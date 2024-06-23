Полицейский нокаутировал польского фаната, атака с киркой на болельщиков, падение с трибуны. Суровые видео с Евро-2024

Полиция Германии действует строго.

Евро-2024 традиционно дарит болельщикам море положительных эмоций. На немецких улицах танцуют под мелодии саксофона, добывают автограф Криштиану Роналду в кустах и кайфуют от матчей на стадионах. Однако, к сожалению, на любых крупных турнирах присутствуют люди, которые ведут себя агрессивно и неадекватно в отношении окружающих.

В соцсетях распространилось видео из Берлина, сделанное в день матча группы D Польша — Австрия (1:3). Игра прошла 21 июня на арене «Олимпиаштадион». На видеозаписи запечатлено жесткое задержание болельщика местными полицейскими на веранде пивного паба. Омоновец ударил неизвестного по лицу и повалил на землю.

Польский фанат в черной кепке схватил пластиковый стаканчик с пивом и швырнул его в сторону полицейских и находящихся поблизости болельщиков. Реакция не заставила себя ждать. Один из стражей правопорядка схватил обидчика за футболку, который сопротивлялся и махнул рукой в лицо омоновцу. Полицейский мощным ударом отправил обидчика на асфальт. В итоге мужчину задержали.

Еще одна ужасная ситуация с польским болельщиком произошла непосредственно на матче с Австрией на арене «Олимпиаштадион». Во время празднования гола форварда Кшиштофа Пентека фанат упал с трибуны.

Фото Reuters

По данным Yahoo, мужчина рухнул с высоты не менее трех метров и получил серьезные травмы. Болельщик свалился в яму, расположенную между футбольным полем и трибуной. На некоторое время поляк потерял сознание. В результате его спешно доставили в госпиталь на машине скорой помощи. Точный характер травм болельщика неизвестен. Причина падения остается неясной, но полиция Берлина уже исключила вероятность причастности третьих лиц.

Еще более дикая история произошла в третий игровой день Евро-2024 в Гамбурге в районе Санкт?Паули. Перед матчем Польша — Нидерланды (1:2) неизвестный мужчина напал с киркой на голландских фанатов, которые проводили мирный марш. Немецкая полиция оперативно нейтрализовала агрессора.

Как сообщают правоохранители, неизвестный вышел из здания общепита, держа в руках кирку и коктейль Молотова. Мужчина угрожал болельщикам и полицейским. Стражи порядка сперва пытались успокоить его перцовым баллончиком, но в итоге раздались огнестрельные выстрелы. Нападавшего ранили в ногу. По итогу никто из других граждан не пострадал.

Позже полицейские сообщили, что мужчина не является одним из многочисленных болельщиков. «Мы предполагаем, что это не имеет никакого отношения к футболу», — заявил для ANP представитель стражей порядка.

Хочется надеяться, что в дальнейшем подобных инцидентов на Евро-2024 не будет. Чемпионат Европы должен дарить эмоции, но не провоцировать насилие.