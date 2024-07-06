Ассистент Нагельсманна ворвался в судейскую после игры с Испанией. Год назад этого арбитра преследовал Моуринью

Трудный год Энтони Тейлора.

Германия покинула домашний чемпионат Европы уже в четвертьфинале — Испания добила «Бундестим» в овертайме (2:1) и вышла в полуфинал на Францию. Результат матча мог быть и другим: в дополнительное время в штрафной «Красной фурии» случился скандальный эпизод, который мог привести к 11-метровому.

Выстрел Джамала Мусиалы из-за штрафной на 106-й минуте прилетел в руку защитника испанцев Марка Кукурельи. Эпизод выглядел как повод назначить пенальти, но главный арбитр встречи англичанин Энтони Тейлор проигнорировал момент. В итоге на 119-й минуте полузащитник Испании Микель Мерино забил и вырвал победу для своей команды.

Эпизод с неназначенным 11-метровым вызвал серьезное возмущение со стороны немцев. Высказался даже главный тренер «Бундестим» Юлиан Нагельсманн. «Это был явный пенальти. Когда мяч летел в ворота, испанец остановил его рукой. Он сделал это не специально, но это неважно. Судья немного свистел в пользу Испании», — высказался тренер.

Энтони Тейлор и Джамал Мусиала. Фото Reuters

Но куда агрессивнее отреагировал его помощник Сандро Вагнер. 36-летний экс-форвард «Баварии» после финального свистка ворвался в судейскую и громко оскорблял арбитра — об этом сообщило немецкое медиа Bild.

При этом источники, близкие к Тейлору, опровергли информацию: они заявили, что разговор действительно был, но без «ругани или агрессии». При этом англичанин очень быстро покинул стадион — уже через полчаса его видели в уезжающем «Мерседесе».

УЕФА встал на сторону Тейлора. Глава судейского комитета Роберто Розетти заявил, что подобные пенальти нельзя назначать. По его мнению, рука Кукурельи находилась близко к телу и была в естественном положении, а защитник пытался избежать контакта с мячом.

С Тейлором уже не в первый раз происходит эпизод с преследованием тренером из-за недовольства его работой. После проигранного в прошлом году финала Лиги Европы главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ожидал англичанина на стоянке стадиона. Португалец взбесился из-за работы судьи и на телефоне демонстрировал эпизод с пенальти, который на 75-й минуте арбитр поставил в ворота римлян, а после просмотра повтора отменил. Жозе называл Энтони «гребаным позором».