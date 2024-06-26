Украина может вылететь из-за «договорняка», еще один тяжелый матч для Мамардашвили: 26 июня на Евро-2024

26 июня пройдут заключительные матчи третьего тура группового этапа Евро-2024.

Наступает развязка в самой запутанной группе.

Словакия — Румыния: состоится ли «договорняк»?

Обеим командам есть что сказать о себе на международной арене, и они оправданно претендуют на выход в плей-офф. Эдвард Йордэнеску считает, что текущее поколение румынской сборной созрело для громких свершений, и речь тут не только о разгромной стартовой победе над Украиной (3:0). Да, затем было поражение от Бельгии (0:2), но именно Румыния идет сейчас первой в группе, где у всех четырех участников по три очка.

Словаки начали с победы над Бельгией (1:0) и тоже уступили в следующем матче. По словам Франческо Кальцоны, тот факт, что его команда бьется в третьем туре за путевку в 1/8 финала, уже указывает на громадный прогресс:

«У нас свой футбол, свой стиль. Знаем, что будет сложно, но хотим выйти в плей-офф. Уже сам факт того, что мы боремся за это, — большое событие для такой маленькой страны, и я горжусь этим. Сделаем все возможное, чтобы взять три очка в матче с Румынией».

Обе команды в этой встрече устроит ничья. И главным предметом обсуждений перед стартовым свистком является возможный «договорняк». Румыния и Словакия запросто могут выкинуть Украину за борт в случае ее поражения или ничьей в параллельной игре с Бельгией. Такое уже было 20 лет назад: Швеция и Дания сыграли со счетом 2:2 и вышли из группы, оставив Италию без плей-офф.

Футболисты сборной Бельгии после победы над Румынией. Фото Reuters

Бельгия — Украина: Реброву придется рисковать

Только победа без вопросов гарантирует Украине место в 1/8 финала, и в лагере команды твердо намерены сделать так, чтобы не зависеть от результата матча Румынии и Словакии, опасаясь повторения «скандинавской ничьей».

Ключевой вопрос: рискнет ли Сергей Ребров перейти на схему 5-4-1, которая специально наигрывалась под топ-соперников? Многое тут будет зависеть от готовности Миколенко и Цыганкова. Левый защитник «Эвертона» пока ни разу не сыграл на турнире, но уже несколько дней тренируется в общей группе.

Еще одна интрига — вернется ли в ворота Лунин, который провел кошмарный матч против Румынии. Трубин же заслужил немало лестных отзывов после игры со Словакией и видится многим первым номером желто-синих.

Дополнительной интриги придает богатый опыт выступлений украинцев в чемпионате Бельгии. Там играют или прежде играли Сидорчук, Яремчук, Михайличенко и Малиновский. Зинченко выступает в «Арсенале» с Троссаром, а до этого выходил на поле вместе с де Брейне в «Манчестер Сити».

Бельгия в этой паре — безусловный фаворит, но, как мы уже убедились по другим встречам на этом турнире, это далеко не гарантия успеха.

Георгий Мамардашвили. Фото AFP

Грузия — Португалия: еще один непростой вечер для Мамардашвили

Яркая, агрессивная и целеустремленная сборная Грузии уже оставила свой след в истории чемпионатов Европы, пускай у нее пока лишь одно очко в группе. Сам факт того, что она подходит к третьему туру с шансами попасть в плей-офф, уже является поводом для гордости на их родине. И в матче с Португалией, которая уже обеспечила себе первое место, она точно не будет бояться авторитетов.

Эти команды встречались только однажды — в товарищеском матче перед Евро-2008. Тогда Португалия с Роналду и Пепе одержала победу со счетом 2:0, но сейчас Роберто Мартинес почти наверняка предоставит своим лидерам отдых. Впрочем, с учетом плеяды молодых талантов в составе европейских бразильцев Грузии вряд ли будет легче.

Так что вратаря Мамардашвили, вероятно, ждет еще один непростой вечер. Готов ли он к очередному подвигу?

Арда Гюлер. Фото Global Look Press

Чехия — Турция: встреча старых знакомых

Удивительно, но эти сборные встречаются друг с другом в третьем туре группового этапа Евро каждые восемь лет (с Евро-2008), и в обоих случаях сильнее была Турция. На этот раз, чтобы оставить Чехию без плей-офф, ей достаточно будет добиться ничьей.

Впрочем, яркий футбол во втором тайме матча с Грузией (1:1) должен ободрить Чехию, тогда как турецкая молодая банда может быть обескуражена разгромным поражением от Португалии (0:3). Да, чехам из-за травмы не поможет главный бомбардир Шик, но в их рядах по-прежнему есть капитан Соучек. Его громадный опыт может оказаться решающим, как бывает в матчах такого калибра.

Добровольно отдавать мяч сопернику и запираться в обороне — это не в стиле нынешней сборной Турции, поэтому игра будет открытая. Чехия точно получит шансы. Вопрос в том, воспользуются ли они подарками судьбы.