Надежда албанцев на чудо, ожесточенная схватка Италии и Хорватии: 24 июня на Евро-2024
Албания — Испания: произойдет ли чудо?
Испанцы доказали свой статус одного из фаворитов турнира, досрочно завоевав путевку в 1/8 финала в качестве победителя группы. Виктории над Хорватией (3:0) и Италией (1:0) предоставляют Луису де ла Фуэнте шанс проверить резерв в ничего не значащем матче, который из-за дисквалификации пропустит Родри. Также, скорее всего, поберегут Карвахаля и Ле Нормана, которые висят на желтых.
Но давайте будем откровенны: вряд ли это сильно облегчит жизнь сборной Албании: качество игроков «Красной фурии» даже на скамейке запасных впечатляет. Об этом на пресс-конференции заявил Силвиньо:
«Даже вторая команда Испании могла бы сыграть в финале Евро и выиграть его. Нам надо сосредоточиться на том, что мы собираемся делать. У Испании много вариантов. Ее игроки будут мотивированы, они будут играть в свою игру. Нам тоже нужна мотивация, чтобы попытаться сотворить чудо».
Тем не менее Албания на этом Евро уже не раз удивляла: ранний гол в ворота Италии (1:2), а затем добытая на 90+5-й минуте ничья с Хорватией (2:2) дали серьезные основания для оптимизма. Чтобы иметь шансы попасть в плей-офф, команде нужно набрать три очка. Других вариантов нет. Шансов по ходу встречи будет крайне мало, ведь большую часть игры албанцы проведут без мяча. Им поможет только чудо.
Хорватия — Италия: кто выйдет в плей-офф?
Самая главная вывеска этого игрового дня. Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Италии составляет 40,5%, Хорватии — 31,7%. В последний раз команды встречались в квалификации Евро-2016, тогда сборные дважды сыграли вничью. Все это говорит о том, что нас ждет равное противостояние.
Сложнее, конечно же, хорватам. Команду Златко Далича в этой встрече устроит только победа, но как ее добиться? В первых двух матчах игра явно не пошла, хоть «Шашечные» и прибавляли во вторых таймах. Наверняка мы увидим пару-тройку изменений в составе: возможно, на скамейку отправятся Брозович, Перишич и Шутало, которые допустили множество ошибок. Даличу нужно найти способ завести игроков.
«Мы начали турнир не лучшим образом, не показали свой реальный уровень. Мы слишком легко пропускаем. На ЧМ-2022 мы пропустили один гол на групповом этапе, а здесь уже пять. Перишич находится не в лучшей форме, как это было в Катаре. Кто-то постарел на два года, и у нас в соперниках сильные сборные», — сказал Далич.
Лучано Спаллетти тоже есть о чем задуматься. В матче с испанцами (0:1) его команда постоянно оказывалась на шаг позади соперника, разрывавшего и фланги, и середину поля. Особенно провальный матч получился у Ди Лоренцо, которого затерзали Кукурелья и Нико Уильямс. Повезло, что прекрасно сыграл Доннарумма, иначе счет мог дойти до разгромного.
Большего всего Спаллетти придется поработать над психологией своих игроков: страх не попасть в плей-офф в случае поражения не должен давить на итальянцев. В последний раз Италия не выходила из группы на Евро в 2004 году. Прошло ровно 20 лет.