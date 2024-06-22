Нелегкая прогулка Бельгии, попытка Роналду забить 48-й сборной в карьере: 22 июня на Евро-2024

Сегодня Роналду и Лукаку могут открыть счет своим голам на турнире.

Грузия — Чехия: битва двух раненых зверей

Дебютант Евро в первом туре оставил приятное впечатление. Команда Вилли Саньоля при определенных обстоятельствах могла зацепиться за ничью с Турцией, если бы не шикарный дальний удар Гюлера. Грузины не выглядят на турнире пассажирами — если с чехами они снова сыграют смело и исправят недочеты, то вполне могут рассчитывать на очки.

Сборная Чехии тоже была максимально близка к первому успеху на Евро-2024 в матче с Португалией, но пропустила на последних минутах. Однако ничего критического для них пока не произошло. Условных четырех очков в играх с Грузией и Турцией им должно хватить для выхода из группы, но эти очки еще нужно набрать.

Можно сказать, что сегодня нас ожидает битва двух раненых зверей. Каждый из них сделает все возможное, чтобы не потерять надежду на выход в 1/8 финала.

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Турция — Португалия: пополнит ли Роналду свой послужной список?

Обидчики грузин и чехов уже в эту субботу могут решить, кто из них обеспечит себе место в плей-офф с первого места. Для этого достаточно выявить победителя.

Если грузины порой откровенно прощали Турцию в атаке, то португальские нападающие вряд ли будут столь же милосердны. Тем более Роналду пока не открыл счет своим голам на турнире, а значит, будет предельно мотивирован.

Есть и еще один повод: за свою карьеру Криштиану забивал в ворота 47 разных сборных, но Турции — никогда. Вполне возможно, что сегодня звездный форвард пополнит свой послужной список. Несмотря на 39-летний возраст, он все еще в полном порядке.

«Все физические показатели подтверждают, что Роналду может играть каждые четыре дня, — говорит тренер португальцев Роберто Мартинес. — Думаю, важно понимать, что приносит этот игрок. Для нас Криштиану — это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство».

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Бельгия — Румыния: реабилитация «Красных дьяволов»

Для этих команд турнир начался совсем по-разному. Вряд ли кто-то ожидал, что в первом матче Румыния разгромит Украину, а Бельгия уступит Словакии. Две самые настоящие сенсации.

Бельгийский защитник Вертонген успокоил болельщиков сборной: «Все еще в наших руках. Это не тот старт, который мы себе представляли или на который надеялись, но мы должны стараться сохранять позитивный настрой и не слишком драматизировать ситуацию».

Поражение от словаков можно списать на невезение, символом которого уже не в первый раз стал Лукаку, не реализовавший несколько убойных моментов и дважды лишившийся гола после вмешательства ВАР. Нет сомнений в том, что румынам будет непросто. Бельгия даже в проигранном матче продемонстрировала, что она всё так же опасна.

К тому же Румыния три года не играла с европейскими топами (последний раз против Германии и Англии в 2021-м), и недостаток этого опыта может сыграть злую шутку в матче с соперником, которому нужно срочно реабилитироваться перед своими фанатами.

Скорее всего, мы увидим классический поединок между фаворитом и аутсайдером, где более сильная команда будет «душить», а другая — большими силами окопается в своей штрафной.

Румыны уже показали, что у них нет проблем с характером, так что легкой прогулки у Бельгии не будет.