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Сегодня, 14:00

Беллингем вызывающе вел себя на Евро. Это хамство или менталитет победителя?

Джуда Беллингема обвиняют в неоправданном высокомерии
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters
Джуд напоролся на критику.

Сборная Англии с большущим запасом стала самой обсуждаемой командой прошедшего чемпионата Европы. Перед стартом турнира болельщики активно обсуждали, как же в этот раз будет выглядеть ее игра. Во время Евро Саутгейту из всех углов прилетало за стиль, а после финала футбольное сообщество принялось спорить об оценке результата англичан.

Очевидно, запредельно пристальное внимание в том числе обусловлено сонмом ярчайших звезд в составе. Тут и лучший игрок сезона АПЛ Фил Фоден, и обладатель «Золотой бутсы» Харри Кейн, и 140-миллионный Сака. И победитель Лиги чемпионов Джуд Беллингем, который считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

 
Джуд Беллингем и&nbsp;Родри. Финал Евро-2024 еще и может определить обладателя «Золотого мяча». А кто претендует?

Для полузащитника «Реала» чемпионат вышел, наверное, самым неоднозначным среди всех английских селебрити. Джуд забил два мяча, один из которых спас команду от вылета в 1/8 финала, и отметился голевым пасом в финале. Правда, выглядел Беллингем не так убедительно, как в Мадриде, особенно в первой половине сезона.

Помимо чисто футбольных моментов, ему предъявляют за поведение. Игрока обвиняют в неоправданном высокомерии. Например, после упомянутого выше гола Словакии на 95-й минуте Беллингем кричал: «Ну а кто еще?» Фразу Джуд сопроводил неприличным жестом — трогал себя за пах.

«Этот жест был просто шуткой, которую я адресовал моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытывают только уважение за то, как они играли против нас», — впоследствии объяснял футболист. Несмотря на слова Беллингема, УЕФА все равно выписал ему штраф в размере 30 тысяч евро, добавив к этому один матч дисквалификации условно.

Когда Англия проиграла Испании в финале, Джуд пинал ящики с водой около скамейки и не скрывал ярости от поражения. Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн облил Беллингема критикой: «В данный момент он идет по неверному пути. Он хорошо провел первую половину сезона в «Реале». Но в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов его не было видно. Они выиграли Лигу чемпионов благодаря Андрею Лунину, Тони Кроосу, Винисиусу Жуниору, Родриго, а не Беллингему. Многое из того, что он сказал и сделал, мне не нравится. Мне совсем не нравится его поведение».

А еще немец добавил: «Я хотел бы знать, что думают все его партнеры по команде, потому что рядом с ним есть 10 игроков, которые и сами являются игроками топ-класса». Издание The Athletic предоставило Хаманну такую возможность, дав инсайд о проблемах Беллингема во взаимоотношениях с другими игроками сборной. Писали, что хорошо с Джудом общается только Трент, а остальные, мягко говоря, от него не в восторге.

Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнолд.
Фото Reuters

Так в чем дело? Возможно, ответ найдется в прошлом футболиста. Беллингем ведь всегда был колючим. В «Боруссии» 18-летний Джуд мог грязно обматерить Нико Шульца за неточный пас, напихать Акселю Витселю, который старше на 14 лет, или поколотить штангу в Дер Класикер после ошибки Рафаэла Геррейру.

А еще — история с судьей Феликсом Цвайером, набравшая бешеную популярность в преддверии полуфинала Евро. В 2021 году Джуд прошелся по арбитру за некачественную, по его мнению, работу в матче Дортмунда с «Баварией» и припомнил случай из 2004-го, когда тот был обвинен в получении взятки. «Вы назначаете на главную игру бундеслиги человека, который занимался организацией договорных встреч. И чего ждете?» — фраза, за которую Беллингем был оштрафован на 40 тысяч евро. Цвайер после нее взял паузу в карьере.

 
Джуд Беллингем. Биография Джуда Беллингема: жизнь и карьера одного из самых талантливых игроков Европы

Порой Джуд вскипает и извергает из себя эмоциональную лаву. Так в разной степени было всегда, а после перехода в «Реал», когда в жизни добавилось успехов, воспринимать провалы стало еще сложнее. Высокомерие ли это? Вряд ли. Скорее одержимость игрой и менталитет победителя. Возможно, эгоизм. Но именно он делает из просто талантливого пацана настоящего монстра к 20 годам.

Разве кто-то удивится, если Роналду, сравняв через себя в добавленное время, заорет: «А кто, если не я?»? Вопрос риторический. Сравнения с Криштиану в контексте темы неизбежны, бывший партнер португальца по «МЮ» Уэс Браун тоже не сдерживается: «Я не считаю, что это высокомерие. Думаю, что это уверенность. Криштиану Роналду такой же. Его много критиковали поначалу, но он выходил и говорил: «Ладно, я докажу им, что они неправы». Он знал, что будет совершать ошибки, но в итоге концентрировался на том, что он делает, независимо от упущенного голевого момента или неудачного отбора.

Фото AFP

«Это футбол, и я буду становиться все лучше и лучше». Джуд тоже показывает это. Он также иногда показывает свое разочарование, потому что знает, что способен на что-то подобное — не в каждом матче, не в каждом моменте, но если бы Джуд не забил, Англия бы выбыла с Евро», — говорил Браун после матча со Словакией.

Беллингем как-то признался, что буквально сойдет с ума, если отобрать у него футбол. Заметно. Звериное рвение и уверенность в себе вперемешку с потрясающим уровнем игры — путь к вершине. Последний пункт есть у многих. Первые два — у единиц. И Джуд прекрасно знает, как, к примеру, провел карьеру Марко Ройс. Англичанину гораздо ближе Тони Кроос, который не радуется голу Фюллькруга Швейцарии в самом-самом конце, потому что он приносит лишь ничью, а не победу. А в чем смысл, если не в триумфе?

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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