«После финала Евро многие скажут: «Как же Саутгейт четко распределил силы по дистанции!» Селюк верит в Англию

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у сборной Англии хорошие шансы выиграть чемпионат Европы.

— А разве я не говорил, что Англия, пусть и с трудом, но пройдет Швейцарию? Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдет до финала. Более того — считаю, у англичан вообще хорошие шансы выиграть турнир.

Почему я полагаю, что англичане победят голландцев? Ну все-таки немного разбираюсь в футболе (улыбается). Я уже вам как-то говорил: на таких футбольных форумах очень важны опыт и менталитет победителя. У сборной Англии эти качества как у мадридского «Реала». Да-да, я не шучу. Смотришь на них и понимаешь: они в любой момент могут добавить и дожать соперника. Так было и в игре со Швейцарией, и в поединке против словаков. Дух и исполнительское мастерство. Эти парни уверены в себе. Не нервничают, не паникуют. Да, пропустили, но едем дальше. Свое забьем, а потом еще и вырвем победу. Команда доигрывает каждый момент до конца.

Пройти Швейцарию — дорогого стоит. Это действительно крепкий орешек. Против нее никому сейчас не будет легко. Надо отдать должное Якину. В «Спартаке» в него не поверили, а он взял сейчас и всем все доказал, кто есть кто в этом мире. Красно-белые — кузница кадров... Якин, Эмери.

Все эти разговоры о том, что англичане играют в антифутбол, уже надоели. Ну вы посчитайте, какое количество матчей за сезон провели подопечные Саутгейта! Под 50-60. И в АПЛ, в отличие, кстати, от ла лиги, нет проходных игр. Там не расслабишься. Поэтому ребята немного измотаны. Но если бы они были никакущие, как пишут некоторые эксперты, они бы не прошли в полуфинал! Так не бывает! Учитывайте те нагрузки, которые игроки уже переварили за этот сезон.

Тем не менее они потихоньку идут к своей цели. Да, не феерят, не забивают по четыре мяча. Но этого и не требуется.

Сейчас Саутгейта уже называют СаутХейтом («хейт» в переводе — ненависть. — Прим. «СЭ»), «лупят» на каждом углу. Давайте почитаем, что люди напишут после финала. Многие скажут: «Как же здорово Саутгейт распределил силы по дистанции!» Вот увидите. Все сразу забудут про какие-то скучные моменты в игре британцев.

Класс игроков англичан, их умение реализовывать два момента из двух позволят им победить голландцев. Хотя, конечно, команда Кумана мне симпатична. Я дружил с Кройфом-старшим. Его сын играл у меня в донецком «Металлурге», я представлял его интересы. Куман поздравлял с днем рождения моего ребенка. Мне по душе романтичный футбол «Оранжевых». Я такое люблю!

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Фото Reuters

Но запаса прочности голландцам все-таки не хватит. Англичане — матерые ребята. Да, не бегут быстро, не резки, но очень хороши в единоборствах за счет своего атлетизма. Они, похоже, затопчут голландскую романтику.

В общем, в финале жду Англию и Испанию. Испанцы просто сильнее французов в командном футболе. Мбаппе, Дембеле, Камавинга — реактивные ребята. Мне еще у французов нравится Коло Муани. Против португальцев он вышел в старте, а до этого почему-то начинал встречи в запасе.

И все-таки коллективные взаимодействия, конечно, лучше выстроены у «Красной фурии».

Что происходит с Мбаппе? Думаю, вся его история с переходом в «Реал» где-то измотала его психологически. Ну и травма, полученная в игре с поляками, тоже дает о себе знать.

Вообще еще до турнира я предрекал, что Англия, Франция, Испания и Германия пройдут далеко. Только немцы меня подвели (смеется).

Но я еще рассчитывал и на то, что на домашнем Евро судьи будут к ним благосклонны. Но видите, как все получилось. Весь мир задается одним вопросом: почему рука Кукурельи — это не пенальти? Конечно, это 11-метровый. Но сейчас столько трактовок, столько возможностей объяснить, что судьи были правы (смеется). Да, испанец пытался убрать руку, но она же увеличивала площадь тела, помешала мячу, который летел в створ. Да, Кукурелья рукой не играл, мяч в нее попал. Но сколько было случаев, когда в таких эпизодах рефери указывал на «точку»? Согласитесь, много!

Мой фаворит в финале — Англия. Все-таки юношеский максимализм, романтизм могут сыграть с испанцами злую шутку. Англичане умеют дожимать, играть на результат.

На чемпионате мира я болел персонально за Месси, чтобы он взял титул и его перестали уже сравнивать с Криштиану Роналду. Теперь мне хочется, чтобы победителем стал Кейн. Будет досадно, если такой великолепный, классный форвард останется без Кубка. Ямаль — большой талант, у него все впереди.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото AFP

В общем, верю в англичан. Главное, чтобы хватило сил. Не понимаю, когда их критикуют за слабый футбол. Ребята, они не слабые, а просто не машины, которые после тяжелейшего сезона в АПЛ способны носиться на сумасшедших скоростях на полях Германии.