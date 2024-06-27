Англии еще больше повезло с сеткой плей-офф! Финальные расклады после группового этапа Евро

Матча с голландцами не будет — по крайней мере, пока.

Закончился групповой этап Евро-2024. Благодаря главной сенсации турнира — победе Грузии над Португалией (2:0) — сетка плей-офф поменяла свой вид, так как перетасовались пары, которые включали команды с третьих мест.

Фото «СЭ»

Грузия отправилась к Испании, Словения — к Португалии, Нидерланды — к Румынии (вместо Англии), а сама Англия получила Словакию. Кажется, британцам пока фантастически везет — мало того, что большая часть фаворитов ушла в другую часть сетки, так еще и в 1/8 финала им в итоге попался более слабый соперник. Да, в потенциальном четвертьфинале могут быть итальянцы (но разве их сравнить с испанцами?), в полуфинале — все те же голландцы (но им еще бы дойти до этой стадии), но на бумаге все выглядит как очень хороший шанс на выход в финал.

Самая звездная из пар 1/8 финала — Франция — Бельгия, а в четвертьфиналах в верхней части сетки могут быть даже две топ-битвы. Ждем плей-офф!