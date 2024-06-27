Три игрока основы сборной Англии могут пропустить матч 1/8. Еще один появился на тренировке с разбитым лицом

Интересные движения в стане «трех львов».

Перед 1/8 финала Евро у сборной Англии вскрылись проблемы с составом. На утренней тренировке в четверг отсутствовало три футболиста основного состава — Деклан Райс, Киран Триппьер и Фил Фоден. А Энтони Гордон, который дебютировал на турнире только в последнем туре группового этапа, работал с разбитым лицом.

Райс и Триппьер, вероятно, пропустят 1/8 финала из-за проблем со здоровьем. Оба присутствовали на занятии, но не работали в общей группе и получили ограниченную нагрузку. 33-летний Триппьер в каждой игре выходил в основном составе. Лишь в предыдущей встрече со Словенией Гарет Саутгейт заменил его на 84-й минуте: как выяснилось — из-за проблем со здоровьем. Киран повредил икроножную мышцу, его участие в матче со Словакией под вопросом.

Райс провел групповой этап без замен — помимо вратаря Джордана Пикфорда такое же игровое время получили лишь трое. О характере повреждения полузащитника нет информации, но он вместе с Триппьером занимался отдельно от основной группы.

Деклан Райс, Киран Триппьер и Джуд Беллингем. Фото Reuters

«Сегодня утром на английской тренировочной базе произошел небольшой сюрприз: Киран Триппьер и Деклан Райс не вошли в основную тренировочную группу. Вместо этого они работали по индивидуальным программам», — рассказал журналист The Guardian Дэвид Хитнер.

Также отсутствовал Фил Фоден. 24-летний англичанин был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ и вышел в основе во всех играх группового этапа, но пока не отметился результативными действиями. Фоден улетел в Англию — у него родился третий ребенок. Неизвестно, вернется ли он к 1/8 финала.

Еще одним поводом для беспокойства послужил внешний вид Энтони Гордона: вингер «Ньюкасла» дебютировал на Евро в последней игре группового этапа — вышел на замену на 89-й минуте. С учетом отсутствия Фодена он может стать одной из опций для Гарета Саутгейта. Гордон присутствовал на тренировке с разбитым подбородком и серьезными ссадинами на лице — сообщается, что он упал с велосипеда во время командной прогулки.

Энтони Гордон. Фото AFP

«Мы видели фотографии команды, разъезжающей на велосипедах по своей базе. Похоже, Гордон упал. Тем не менее все хорошо: нападающий «Ньюкасла» провел полноценную тренировку», — поделился репортер BBC Алекс Хауэлл.

Зато в игре со Словакией есть шансы на долгожданное возвращение Люка Шоу. Он единственный левый защитник в заявке англичан, хотя из-за травмы не играл с февраля. Вынужденно его позицию занимал Триппьер, у которого теперь тоже проблемы со здоровьем. Шоу не провел ни одной минуты на Евро, но, возможно, будет готов выйти на поле в 1/8 финала.