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У Франции на Евро ни одного гола с игры. Очередной автогол вывел ее в четвертьфинал

Сборная Франции вышла в 1/4 Евро-2024 без голов с игры
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антуан Гризманн празднует гол в ворота сборной Бельгии
Антуан Гризманн празднует гол, забитый Яном Вертонгеном.
Фото Reuters
«Трехцветные» почти не забивают.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
1:0
Бельгия

Франция обыграла Бельгию (1:0) и проникла в четвертьфинал Евро. Подопечные Дидье Дешама вырвали победу на 85-й минуте — единственный мяч в игре залетел в ворота «Красных дьяволов» от Яна Вертонгена. Автогол защитника бельгийцев — уже девятый на турнире. До рекорда, установленного на прошлом чемпионате Европы, осталось всего два.

Радость французов Жюля Кунде и&nbsp;Рандаля Коло-Муани после гола в&nbsp;концовке матча с&nbsp;Бельгией (1:0). Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

Вертонген срезал мяч в попытке заблокировать удар Рандаля Коло Муани — нападающий «ПСЖ» вышел на поле на 62-й минуте и остался единственной заменой Дешама. Причем выстрел Коло Муани явно не удался: мяч, вероятно, летел мимо створа, а Ян очень удачно для французов подправил его в ворота.

Автогол Вертонгена оказался третьим забитым мячом Франции на турнире: среди них — ни одного гола с игры. В первом туре группового этапа победу «Трехцветным» принесла срезка защитника Максимилиана Вебера — австриец неаккуратно сыграл головой после наброса Килиана Мбаппе с правого фланга.

Ян Вертонген забивает гол в свои ворота после удара Коло Муани
Ян Вертонген (№ 5) забивает гол в свои ворота после удара Коло Муани (№ 12).
Фото AFP

Во втором туре французы не забили ни одного мяча Нидерландам (0:0). Зато отличились в следующей игре с Польшей (1:1) — Мбаппе реализовал пенальти на 56-й минуте. Для самого Килиана этот мяч оказался дебютным на чемпионатах Европы. Он же остается единственным на турнире, автором которого оказался представитель сборной Франции. При этом команда дошла до четвертьфинала.

Французам везло и на предыдущих крупных турнирах. Франция — рекордсмен по автоголам в ее пользу на чемпионатах Европы (пять) и мира (шесть).

Килиан Мбаппе и&nbsp;Никола Залевский. Мбаппе снял проклятие чемпионатов Европы. Но Франция снова разочаровала

Автогол Вертонгена серьезно помог команде Дешама. Французы нанесли 20 ударов по воротам бельгийцев, но в створ попали лишь дважды. Для сравнения: «Красные дьяволы» тоже два раза попали в рамку, но лишь при пяти попытках. Всего на Евро «Трехцветные» выбросили 66 ударов (16 в створ) и набрали 6,7 балла xG — однако до сих пор ни разу не забили с игры.

Следующая попытка французов отличиться самостоятельно произойдет 5 июля в четвертьфинале. Там они встретятся с победителем пары Португалия — Словения.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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