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Четвертый день Евро-2024: проверка для Франции, дебют Тедеско и шанс Украины

17 июня пройдут матчи Евро-2024 Австрия — Франция и Бельгия — Словакия
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе и Дидье Дешам.
Фото Reuters
17 июня на Евро стартуют одни из фаворитов — французы.

Румыния — Украина: желто-синие потеряли Миколенко

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
Украина

Украинцы привезли в Германию интересный состав и вполне могут успешно выступить. Группа с Бельгией, Словакией и Румынией однозначно проходима. В ростере желто-синих присутствует большое количество футболистов из серьезных клубов топ-лиг: Михаил Мудрик выступает за «Челси», Андрей Лунин — за «Реал», Артем Довбик и Виктор Цыганков — за «Жирону». Команда Сергея Реброва выглядит однозначным фаворитом во встрече с Румынией и обязана набирать три очка против слабейшей команды квартета.

Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Андрей Лунин. Сборная Украины на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Единственная проблема украинской сборной — травма защитника Виталия Миколенко, которую он получил прямо перед Евро. 11 июня игрок «Эвертона» повредил стопу в товарищеском матче с Молдавией. «Я уже начал работать в зале. Два раза в день. Надеюсь, что скоро вернусь на поле. Подобной травмы у меня еще не было. Но обошлось: никаких проблем со связками нет, просто сильный ушиб. Теперь нужно только время. Прогнозов относительно сроков моего возвращения на поле пока никаких: все зависит от того, как с ситуацией справится мой организм, моя стопа», — прокомментировал Миколенко.

Румыны выглядят однозначными аутсайдерами не только предстоящего матча, но и всего турнира. Статистический сайт Transfermarkt считает состав «Карпатских ребят» самым дешевым среди всех участников чемпионата Европы: 92,13 миллиона евро. А единственная звезда сборной — центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин (25 миллионов).

При этом в отборочном турнире команда выступила отлично: заняла первое место в группе, обогнав гораздо более статусную Швейцарию. Недооценивать румын все же не стоит.

Доменико Тедеско.
Фото AFP

Бельгия — Словакия: первый матч Тедеско на крупном турнире

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

После провала на ЧМ-2022 (невыход из группы) бельгийцы потеряли статус одних из главных фаворитов Евро. К тому же серьезно изменился и состав «Красных дьяволов» — часть звезд прошлого поколения ушла (например, Эден Азар), а вместо них появилось большое количество молодежи. Средний возраст команды — 26,9 года, меньше только у семи сборных.

Виктор Цыганков, Ромелу Лукаку и&nbsp;Милан Шкриньяр. Группа Бельгии и Украины на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

После провала в Катаре сменился и тренер — на место Роберто Мартинеса приземлился экс-главный «Спартака» Доменико Тедеско. При нем сборная выглядела неплохо: за 14 игр не потерпела ни одного поражения и отобралась на Евро с первого места, хотя в группе также находились крепкие Австрия и Швеция.

Тедеско уже серьезно удивил — не взял в Германию одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа, который 1 июня отыграл на ноль в финале Лиги чемпионов. Вероятно, не только из-за того, что Куртуа был травмирован большую часть сезона, но и по причинам личных разногласий. Прошлым летом голкипер самовольно покинул расположение сборной после того, как на игру квалификации против Австрии с капитанской повязкой вышел не он, а Ромелу Лукаку. Тревоги за защитную линию добавляют и травмы: неизвестно, смогут ли сыграть в первом туре Артюр Теате, Тома Менье и Ян Вертонген.

Доменико Тедеско, Кевин Де&nbsp;Брейне и&nbsp;Ромелу Лукаку. Сборная Бельгии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Вероятно, самая реалистичная цель для словаков — третье место в группе, с которого тоже можно выйти в плей-офф (отбираются четыре лучших из шести квартетов). За всю историю «соколы» лишь раз проникли в 1/8 финала — в 2016-м, как раз с третьей позиции. Пройти дальше не получилось — уступили Германии (0:3).

По составу Словакия однозначно уступает сопернику. Из звезд можно выделить только Милана Шкриньяра из «ПСЖ» (правда, сидит там на скамейке), Станислава Лоботку из «Наполи» и центрального защитника «Фейеноорда» Давида Ханцко, который в скором времени может перейти в какой-нибудь топ-клуб.

Ральф Рангник.
Фото AFP

Австрия — Франция: команда Рангника проверит «Трехцветных»

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Французы приехали в Германию в статусе всемогущих: мало кто сомневается, что эта команда — один из основных фаворитов. В последние годы «Трехцветные» на крупных турнирах выступают очень стабильно: на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м играли в финале (победили в России) и также боролись за золото Евро-2016, но на родной земле уступили Португалии, пропустив в овертайме (0:1). Единственный провал — Евро-2020, когда команда затормозила уже в 1/8 финала. Швейцария оказалась сильнее в серии пенальти.

Вот только Австрия — команда, которая может очень серьезно потревожить амбиции фаворита. Сборную возглавляет опытнейший Ральф Рангник, и его тренерский подход явно действует. Менее чем за два года работы с ним австрийцы пропитались дисциплиной и теперь представляют угрозу для любого соперника.

Оливье Жиру, Дидье Дешам, Килиан Мбаппе. Французы — фавориты Евро. Если не вмешаются интриги

Подопечные Рангника в последних 16 матчах потерпели лишь одно поражение — минимальное от Бельгии (2:3) в квалификационном турнире. Оно стоило команде первого места в группе: «Красные дьяволы» обошли соперника всего на один балл. Зато на этом промежутке австрийцы в товарищеских встречах разобрались с двумя топ-сборными — Германией и Италией (по 2:0).

К тому же в команде хватает отличных исполнителей: Конрад Лаймер из «Баварии», Марсель Забитцер из «Боруссии», Николас Зайвальд и Кристоф Баумгартнер из «Лейпцига». Австрийцам точно по силам дать бой Франции — фаворита ждет тяжелый матч.

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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