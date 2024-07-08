Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса

Слишком высок уровень давления.

После выхода Англии в полуфинал Евро ее главного тренера Гарета Саутгейта спросили на пресс-конференции: «Вы и сборная Франции собираетесь развлекать людей?» И кажется, что в первой части ответа — разгадка того, почему две самые сильные по составу команды этого турнира играют в пресный и скучный футбол: «Прошу прощения за подобный стиль. Но это не просто футбольные матчи, а момент национального значения».

Очень похоже на правду — кажется, что для больших сборных еврофорумы превратились из праздника в суровую биржу, где надо максимально хладнокровно отстоять стоимость своих акций и не облажаться перед инвесторами. Это печально, но практично — в духе современных мировых тенденций.

В теории чемпионаты мира, Европы и Америки в бизнесе под названием футбол могли остаться островком, где сохранился дух старых добрых времен, когда все еще не было пронизано коммерцией. Да, футболистам выплачивают призовые за победы и здесь, но с точки зрения доходов риски не такие высокие, как по ходу регулярных сезонов — там корпорации под названием клубы теряют десятки миллионов евро, если вылетают из еврокубков раньше времени или не занимают ожидаемые места в таблице.

Казалось бы, ничего такого на ЧМ и Евро нет. Но есть кое-что другое — внимание общественности. Повышенное, даже зашкаливающее внимание. Саутгейт прав, большие турниры сборных — это не просто футбольные матчи. За ними следят так называемая категория домохозяек, любители делать ставки, при этом ни разу не включив матч, всяческие министры и депутаты пиарятся на успехах и провалах своих национальных команд. Что уж говорить о крупнейших таблоидах, которые на время выделяют первые полосы не политике и экономике, а спорту.

А теперь представьте, под каким давлением в таких условиях оказываются футболисты. Да, многие из них — селебрити, привыкшие к повышенному вниманию, но на крупных форумах обсуждение каждого их чиха становится нездорово скрупулезным. Естественно, на таком фоне первое желание — не совершить ошибку и не заработать психологические проблемы или не нарваться на угрозы в соцсетях себе и своей семье. Мы живем в эпоху, когда можем заглянуть в спальню звезде любого пошиба и оставить ей послание, которое она, вполне возможно, увидит или даже отреагирует. Это невиданная ранее форма коммуникационной близости, которая ломает складывавшиеся столетиями шаблоны. Легко забыть, что все эти звезды, и в том числе спортсмены, — такие же люди, которые из-за потока негатива могут уйти в апатию или даже депрессию.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий Харри Кейн. Фото AFP

Еще можете представить, под каким давлением оказываются тренеры сборных, которые из менеджеров, отвечающих за состав и схему, вдруг превращаются в лиц, ответственных за репутацию всей страны на международном уровне. И ладно если вы тренер условной Словакии или Грузии — за провал на Евро вас никто не подвергнет жестокой обструкции. Наоборот, в случае успеха — станете героями. Это как быть вратарем в серии пенальти — ответственность большая, но за неправильно выбранное направление броска отругает разве что не разбирающийся в футболе человек.

Другое дело — тренер большой сборной, от которой ждут успеха здесь и сейчас. Тут вы уже — бьющий, не имеющий права на ошибку. Заметьте корреляцию — чем больше ожиданий и ответственности лежит на команде, тем в более осторожный футбол она играет. Англия, не выигрывавшая на больших турнирах с 1966 года — квинтэссенция этого подхода. Родоначальникам футбола надо во что бы то ни стало взять уже хоть какой-то большой титул, и неважно, каким способом это будет сделано. Вот Саутгейт и придерживается такой стратегии. Или Франция, претендующая на звание сильнейшей сборной своей эпохи, но которая никак не может выиграть Евро в новом веке. Нонсенс, который надо исправлять. Отсюда — осторожность. Испании и Нидерландам с этом проще — на них меньше давления и меньше ожиданий из-за уровня состава. Потому могут позволить себе играть более смело и открыто.

А еще добавим сюда усталость после перегруженного сезона — очевидно, топ-футболисты измотаны не только эмоционально, но и чисто физически. И это тоже следствие прогресса и коммерциализации. Больше матчей — больше денег. А организм спортсменов как-нибудь да справится. Если нет — подготовят других. И снова печально, но прагматично.

Так что давайте не будем гореть ненавистью к сборным Англии и Франции. Вряд ли им самим хочется оставаться в памяти унылой биомассой. Возможно, это просто инстинкт самосохранения.