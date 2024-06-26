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Украина может вылететь из-за «договорняка», еще один тяжелый матч для Мамардашвили: 26 июня на Евро-2024

26 июня пройдет последний день групповой стадии Евро-2024
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Георгий Мамардашвили.
Фото AFP
26 июня пройдут заключительные матчи третьего тура группового этапа Евро-2024.

Наступает развязка в самой запутанной группе.

Словакия — Румыния: состоится ли «договорняк»?

Обеим командам есть что сказать о себе на международной арене, и они оправданно претендуют на выход в плей-офф. Эдвард Йордэнеску считает, что текущее поколение румынской сборной созрело для громких свершений, и речь тут не только о разгромной стартовой победе над Украиной (3:0). Да, затем было поражение от Бельгии (0:2), но именно Румыния идет сейчас первой в группе, где у всех четырех участников по три очка.

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Словаки начали с победы над Бельгией (1:0) и тоже уступили в следующем матче. По словам Франческо Кальцоны, тот факт, что его команда бьется в третьем туре за путевку в 1/8 финала, уже указывает на громадный прогресс:

«У нас свой футбол, свой стиль. Знаем, что будет сложно, но хотим выйти в плей-офф. Уже сам факт того, что мы боремся за это, — большое событие для такой маленькой страны, и я горжусь этим. Сделаем все возможное, чтобы взять три очка в матче с Румынией».

Обе команды в этой встрече устроит ничья. И главным предметом обсуждений перед стартовым свистком является возможный «договорняк». Румыния и Словакия запросто могут выкинуть Украину за борт в случае ее поражения или ничьей в параллельной игре с Бельгией. Такое уже было 20 лет назад: Швеция и Дания сыграли со счетом 2:2 и вышли из группы, оставив Италию без плей-офф.

Футболисты сборной Бельгии после победы над Румынией.
Фото Reuters

Бельгия — Украина: Реброву придется рисковать

Только победа без вопросов гарантирует Украине место в 1/8 финала, и в лагере команды твердо намерены сделать так, чтобы не зависеть от результата матча Румынии и Словакии, опасаясь повторения «скандинавской ничьей».

Ключевой вопрос: рискнет ли Сергей Ребров перейти на схему 5-4-1, которая специально наигрывалась под топ-соперников? Многое тут будет зависеть от готовности Миколенко и Цыганкова. Левый защитник «Эвертона» пока ни разу не сыграл на турнире, но уже несколько дней тренируется в общей группе.

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Еще одна интрига — вернется ли в ворота Лунин, который провел кошмарный матч против Румынии. Трубин же заслужил немало лестных отзывов после игры со Словакией и видится многим первым номером желто-синих.

Дополнительной интриги придает богатый опыт выступлений украинцев в чемпионате Бельгии. Там играют или прежде играли Сидорчук, Яремчук, Михайличенко и Малиновский. Зинченко выступает в «Арсенале» с Троссаром, а до этого выходил на поле вместе с де Брейне в «Манчестер Сити».

Бельгия в этой паре — безусловный фаворит, но, как мы уже убедились по другим встречам на этом турнире, это далеко не гарантия успеха.

Георгий Мамардашвили.
Фото AFP

Грузия — Португалия: еще один непростой вечер для Мамардашвили

Яркая, агрессивная и целеустремленная сборная Грузии уже оставила свой след в истории чемпионатов Европы, пускай у нее пока лишь одно очко в группе. Сам факт того, что она подходит к третьему туру с шансами попасть в плей-офф, уже является поводом для гордости на их родине. И в матче с Португалией, которая уже обеспечила себе первое место, она точно не будет бояться авторитетов.

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Эти команды встречались только однажды — в товарищеском матче перед Евро-2008. Тогда Португалия с Роналду и Пепе одержала победу со счетом 2:0, но сейчас Роберто Мартинес почти наверняка предоставит своим лидерам отдых. Впрочем, с учетом плеяды молодых талантов в составе европейских бразильцев Грузии вряд ли будет легче.

Так что вратаря Мамардашвили, вероятно, ждет еще один непростой вечер. Готов ли он к очередному подвигу?

Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

Чехия — Турция: встреча старых знакомых

Удивительно, но эти сборные встречаются друг с другом в третьем туре группового этапа Евро каждые восемь лет (с Евро-2008), и в обоих случаях сильнее была Турция. На этот раз, чтобы оставить Чехию без плей-офф, ей достаточно будет добиться ничьей.

Впрочем, яркий футбол во втором тайме матча с Грузией (1:1) должен ободрить Чехию, тогда как турецкая молодая банда может быть обескуражена разгромным поражением от Португалии (0:3). Да, чехам из-за травмы не поможет главный бомбардир Шик, но в их рядах по-прежнему есть капитан Соучек. Его громадный опыт может оказаться решающим, как бывает в матчах такого калибра.

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Добровольно отдавать мяч сопернику и запираться в обороне — это не в стиле нынешней сборной Турции, поэтому игра будет открытая. Чехия точно получит шансы. Вопрос в том, воспользуются ли они подарками судьбы.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу
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