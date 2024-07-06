Сборная Англии с новой схемой, Турция в шаге от повторения достижения 16-летней давности: 6 июля на Евро-2024

Сегодня узнаем всех полуфиналистов турнира.

Англия — Швейцария: Саутгейт подготовил сюрприз

Безусловно, коллектив Гарета Саутгейта является фаворитом встречи. Во многом благодаря роскошному составу и большому выбору звезд в линии атаки. Но Швейцария знает, как играть с топами — сборные Германии и Италии не дадут соврать.

Накануне матча издание Daily Mail удивило инсайдом: Саутгейта не устраивает игра своей команды впереди, и он наигрывает новую схему — 3-5-2! Да-да, сегодня мы можем увидеть более смелую Англию. Как вам такая интрига? Швейцария — самый большой вызов для «Трех львов» на этом Евро, поэтому можно понять решение тренера изменить ситуацию.

Банда Мурата Якина действует компактно, решительно и дерзко, и у нее действительно есть хорошие шансы потрепать нервы Кейну и компании. Если швейцарцам удастся сегодня победить, то они впервые в своей истории попадут в топ-4 на крупном турнире.

«Каждая большая команда стремится выйти в плей-офф. И как только вы окажетесь там, все сводится к одной игре на вылет. Англия вышла в финал три года назад, и все знают, насколько сильные там игроки. Только от нас зависит, сможем ли мы разочаровать еще одну большую команду и сыграть в тот футбол, в который умеем. Все возможно, и я просто надеюсь, что удача снова будет на нашей стороне», — сказал Якин.

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла вместе с футболистами. Фото Reuters

Нидерланды — Турция: здесь точно ждем голов!

Встреча этих сборных вряд ли будет самой зрелищной среди других четвертьфиналов по качеству игры, но в плане результативности может переплюнуть остальные. Обе команды бодро бегут в атаку, неудачно маскируют свои проблемы в защите и пытаются навязать свой футбол. Согласитесь, с такими вводными будет странно, если матч не порадует нас как минимум парочкой точных ударов.

У Турции есть шансы преподнести сюрприз, но Нидерланды все же выглядят предпочтительнее. На их стороне опыт, класс исполнителей и уверенность после качественного выступления в матче 1/8 финала. Турки же своего предыдущего соперника прошли не без доли везения.

Прыгнет ли команда Винценцо Монтеллы выше головы? Будет очень сложно, потому что есть потери в составе. Кекчю и Юкшек получили лишние желтые в игре против Австрии, не сыграет и Демирал, отметившийся не только дублем, но и неоднозначным жестом, за что получил дисквалификацию. Но есть и хорошие новости: возвращаются Чалханоглу и Акайдын.

Последний раз команды встречались три года назад, и «Оранжевые» без особых проблем сделали счет 6:1, а Депай отметился хет-триком. Чтобы отомстить за крупное поражение, турецкой сборной нужно сохранить холодную голову и не подкачать в реализации моментов. А моменты у них сегодня должны быть — Нидерланды во главе с Роналдом Куманом дают играть и себе, и другим.

Нынешний результат с выходом в четвертьфинал уже может считаться успехом, но если футболисты Монтеллы смогут повторить достижение 16-летней давности и пробиться в следующий раунд, то вернутся на родину героями.