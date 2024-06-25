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Решающий момент для Сербии, дуэль Рангника и Кумана: 25 июня на Евро-2024

25 июня пройдут матчи третьего тура Евро-2024 в группах C и D
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters
В четырех матчах определятся лучшие команды групп C и D.

Нидерланды — Австрия: Рангник против Кумана

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Многие считают Австрию темной лошадкой на этом турнире. Ральф Рангник вселил в своих игроков веру в то, что они могут составить конкуренцию лучшим командам Европы. И похоже, что у него получилось. Австрийские болельщики, которые раньше сомневались в перспективах команды в группе D, теперь говорят о необходимости избежать третьего места и нервов с подсчетом очков.

«Я бы предпочел первое место, но нам надо побеждать и надеяться, что Франция проиграет, что маловероятно. Чтобы занять второе место, нам просто нужно победить. Мы хотим сделать свою работу, а уже потом будем смотреть, как сыграют другие команды», — заявил Рангник.

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Нидерланды подходят к матчу с Австрией в качестве лидеров группы. Роналд Куман понимает, что до выхода в плей-офф осталось сделать один шаг — хватит даже ничьей. Скорее всего, такой результат перенаправит в плей-офф и австрийцев.

Вполне вероятно, что Австрия, даже проиграв «оранжевым» (особенно если с минимальным счетом), попадет в четверку лучших команд с третьих мест. Так что, скорее всего, мы увидим обе команды в 1/8 финала.

Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Франция — Польша: возвращение Левандовски в Дортмунд

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

Полякам уже нечего терять, команда завершает выступление на турнире. Михал Пробеж пойдет на кадровые и стилистические изменения и постарается сыграть в более атакующий футбол, нежели обычно. Это будет особый вечер для Левандовски, который вернется на стадион в Дортмунде, где блистал в составе «Боруссии» на протяжении четырех сезонов.

Франция на Евро-2024 пока еще не пропустила ни одного гола, есть шанс сравняться по этому показателю с Испанией. Подопечные Дидье Дешама набирают кондиции от матча к матчу и спокойно готовятся к плей-офф. После нулевой ничьей с Нидерландами много говорилось о беспечности французов у ворот соперника, но, судя по настроению в команде, для беспокойства нет повода.

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Состояние Мбаппе все еще под вопросом, хотя кажется, что рисковать его здоровьем в таком матче и не нужно. Франция способна обыгрывать менее именитых соперников и без своей главной звезды.

«В нападении у нас все здорово, но очевидно, что для побед нужно забивать. Будем стремиться к этому и надеяться, что прибавим в данном контексте в игре с Польшей», — сказал Дешам.

Англия — Словения: Давид против Голиафа

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Англия
Словения

После непростой победы над Сербией в первом матче Англия показала не слишком убедительную игру с Данией. Тем не менее мало кто сомневается, что команда Гарета Саутгейта выйдет в плей-офф с первого места.

Помешать им в этом может скромная Словения, которая не проиграла в последних восьми матчах, включая товарищеские, и на данный момент идет без поражений на Евро.

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В этой версии поединка Давида с Голиафом футболистам Матьяжа Кека придется полагаться на командный дух, неустанную черновую работу, концентрацию и дисциплину. Ключевой момент — выдержать стартовый натиск англичан в надежде, что лидер атаки Шешко реализует один из немногочисленных шансов у ворот Пикфорда.

Словенцам нельзя проигрывать, а вот ничья может помочь им задержаться в Германии как минимум на неделю.

Александар Митрович.
Фото Reuters

Дания — Сербия: последний шанс для Митровича и компании

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Расклад в группе С непростой, и судьба третьей строчки также будет зависеть от результата матча между Англией и Словенией, но для Дании и Сербии все очевидно: обеим командам нужно брать три очка.

На кону — путевка в 1/8 финала. Победа обеспечит Дании выход из группы, и это единственное, в чем они могут быть уверены. В случае ничьей или поражения судьба скандинавов окажется в чужих руках. Каспер Юльманн не собирается играть в рулетку — его команда приехала в Мюнхен побеждать.

Нападающий сборной Сербии Лука Йович (№ 8) сравнивает счет в&nbsp;матче Евро против Словении (1:1). Сербия спаслась на последней секунде, как Россия с Англией на Евро-2016. Но как бы она не повторила ее дальнейшую судьбу

Для Сербии, которая на морально-волевых переломила ход матча против Словении, сравняв счет в добавленное время, наступил решающий момент. Давление велико, но команда под руководством Драгана Стойковича показала, что может добиться результата в стрессовой ситуации. Как мы уже успели убедиться, Сербия никогда не сдается.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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