фото Reuters

Жест стал формальностью

Поводы для такого заявления FA были весомыми. И, по большому счету, началось все не вчера, а еще в декабре прошлого года, когда фанаты выступающего в чемпионшипе «Миллуолла» освистали опустившихся на колено футболистов. Тогда славящихся своим буйным нравом поклонников осудили и лондонский клуб, и тренер соперника Уэйн Руни, хотя в последствии возглавляемый знаменитым в прошлом футболистом «Дерби» отказался от коленопреклонений. Как и еще несколько команд низших дивизионов, включая пробившийся в АПЛ «Брентфорд».

В главной же английской лиге первым бунтарем оказался темнокожий нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа. «Почему я должен преклонять колени, чтобы показать, что наши жизни важны? Почему я должен носить Black Lives Matter на задней части футболки, чтобы показать людям, что мы что-то значим? Сейчас это как мишень. Все это унизительно. Люди постоянно хотят заставить меня говорить о BLM, чтобы поставить галочку: Заа говорил о нас. Я больше не буду этого делать. Вы видите, как люди создают фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы оскорблять чернокожих, и не пытаетесь что-то изменить. Все, что вы делаете, ничего не значит», — объяснил свою позицию футболист, который считает, что родители с детства приучили его гордиться своим цветом кожи.

Что касается сборной и части ее болельщиков, то фанаты освистали опустившихся на колено футболистов еще 2 июня в Мидлсбро — перед контрольным матчем с Австрией. Это не понравилось главному тренеру британцев Гарету Саутгейту, после чего было выпущено специальное заявление от лица сборной, но и в день спарринга с Румынией ситуация повторилась.

Перцу этой истории добавили слова полузащитника соперника Николае Станчу, который заявил, что не опустится на колено не только потому, что этот жест не решает проблемы, но и в знак солидарности со своим одноклубником по пражской «Славии» Ондржеем Куделой. Со слов игрока «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара, чех оскорбил его на расовой почве в матче Лиги Европы, что привело к потасовке на поле и под трибунами, где игрока пражан банально избили. В итоге Куделу дисквалифицировали, лишив права сыграть на Евро, и, как заявил Станчу, решение приняли без каких-либо доказательств.

Теперь споры об акциях перекинулись на Евро, причем авторитетные издания уровня The Times считают, что движение BLM не улучшит жизнь чернокожих. А ряд политиков и общественных деятелей говорят — коленопреклонение потеряло изначальный смысл. Это просто формальность, которая уже не объединяет, а вносит раскол.

В сборной Англии и футбольной ассоциации считают иначе, но все равно с трибун раздается свист. И пусть перед игрой с Хорватией его заглушали аплодисменты, реакция другой стороны тоже была слышна. И не случайно ряд сборных заявили об отказе от коленопреклонения. Не участвовавшие в этом прежде хорваты объявили о своей позиции за несколько дней до игры на «Уэмбли». Ранее это сделала Голландия, хотя как раз «Оранжевые» регулярно выступали с различными инициативами, направленными на ликвидацию расового неравенства.

Во всей этой истории странно другое. У тех, кто всеми силами поддерживает движение BLM, есть две позиции — своя и неправильная. Во втором случае речь не только о расистах, но и о тех, кто не готов по различным причинам выражать мнение по-своему, а не так, как решили идеологи. И получается, что борцы за равноправие не принимают и не уважают другие мнения, что автоматически превращает все их действия в лицемерие и показуху, которая не решает реальных проблем. И ужасно, что в эти игры втянут футбол, хотя всем понятно, что фраза «спорт вне политики» не имеет ничего общего с реальностью.