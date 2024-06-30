Терпеливая Словакия против скучной Англии, надежда Грузии еще на одно чудо: 30 июня на Евро-2024

Ждать ли сенсаций от Словакии и Грузии?

Англия — Словакия: первая проверка для Саутгейта

Пока Англия запомнилась на этом Евро удивительно сонным футболом, который не вытекает из логики команды с самым дорогим и звездным составом. Тренерская душа Гарета Саутгейта — потемки даже для самых главных знатоков английской сборной. Но фаворитом они остаются до сих пор: судьба уберегла «Трех львов» от попадания в плей-офф на своих основных конкурентов — Францию, Испанию, Германию и Португалию.

Начать свой путь в 1/8 финала нужно будет со Словакии, которая уже преподнесла на турнире сенсацию, обыграв Бельгию (1:0). Эта сборная хорошо умеет терпеть, играя при этом одним и тем же составом, причем возрастным: только Ханцко и Боженик в нем моложе 28 лет, а лидеры — 37-летние Пекарик и Куцка, а также 35-летний Дубравка.

Главный вопрос — насколько хватит сил самому возрастному коллективу на Евро? Все три игры в группе словаки провели практически одним и тем же составом, и лидеры уже получили приличную нагрузку.

Что касается Англии, то яркого атакующего футбола можно не ждать. Плей-офф не время для экспериментов. При этом Триппьер считает, что команда должна действовать в атаке гораздо лучше: «Мы можем агрессивнее прессинговать и создавать гораздо больше моментов, учитывая класс наших игроков».

Последнее слово тут точно останется за Саутгейтом. Если тренер готов терпеть критику, зная, что добьется результата, к нему не может быть никаких вопросов. Самое главное — три очка, а о качестве игры уже через несколько дней никто и не вспомнит. Даже въедливые английские журналисты.

Хвича Кварацхелия (сборная Грузии). Фото AFP

Испания — Грузия: разгром или чудо?

Грузия уже исполнила свою главную мечту, заскочив в плей-офф, но кажется, что мы до сих пор не знаем, чем может ограничиваться потенциал этой команды. Одно дело — обыграть Португалию, которая на тот момент уже решила свои текущие задачи, а совсем другое — одолеть мотивированную Испанию в 1/8 финала.

Все указывает на то, что шансы грузин в этой встрече близки к нулю. Испания — единственная команда, набравшая максимум очков в группе, да еще и в группе смерти. Более того, на этом чемпионате Европы «Красная фурия» ни разу не пропускала.

Статистика личных встреч тоже за испанцами: последние четыре года они четыре раза встречались с Грузией, одержав четыре победы. В матчах отборочного этапа футболисты Вилли Саньоля получили 1:7, а затем — 1:3. Без шансов.

Ясно одно — грузины будут цепляться до последнего. Для успеха потребуется очередное чудо от Мамардашвили и хорошая реализация от Кварацхелии и Микаутадзе.

«На данный момент Испания — лучшая команда турнира, для меня это очевидно. Невозможно добиться успеха, если будешь думать только об обороне. Мы хотим доказать нашим соперникам и всей Европе, что мы не только хороши в защите, но и можем показать такую же игру, как в матче с Португалией», — заявил Саньоль.