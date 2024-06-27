Румыния и Словакия показали проблемы нынешнего формата Евро. Но идеального варианта все равно не существует

Ожидаемая ничья как повод для дискуссии.

Одна из вечных тем по ходу группового этапа чемпионата Европы в нынешнем его формате как раз таки существующая система розыгрыша турнира с 24 участниками и проходом в плей-офф части команд, занявших в групповом этапе третьи места. Обычно для начала подобных разговоров существует какой-то триггер — один или несколько. На этот раз таковым вполне может считаться матч Румыния — Словакия и его исход, который можно было без особой боязни ошибиться предсказать заранее. Обе команды в случае ничьей выходили в 1/8 финала — и ничья, разумеется, случилась (1:1).

Здесь практически идеальная ситуация для в принципе хорошо известных тезисов. Во-первых, не вызывающая особого энтузиазма афиша — смотреть такое будут либо гики, либо люди, по каким-то причинам болеющие за Словакию и Румынию (разумеется, сами словаки и румыны тут не в счет). Ни одной фамилии, за которую может зацепиться глаз — ну не считать же таковым Милана Шкриньяра? Отличная почва для тейка в духе «вот, расширили Евро, теперь там играет всякая серость, которая раньше бы туда никогда не попала».

Во-вторых, турнирная история. Ситуация, когда две команды для прохода в следующую стадию устраивает ничья и они ее делают, абсолютно не нова, тут нет ничего удивительного. Тут фишка в том, что словаки при этой ничьей пробивались в плей-офф с третьего места. При формате же с 16 участниками и четырьмя группами, когда дальше проходили строго две первые команды, они оставались бы за бортом и должны были играть строго на победу. Соответственно, и характер матча был бы совсем другим.

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр и нападающий сборной Румынии Георге Пушкаш. Фото AFP

Прежде чем разобрать, насколько оправданны эти тезисы, нужно, полагаю, проговорить одну вещь. Довольно глупо и некорректно сравнивать ничью в матче Словакии и Румынии со знаменитой скандинавской ничьей Швеции и Дании на ЧЕ-2004. Во-первых, там нужен был совершенно конкретный счет — 2:2, сейчас же речь шла только об исходе. Во-вторых, играя 2:2, Швеция и Дания выбивали из турнира третью команду — Италию, которая никак не могла что-либо с этим поделать. Сейчас же судьба Бельгии и Украины была в их собственных руках — они зависели только от самих себя. То, что в итоге Украина осталась за бортом — в данном случае исключительно ее проблемы. Конечно, страшно обидно вылететь, набрав четыре очка, но три года назад на Евро-2020 украинцам повезло выйти с третьего места с тремя очками и разницей мячей «-2». Там прибыло, здесь убыло — какой-то вселенский баланс соблюден.

А теперь вернемся к Словакии, Румынии и нынешнему формату турнира. Что касается серых и средних команд, то тут по списку обычно идут Албания и совсем уж грустная Шотландия и вздох, что раньше такого не было. Но дело в том, что все эти сборные квалифицировались на ЧЕ-2024 по вполне себе спортивному принципу. Напомним, что схема отбора была следующей — 10 групп, по две лучшие команды из каждой выходят в финальную часть. Плюс три сборные, которые не смогли квалифицироваться напрямую, добираются через Лигу наций. Этими тремя сборными стали Польша, Украина и Грузия. Довольно, кстати, символично, что две из них заняли последние места в группах и вылетели. Грузия же пролезла через форточку для, скажем так, малых стран, которую приоткрыл УЕФА, придумав Лигу наций. В прошлый раз таким путем прошла Северная Македония, через четыре года повезет, например, Кипру.

Так что условные Шотландия, Словакия, Румыния, Венгрия или Албания на ЧЕ-2024 по делу. Разумеется, при прежнем формате с 16 участниками и отборочный турнир был бы жестче. Например, 15 путевок в розыгрыше, те же 10 групп, победители выходят в финальную часть напрямую, вторые места играют стыки. Вот только те же Албания, Венгрия и Румыния стали в своих отборочных группах первыми и поехали бы на Евро при любом раскладе. Румыны, например, опередили Швейцарию, которая тут едва не победила Германию. Венгры были впереди Сербии, а албанцы — Чехии и Польши. Заодно, кстати, в стыки бы отправились Италия, Хорватия и Голландия. Веселая подобралась бы компания.

Если же говорить о проходе в плей-офф с третьих мест, то мне тоже не нравится история, когда вот так вот можно расписывать ничьи, зная, что третья строчка в группе тебя тоже устраивает. Да, это лишает доли напряжения и значимости матчи последнего тура, как это, скажем, было в группе D, когда Франция и Нидерланды были в 1/8 финала де-юре, а Австрия — де-факто (чтобы пролететь мимо, австрийцам нужно было проиграть голландцам с разницей в пять мячей). Да и Дания была бы поживей и поактивнее во встрече с Сербией.

С другой стороны, та самая постыдная скандинавская ничья случилась при прежнем формате с 16 командами, так что это не гарантия от подобных историй. Или можно вспомнить ЧМ-2022 в Катаре, где Польша даже не пыталась как-то спастись в матче с Аргентиной, зная, что 0:2 ее вполне устраивают и их нужно оберегать.

Кроме того, шанс пролезть в плей-офф с третьего места в группе придает смысл матчам, которые раньше были мало кому нужны. Например, Венгрия — Шотландия: теоретические варианты заскочить на второе место были только у островитян, а венграм при прежнем формате уже ничего не было бы нужно. Зато теперь две средние сборные выдали совершенно огненную концовку, отчаянно стараясь победить и совершенно забыв об обороне. Да, Венгрия в итоге все равно никуда не вышла, зато были драма и зрелище.

Футболисты сборной Венгрии празднуют победный гол в матче с Шотландией. Фото Reuters

Или Грузия — Португалия. При прежнем формате шансы грузин на второе место и, соответственно, плей-офф, были бы скорее теоретическими: самим обыграть Португалию с разницей в два мяча и более и при этом надеяться, что в параллельном матче Чехия победит Турцию, но с разницей не более чем в один гол.

Сложно, правда? И эта сложность демотивирует (понятно, что для Грузии любой матч и любая победа на Евро — уже праздник и история, но все же). Сейчас же все просто и понятно — побеждаешь и остаешься в игре вне зависимости от исхода другой встречи. Так и случилось.

То есть очевидно, что идеального варианта не существует. Как очевидно и то, что УЕФА ничего менять не будет, а если и будет, то только в сторону расширения (тут могут быть даже не 32 команды из Европы, а, скажем, приглашение сборных из других конфедераций — проходящий параллельно Кубок Америки-2024 словно подает пример). Так что лучше ценить этот момент, ведь, возможно, когда-то мы будем скучать по нынешнему формату.