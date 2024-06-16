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Третий день Евро-2024: Сербия против английских звезд, обескровленная Польша и надежда на чудо от Облака

16 июня пройдут матчи Евро-2024 Сербия — Англия и Польша — Нидерланды
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Сербские футболисты празднуют гол в товарищеском матче с Швецией.
Фото Global Look Press
В бой вступают главные фавориты турнира.

Польша — Нидерланды: потеря Левандовски

Чемпионат Европы. Группа D
16 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Польша
Нидерланды

Поляки не побеждают оранжевых очень давно — с 1979 года. И предпосылок к тому, что эта тенденция сегодня прервется, крайне мало. Дело даже не в том, что команда Михала Пробежа уступает в классе. Отсутствие Левандовски — вот это глобальная проблема. Без Роберта нынешнюю сборную Польши невозможно представить. Обиднейшая травма, которую нападающий получил в товарищеском матче с Украиной прямо перед стартом Евро, — сильнейший удар по хребту атакующей линии. Медштаб обещает поставить Левандовски на ноги к матчу с Австрией, и это единственное утешение для польских болельщиков.

У сборной Нидерландов тоже не все гладко — из заявки в последний момент пришлось убрать де Йонга и Копмейнерса, но их может заменить пара из ПСВ Схаутен — Верман, которая здорово проявила себя в минувшем сезоне Эредивизи.

Рональд Куман, Дидье Дешам, Ральф Рангник. Группа D Евро-2024: мотивированные Дешам и Куман, старина Рангник и обескровленная Польша

По всем раскладам подопечные Роналда Кумана выглядят фаворитами. Ему нужно лишь соединить имеющиеся качественные ингредиенты вместе, чтобы начать турнир с победы. Потеря очков в таком матче, когда ты играешь в одной группе с Францией, может привести к катастрофе.

На родине Кумана до сих пор ругают за то, что он не взял в сборную Люка де Йонга, настрелявшего 38+18 в 48 матчах за ПСВ. Главный тренер сборной Польши без раздумий вызвал бы такого результативного нападающего.

Ян Облак.
Фото AFP

Словения — Дания: поймает ли кураж Облак?

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Словения
Дания

Словенцы на этом турнире особых надежд не питают. В их составе есть восходящая звезда Шешко, вернувшийся в сборную 36-летний Иличич и один из лучших вратарей мира Облак. На этом все, и этого явно недостаточно для того, чтобы составить конкуренцию более именитым командам.

У датчан же все прекрасно: старички Шмейхель, Кьер и Эриксен борозды не портят, а впереди талантливый Хейлунн, который доставит словенцам немало проблем.

Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунн, Каспер Шмейхель. Сборная Дании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Настрой у Дании серьезный. Каспер Юльманн во время общения с прессой заявил, что никакой недооценки соперника не будет: «Мы очень уважаем сборную Словении. К тому же в первом матче всегда приходится непросто. Постараемся показать все, на что мы способны».

Ключевая интрига состоит в том, поймает ли кураж Ян Облак. В его карьере было немало матчей, когда он в одиночку вытаскивал свою команду. Удастся ли звездному голкиперу «Атлетико» сотворить чудо на этот раз?

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.
Фото AFP

Сербия — Англия: ребус для Стойковича

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Сербия
Англия

Пожалуй, самая интересная вывеска третьего игрового дня. Пока на этом турнире фавориты не допускают осечек, и от Англии ждут того же. Тем более что команда Гарета Саутгейта по версии букмекеров является главным фаворитом континентального первенства.

Весь вопрос в том, сможет ли Сербия остановить грозную атакующую линию соперника. Кейн, Сака, Фоден, Палмер, Беллингем — слишком много звезд, и как их всех удержать — сложный ребус, который придется разгадать Драгану Стойковичу.

Срджан Бабич и&nbsp;Душан Тадич приветствуют болельщиков на&nbsp;тренировке сборной Сербии. Сербская пресса удивлена тем, что в сборную не взяли Эраковича. Единственный игрок из РПЛ Бабич с Англией останется в запасе

Впрочем, от сербов в этом матче ничего сверхъестественного не ждут. Они и сами понимают, что решающие матчи за выход из группы впереди. Никакого давления нет, а значит, играть можно окрыленно.

Англичане же, напротив, обязаны подтверждать статус главного претендента на титул. Их болельщики не простят им потерю очков.

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