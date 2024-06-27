Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:40

Три игрока основы сборной Англии могут пропустить матч 1/8. Еще один появился на тренировке с разбитым лицом

Райс, Триппьер и Фоден могут пропустить матч 1/8 финала Евро со Словакией
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты сборной Англии Деклан Райс и Фил Фоден
Деклан Райс и Фил Фоден.
Фото Global Look Press
Интересные движения в стане «трех львов».

Перед 1/8 финала Евро у сборной Англии вскрылись проблемы с составом. На утренней тренировке в четверг отсутствовало три футболиста основного состава — Деклан Райс, Киран Триппьер и Фил Фоден. А Энтони Гордон, который дебютировал на турнире только в последнем туре группового этапа, работал с разбитым лицом.

Капитан сборной Англии Харри Кейн. Англии еще больше повезло с сеткой плей-офф! Финальные расклады после группового этапа Евро

Райс и Триппьер, вероятно, пропустят 1/8 финала из-за проблем со здоровьем. Оба присутствовали на занятии, но не работали в общей группе и получили ограниченную нагрузку. 33-летний Триппьер в каждой игре выходил в основном составе. Лишь в предыдущей встрече со Словенией Гарет Саутгейт заменил его на 84-й минуте: как выяснилось — из-за проблем со здоровьем. Киран повредил икроножную мышцу, его участие в матче со Словакией под вопросом.

Райс провел групповой этап без замен — помимо вратаря Джордана Пикфорда такое же игровое время получили лишь трое. О характере повреждения полузащитника нет информации, но он вместе с Триппьером занимался отдельно от основной группы.

Футболисты сборной Англии Деклан Райс, Киран Триппьер и Джуд Беллингем
Деклан Райс, Киран Триппьер и Джуд Беллингем.
Фото Reuters

«Сегодня утром на английской тренировочной базе произошел небольшой сюрприз: Киран Триппьер и Деклан Райс не вошли в основную тренировочную группу. Вместо этого они работали по индивидуальным программам», — рассказал журналист The Guardian Дэвид Хитнер.

Также отсутствовал Фил Фоден. 24-летний англичанин был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ и вышел в основе во всех играх группового этапа, но пока не отметился результативными действиями. Фоден улетел в Англию — у него родился третий ребенок. Неизвестно, вернется ли он к 1/8 финала.

Гарет Саутгейт с&nbsp;игроками сборной Англии. Когда академики работают грузчиками. Колонка Казанского — о жалости к сборной Англии

Еще одним поводом для беспокойства послужил внешний вид Энтони Гордона: вингер «Ньюкасла» дебютировал на Евро в последней игре группового этапа — вышел на замену на 89-й минуте. С учетом отсутствия Фодена он может стать одной из опций для Гарета Саутгейта. Гордон присутствовал на тренировке с разбитым подбородком и серьезными ссадинами на лице — сообщается, что он упал с велосипеда во время командной прогулки.

Энтони Гордон.
Фото AFP

«Мы видели фотографии команды, разъезжающей на велосипедах по своей базе. Похоже, Гордон упал. Тем не менее все хорошо: нападающий «Ньюкасла» провел полноценную тренировку», — поделился репортер BBC Алекс Хауэлл.

Зато в игре со Словакией есть шансы на долгожданное возвращение Люка Шоу. Он единственный левый защитник в заявке англичан, хотя из-за травмы не играл с февраля. Вынужденно его позицию занимал Триппьер, у которого теперь тоже проблемы со здоровьем. Шоу не провел ни одной минуты на Евро, но, возможно, будет готов выйти на поле в 1/8 финала.

Деклан Райс
Киран Триппьер
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
1
Читайте также
Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Вилья — о Морате: «Он заслужил, чтобы мы восхищались им»
Монтелла: «Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024»
Булыкин оценил выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024
Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024
Австрия — Турция: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру
Бушманов объяснил, благодаря чему Грузия смогла пробиться в плей-офф Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости