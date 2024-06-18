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Сегодня, 09:00

Пятый день Евро-2024: очередное историческое достижение Роналду и дебют Хвичи

18 июня пройдут матчи Евро-2024 Турция — Грузия и Португалия — Чехия
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
18 июня завершается первый тур группового этапа.

Турция — Грузия: прервется ли неудачная серия турок?

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Грузия

На первый взгляд, в этой группе грузины выглядят котенком, на пути которого встретилась стая собак. Они впервые попали на Евро и не ставят больших задач: дебютировать на турнире — уже большое счастье. Но если взглянуть на состав сборной Грузии, то можно выделить как минимум несколько интересных игроков. Это один из лучших вратарей ла лиги Мамардашвили, настрелявший 14+4 в 31 матче за «Мец» Микаутатдзе и хорошо знакомый российским болельщикам Кварацхелия.

Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Чакветадзе. Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

С Хвичей у грузин связаны особые надежды. Все прекрасно знают о его таланте взять мяч и в одиночку накрутить нескольких соперников. Тренер Вилли Саньоль, известный в прошлом защитник сборной Франции и «Баварии», ни в чем не ограничивает свою звезду, гарантируя полную свободу.

Вполне возможен сценарий, при котором Грузия закроется на несколько замков на своей половине поля, а за дверью оставит Хвичу и Микаутадзе, которые будут выбегать в контратаки. Скорее всего, Турции в этой встрече будет непросто. Тем более что Винченцо Монтелле придется перелопатить центр защиты из-за травм.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Локомотиве&raquo; (2019 год). Хвича вспомнил Россию: «Жил в страшном месте на базе. Только я и служба безопасности, вокруг собаки»

«Лунные звезды» выступят на Евро в шестой раз в своей истории. И у них есть очень неприятная серия: команда ни разу не побеждала в стартовых матчах. Прервется ли она сегодня?

Криштиану Роналду (слева) и Рубен Невеш.
Фото Global Look Press

Португалия — Чехия: в бой вступает Роналду

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
Чехия

Звездных нападающих на этом турнире пока принято скорее ругать, чем хвалить. Кейн запомнился лишь двумя касаниями за первый тайм в матче с Сербией, Лукаку превратился в мем, растранжирив уйму моментов, а Мбаппе и вовсе многих не на шутку разозлил своей выходкой, вернувшись на поле с окровавленным носом. Никто из них так и не открыл счет своим голам.

Криштиану Роналду (сборная Португалии). Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата

Сегодня в игру вступает главный бомбардир Евро и сборной Португалии. Можно много спорить о том, что Роналду уже не так много решает в своей сборной. Да, может быть, Криштиану получит меньше игрового времени, чем обычно. Все-таки ему уже 39 лет. Но он все равно является важной частью команды, вожаком и человеком, который может решать в важных моментах.

Роналду забивал Чехии на Евро-2008 и Евро-2012. В сегодняшнем матче он еще и войдет в историю как первый футболист, сыгравший на шести чемпионатах Европы.

Патрик Шик, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал. Сборная Чехии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

В сборной Чехии надеются, что проявит себя нападающий «Байера» Патрик Шик. Три года назад именно он стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Роналду.

У Чехии есть шансы на выход из группы, большего от них не ждут. Португальцы — теневые фавориты Евро, в распоряжении Роберто Мартинеса сильная и сплоченная команда. Для уверенности в себе им важно стартовать с победы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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