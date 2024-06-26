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Сегодня, 23:00

У английских фанатов новые проблемы с пивом. УЕФА опять накладывает ограничения

УЕФА наложил новые ограничения на продажу алкоголя на Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фанаты сборной Англии на Евро-2024.
Фото Reuters
Главные трезвенники на Евро.

Для болельщиков сборной Англии плохие новости на Евро не заканчиваются. Еще до турнира стало известно, что части фанатов придется жить в «Зомбиленде» — самом злачном наркорайоне Франкфурта. Уже на самом турнире команда Гарета Саутгейта выдала три весьма невзрачные по качеству игры — болельщики натурально засыпали на каждой из встреч.

Вероятно, чтобы еще больше усложнить жизнь англичанам, немецкие власти совместно с УЕФА решили оставить их без нормального алкоголя. На стадионе во время матча первого тура против Сербии вместо стандартного пива болельщикам продавали шенди — напиток крепостью 2,8 процента.

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Формально это было сделано из-за того, что власти Германии признали встречу Англия — Сербия «игрой с высоким риском». На матче ожидали до 500 радикальных сербских фанатов, и для перестраховки было решено не накалять атмосферу высокоградусными напитками.

По факту же из-за ограничений, вроде как наложенных из-за сербов, больше всего пострадали англичане. Некоторые из них опоздали на стадион по причине того, что отдыхали в барах перед игрой и не смогли добраться вовремя.

Фото Reuters

Поэтому на оставшиеся матчи ограничение было снято. Более того, 25 июня, во вторник, в УЕФА заявили, что в плей-офф тоже не будет никаких ограничений, чтобы не создавать ажиотажный спрос на алкоголь в городе. Однако через несколько часов матч 1/8 финала Англии был признан «игрой с высоким риском» — забавно, что имя соперника пока неизвестно. Такой статус означает, что англичане снова будут пить шенди.

Против алкогольного запрета уже выступили в английской Ассоциации футбольных болельщиков: «Разочаровывает, что болельщики Англии, купившие билеты, единственные на всем турнире страдают от ограничений на алкоголь. Конечно, мы призываем болельщиков прибыть на стадион пораньше, но так как те же ограничения не действуют в фан-зонах, они к нам не прислушиваются», — сказано в заявлении.

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Не исключено, что пересмотр решения УЕФА связан с инцидентом в отношении Гарета Саутгейта — после нулевой ничьей со Словенией английские болельщики забросали его пластиковыми пивными стаканчиками. Теперь футбольную ассоциацию ждет штраф от УЕФА — ранее организация уже штрафовала несколько сборных на Евро за бросание посторонних предметов на поле.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
УЕФА
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