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Топ-10 событий первого тура Евро-2024: пачка рекордов, окровавленный Мбаппе и разгром Украины

Завершился первый тур чемпионата Европы-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду
Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду.
Фото AFP, Reuters, Global Look Press
Завершился первый тур группового этапа Евро-2024.

Рассказываем о самых интересных событиях и цифрах.

Самый быстрый гол в истории Евро

Матч Италии с Албанией (2:1) начался с невероятного события! Полузащитник «орлов» Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро, отличившись на 22-й секунде.

Как это произошло? Албанец просто забрал подарок от Димарко, который ошибся при вбросе аута. Доннарумма выручить не смог.

Футболисты сборной Италии празднуют гол Николо Бареллы в&nbsp;ворота сборной Албании. Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»

И неважно, что команда Лучано Спаллетти отыгралась уже через 10 минут, а сразу следом забила второй мяч. Теперь игрок сборной Албании — в футбольной книге рекордов! Превзошел достижение нашего Дмитрия Кириченко, установленное на Евро-2004 во встрече с Грецией (2:1), аж на 45 секунд.

Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. Еще и отдал голевую!

Испания в стартовом матче неожиданно легко разгромила Хорватию (3:0), которая на двух последних чемпионатах мира входила в топ-3. В основе «красной фурии» в возрасте 16 лет и 338 дней вышел вингер Ямаль и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, побив рекорд поляка Каспера Козловски (17 лет и 247 дней).

Ламин Ямаль.
Фото AFP

Кроме того, тинейджер, который привез с собой в Германию домашнее задание, еще и поучаствовал в третьем голе своей команды, отдав голевую передачу на Карвахаля.

Фиксируем: Ямаль — не только самый молодой игрок в истории Евро, но и самый юный ассистент континентального первенства.

Еще один рекорд! На этот раз от игрока турецкой сборной

Сборные Турции и Грузии выдали сумасшедший по накалу поединок (3:1). В нем нашлось место и невероятно красивому голу юного полузащитника Гюлера.

Арда стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Ранее этот рекорд принадлежал одному из его кумиров — Криштиану Роналду (19 лет и 128 дней, гол в ворота Греции на Евро-2004).

Гол вышел на заглядение: бильярдный удар в правую девятку от Мамардашвили. Такие не берутся.

Кристиан Эриксен.
Фото Reuters

Гол Эриксена спустя 1100 дней после остановки сердца

В футболе не так часто случаются волшебные эпизоды. Один из них произошел в матче Дания — Словения (1:1). Полузащитник скандинавской команды Эриксен отличился спустя 1100 дней после пережитой клинической смерти на Евро-2020.

Кто мог тогда подумать, что главная звезда датского футбола сможет продолжить карьеру на высоком уровне? Именно такие истории всегда восхищают и вдохновляют.

Тони Кроос отдает пас в матче Германии против Шотландии.
Фото AFP

Суперточность от Крооса и Кристенсена

В матче между датчанами и словенцами произошло еще одно интересное событие. Защитник красно-белых Андреас Кристенсен установил рекорд чемпионатов Европы по числу точных передач: всего он отдал 89 пасов при 100-процентном показателе точности.

Ветеран немецкой сборной Кроос во встрече против Шотландии (4:1) сделал 102 передачи, из которых неточной оказалась всего одна. Это также рекорд турнира, но уже по точности передач для игрока со 100 и более пасами.

Сергей Ребров. Сборная Украины тяжело пережила поражение от Румынии. Лунин извинялся, тренера попросили покинуть раздевалку

Сенсационный разгром Украины

Перед стартом Евро-2024 команду Сергея Реброва называли одной из темных лошадок турнира. Банда у украинцев действительно собралась серьезная, с игроками из топовых европейских клубов.

Только вот первый матч они провалили, уступив скромной Румынии (0:3). Уступив — мягко сказано. Трехцветные переиграли своего соперника по всем статьям и сотворили первую громкую сенсацию. После финального свистка разговор в раздевалке был серьезный. Украинцы просили прощения у своих болельщиков.

Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Проклятие Лукаку

Форвард-громила из сборной Бельгии — главный антигерой матча со Словакией (1:1). Ох, сколько же шансов забить запорол Ромелу! Статистические сервисы насчитали как минимум пять явных моментов.

Кроме того, два мяча Лукаку были отменены. Он стал первым игроком в истории Евро, которому ВАР отменил аж два гола за матч!

Запомним, 17 июня 2024 года — не день Ромелу Лукаку.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Окровавленный Мбаппе

Игра с Австрией получилась для Франции не самой зрелищной, хоть и победной (1:0). А в конце произошло неприятное событие: Мбаппе со всей дури влетел лицом в плечо защитника соперника.

Выглядело это жутковато. Сначала Килиан некоторое время лежал с окровавленным носом, потом поднялся и ушел за пределы поля, а затем вернулся и рухнул на газон, схлопотав желтую карточку. Дешаму пришлось менять своего лидера.

Килиан Мбаппе и&nbsp;его разбитый нос в&nbsp;матче против сборной Австрии. Мбаппе сломал нос и, похоже, пропустит весь групповой турнир Евро. У Франции проблемы?

Официальное заявление французской федерации: рентген подтвердил перелом носа, но операцию не делали — пока она не потребуется.

При этом издание Le Figaro сообщает: Мбаппе вылетел до конца группового этапа, на плей-офф вернется уже в маске. Сам Килиан не теряет оптимизма и просит подсказать идеи для масок.

Роналду не отметился результативными действиями, но опять вошел в историю

Сборная Португалии стартовала на континентальном первенстве с волевой победы над Чехией (2:1). Криштиану Роналду отыграл весь матч. Не забил, но был близок и запомнился своим эмоциональным поведением.

А еще 39-летний Криш установил очередной рекорд: первым сыграл на шести чемпионатах Европы и стал третьим самым возрастным игроком в истории турнира!

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Евро-2024 Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Обычный день Криштиану: установил суперрекорд, нанес больше всех ударов, победил. И это в 39!

Слишком много голов ударами издали

Завершим этот список интересным статистическим фактом. Можно уже с уверенностью сказать, что это тренд Евро-2024.

Одним из уникальных показателей первого тура стало то, что 11 из 34 голов было забито дальними ударами из-за пределов штрафной.

Для сравнения: почти столько же голов дальними ударами было забито за весь ЧМ-2022 в Катаре (12 из 172).

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Ромелу Лукаку
Тони Кроос
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Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Арда Гюлер
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