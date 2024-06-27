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Сегодня, 14:30

Сборная группового этапа Евро-2024: сразу два грузина — в числе лучших!

Определена символическая сборная группового этапа Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты Яка Бийол, Жорж Микаутадзе и Фабиан Руис
Яка Бийол, Жорж Микаутадзе и Фабиан Руис.
Фото Reuters, Global Look Press
Кто ярче всех проявил себя на старте чемпионата?

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия)

Сборная Грузии в последнем туре групповой стадии сотворила сенсацию, всухую обыграв одного из фаворитов — Португалию. Голкипер «Валенсии» — одна из главных причин этой сенсации. Мамардашвили отразил пять ударов, в том числе штрафной Криштиану Роналду и пушку Диогу Далота (возможно, самый эффектный сейв Евро). Прибавьте к этому фантастический перформанс в матче с Чехией — и получите безоговорочно лучшего вратаря турнира.

Центральный защитник: Яка Бийол (Словения)

Вряд ли даже болельщики ЦСКА могли предположить, что бывший защитник армейского клуба станет одним из лучших на групповой стадии. Но это так: словенцы пропустили лишь два мяча и вышли в плей-офф во многом благодаря уверенной игре Бийола. Он особенно впечатлил болельщиков в финальном матче группы с Англией, когда балканцы умудрились не пропустить.

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Центральный защитник: Пепе (Португалия)

Установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы. То, что Пепе в 41 год играет в основе своей команды, — уже подвиг. То, как он это делает, — пример для подражания. Возможно, своей работой защитник «Порту» заставит многих коллег передумать завершать карьеру, потому что в Германии он выглядит более чем солидно. Показательно, что в игре с Грузией Пепе отдыхал. Возможно, он бы не допустил поражения фаворита.

Футболист сборной Италии Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори.
Фото AFP

Центральный защитник: Риккардо Калафьори (Италия)

Защитник «Болоньи» дебютировал за сборную Италии меньше месяца назад и никем не рассматривался в старт на Евро. Но Калафьори уже в первом матче с Албанией всех удивил уверенной игрой. В матче с Испанией Риккардо забил автогол, но к нему тогда было едва ли не меньше всех претензий. Ключевая игра с Хорватией — карьерный пик длинноволосого защитника: он качественно провел матч в защите и шикарным проходом в добавленное время помог Италии вырвать ничью и второе место в группе.

Опорный полузащитник: Нголо Канте (Франция)

Сборная Франции на групповом этапе забила всего дважды: с пенальти и с непосредственной помощью чужого защитника. К атаке вице-чемпионов мира есть вопросы, но к опорной зоне — ни одного: Канте в двух матчах признавался лучшим игроком за то, что выжигал весь центр поля. Если бы не трудолюбивый хавбек, у французов было бы куда больше проблем.

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Центральный полузащитник: Фабиан Руис (Испания)

Испанцы сильно впечатлили всех на групповой стадии: команда Луиса де ла Фуэнте легко разобралась с Хорватией и Италией, досрочно обеспечив себе победу в группе. «Восьмерка» испанцев Фабиан Руис — ключевая фигура на этом пути: полузащитник «ПСЖ» забил и отдал голевой пас в первом туре и продолжил творить во втором. Связующее звено между обороной и атакой, без которого все могло рухнуть.

Центральный полузащитник: Марсель Забитцер (Австрия)

Австрия — одно из открытий турнира, но фамилию Забитцера слышали все. Полузащитник дортмундской «Боруссии» оказывает огромное влияние на игру команды Ральфа Рангника, в чем все убедились во время матча с Нидерландами. Показательный факт: чаще Забитцера на этом Евро бил по воротам только Мбаппе.

Футболист сборной Германии Джамал Мусиала
Джамал Мусиала.
Фото Reuters

Атакующий полузащитник: Джамал Мусиала (Германия)

В 21 год хавбек «Баварии» играет так мудро, будто ему 30. В сборной Германии можно отметить нескольких футболистов, но Мусиала даже в ней выделяется особо. Два победных гола — в ворота Шотландии и Венгрии — и Джамал в нашей символической сборной.

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Правый вингер: Иван Шранц (Словакия)

Шранца уже можно назвать открытием чемпионата. Об этом футболисте пражской «Славии» широкая публика не слышала, но теперь запомнит его фамилию: словак забил и Бельгии, и Украине. Благодаря усилиям Ивана его сборная прорвалась в 1/8 финала.

Левый вингер: Коди Гакпо (Нидерланды)

Сборная Нидерландов на групповом этапе выступила не так классно, как многие ожидали, но отдельные исполнители сыграли хорошо. Например, нападающий «Ливерпуля» Гакпо, которого Роналд Куман ставит на место левого вингера. Его голы позволили голландцам сравнять счет в двух матчах — с Польшей и Австрией.

Нападающий: Жорж Микаутадзе (Грузия)

На Евро кризис центрфорвардов: Лукаку, Мбаппе, Кейн и Криштиану Роналду не впечатляют, и на их фоне еще мощнее воспринимается прорыв нападающего «Меца» Микаутадзе. Только форвард сборной Грузии забивал в каждом из матчей группового этапа, он же сейчас единолично лидирует в бомбардирской гонке. Безальтернативный выбор.

Символическая сборная группового этапа Евро-2024. Версия «СЭ»
Евро-2024
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