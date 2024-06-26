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Дикий финиш в группе С: Дания обошла Словению благодаря малоизвестному пункту регламента! Все решила карточка члена тренерского штаба

Дания обошла Словению в турнирной таблице из-за карточки члена тренерского штаба
Гоша Чернов
Корреспондент
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Кристиан Эриксен и Страхиня Павлович.
Фото AFP
Фантастический расклад.

Во вторник, 25 июня, решалась судьба путевок в плей-офф от группы С. Матчи Сербия — Дания и Англия — Словения завершились идентично (0:0). Британцы заняли первое место с четырьмя очками, сербы — последнее с двумя. А на второй и третьей строчках с одинаковыми показателями очков, а также очных встреч, забитых и пропущенных мячей расположились Дания и Словения. Но скандинавы заняли место выше. Почему?

В регламенте Евро-2024 для такого случая существует малоизвестный критерий. Там написано:

«При равенстве очков у двух и более команд по итогам группового турнира их места определяются по следующим критериям:

a. ...

...g. меньшему числу штрафных очков, начисленных за желтые и красные карточки, полученные игроками и официальными лицами команд во всех матчах группового турнира (красная карточка — три балла, желтая карточка — один балл, удаление за две желтые карточки в одной игре — три балла)».

Датчане и словенцы в трех матчах не удалялись и заработали по шесть предупреждений, что указано и на сайте УЕФА. Однако там упомянуты лишь карточки, полученные футболистами, а в вышеприведенном критерии написано, что при равенстве показателей учитываются и наказания официальных лиц.

УЕФА перед каждым игровым днем рассылает журналистам и участникам соревнований список тех, у кого уже есть карточки. И в этом перечне указано, что в матче 1-го тура группового этапа между Словенией и Данией (1:1) предупреждение получил член тренерского штаба балканской команды Миливое Новакович. Его желтую карточку «потеряли» многие СМИ, в том числе зарубежные, поэтому считалось, что у этих двух сборных равное число штрафных очков. На самом деле Словения превзошла Данию по числу желтых карточек 7:6, поэтому скандинавы финишировали выше.

Сборная Дании празднует выход в плей-офф со второго места в группе.
Фото Reuters

Заметим, что и при идентичном числе штрафных баллов Дания заняла бы второе место, так как в этом случае вступал в силу пункт h регламента Евро: места определялись бы по «рейтингу, составленному на основании отборочных матчей». Что это значит?

В отборочном турнире Словения и Дания оказались в одной группе, набрали одинаковое число очков (по 22), но скандинавская сборная финишировала выше балканской по результатам очных встреч (2:1 дома, 1:1 в гостях). Из-за этого Дания могла бы обойти Словению и сейчас.

 
Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Сербия на&nbsp;Евро-2024&nbsp;&mdash; 0:0. Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!

Добавим, что регламент чемпионатов Европы предусматривает и серию пенальти в подобных случаях. Но она назначается, только если в споре участвуют лишь две сборные, и обе играют в последнем туре. Словения и Дания встречались друг с другом на старте Евро и разделили очки, так что этот пункт был исключен.

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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