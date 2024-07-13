В незрелищности ЧЕ-2024 виновата сборная России. Так ли нынешний турнир плох, как кажется?

Результативность и правда удручающая, но было и хуже.

Если зайти в интернет и пойти читать про Евро-2024, то довольно быстро можно прийти к выводу, что более или менее общее настроение следующее: турнир получился не слишком ярким, зрелищным и интересным. В принципе, понятно, почему впечатление сложилось именно такое — Англия имени Гарета Саутгейта, минималистичная Франция, не могущая забить в трех матчах подряд Португалия и далее по списку. Осторожность видится главным трендом этого чемпионата Европы.

С другой стороны, это все равно дело вкуса. Мне вот, например, Евро-2024 вполне нравится. И даже хочется, чтобы его выиграла именно Англия. Просто потому, что это будет забавно. Футбол, в конце концов, это всего лишь игра. И оттого, что победителем чемпионата Европы станут унылые англичане, конец света не наступит и небо не упадет на землю. Ну, выиграют и выиграют. От победы Греции на ЧЕ-2004 никто вроде не умер. Наоборот, будет даже логично, если победителем вроде как незрелищного турнира станет самая его тягомотная команда.

Словосочетание «вроде бы» здесь неслучайно. Потому что, как я уже сказал выше, зрелищность/незрелищность — показатель максимально субъективный. Единственное, что поддается реальному исчислению, — это голы и результативность как один из главных критериев яркости/скучности. Так вот, средняя результативность ЧЕ-2024 за один матч до конца — 2,28 гола за игру. Показатель и правда невыдающийся. Это заметно меньше, чем на ЧЕ-2020 — там было 2,78 гола за игру. Зато больше, чем на ЧЕ-2016 — на турнире во Франции в среднем забивали 2,12 гола за игру. Но, честно говоря, не помню, чтобы восемь лет назад тот турнир оценивали как крайне скучный.

Дани Ольмо празднует гол в ворота сборной Франции. Фото AFP

С другой стороны, зрелищности, лихости и драматичности мы ждем главным образом от плей-офф. Матчи именно этой стадии запоминаются в первую очередь. Поэтому давайте посмотрим, что со средней результативностью в играх на вылет (для чистоты эксперимента учитываются голы только в основное время). ЧЕ-2016 — 2,46 гола за игру (то есть заметный прирост по сравнению со всем турниром в целом). ЧЕ-2020 — 2,73 гола за игру (почти те же цифры, что и в турнире в целом). И, наконец, ЧЕ-2024 — 2,21 гола за игру без учета финала (то есть в среднем то же самое, что и по всему турниру). То есть если брать среднюю результативность, то нынешний Евро и на стадии плей-офф тоже не особенно ярок в сравнении с предыдущими.

Правда, на ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020 было несколько матчей, которые во многом сделали разницу. Во Франции это была игра Франция — Исландия (5:2), а три года назад — боевики Хорватия — Испания (3:5 д.в.) и Франция — Швейцария (3:3, по пенальти 4:5). Сейчас ничего подобного не было. Лишь в одном матче из сыгранных в плей-офф было забито больше трех голов (с учетом овертайма) — это Испания — Грузия (4:1). На ЧЕ-2016 таких матчей было три — Венгрия против Бельгии (0:4), Франция — Исландия (5:2) и Уэльс — Бельгия (3:1). На ЧЕ-2020 таких матчей было четыре. Помимо игр Хорватия — Испания и Франция — Швейцария, это Уэльс — Дания (0:4) и Англия — Украина (4:0).

Получается, что средняя результативность ЧЕ-2024 и правда довольно низкая (но не худшая с тех пор, как турнир проводится в нынешнем формате), а плей-офф не подарил ярких запоминающихся блокбастеров, которые скрасили бы это. Отсюда и, пожалуй, вполне логичный вывод про незрелищность.

Но есть еще один фактор, который влияет на наше восприятие — довольно субъективный, но, как мне кажется, недооцененный. Речь про сборную России, вернее, ее отсутствие на ЧЕ-2024. И речь не про то, что ее участие повысило бы зрелищность турнира, а средняя результативность бы поднялась. Дело в другом.

Смогли бы футболисты сборной России повысить результативность Евро-2024? Фото Александр Федоров, «СЭ»

Два последних чемпионата Европы получились для сборной России откровенно неудачными, да еще и с мощным шлейфом из последствий. ЧЕ-2016: разгром от Уэльса (едва ли не худший матч сборной России, что я видел в своей жизни) в Тулузе, шапка в «СЭ» — «Тулузеры», деталь с ходившей по кругу капитанской повязкой... Но все это была только прелюдия, потому что дальше пошла вода горячая: резонансное интервью Леонида Слуцкого со словами «Мы — говно», пост от Павла Мамаева с фото из частного джета и подписью «Жду говна в комментариях», затем вечеринка того же Мамаева вместе с Александром Кокориным в Монте-Карло. Плюс тянущаяся весь Евро история с фанатскими беспорядками. Отставка Слуцкого, назначение нового главного тренера сборной. И все это за два года до домашнего ЧМ-2018.

Все это безоговорочно затмевало плей-офф чемпионата Европы, который на фоне рвущихся инфобомб отошел на второй план.

ЧЕ-2020: громкий разгром от Дании в Копенгагене (1:4), традиционные рубрики «Кто виноват?», «Что делать?» и «Когда это закончится?». Призывы к немного утомившему уже часть болельщиков за пять лет Станиславу Черчесову уйти в отставку. Его резонансная пресс-конференция с букетом цитат, которая, возможно, и предрешила его будущее. Она, кстати, прошла в день, когда игрались первые два четвертьфинала, и уверенно задвинула их на второй план, потому что матчи получились довольно заурядными (Испания — Швейцария — 1:1, по пенальти 3:1 и Бельгия — Италия — 1:2). А дальше — поиски нового главного тренера сборной России.