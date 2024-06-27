Ясно одно — права на ошибку больше нет.

За время своего существования формат чемпионата Европы сильно изменился. Сейчас это совсем не тот турнир, который первой выиграла сборная СССР в 1960-м. Тогда во Францию приехало всего четыре сборные, которые начали сразу с полуфиналов. В первых трех Евро и серии пенальти не было, а в случае ничьей победитель определялся жребием, пока в 1968-м не случился скандал после матча сборных Италии и СССР.

С 1980 года в финальную стадию выходили уже восемь команд, в 1996-м Евро расширили до 16 сборных, с 2016-го — до 24-х. Так соревнования превратились из битвы элит в полноценный чемпионат, а выйти в плей-офф стало куда проще — достаточно не оказаться в числе восьми худших.

К чему все это — чемпионат Европы в современном виде оставляет право на ошибку. Даже на ряд ошибок, которые потом можно исправить. Например, в 2016-м Португалия провалила групповой этап, набрав три очка и пропустив вперед Венгрию и Исландию, но в итоге взяла трофей. К слову, на том Евро ни одна команда не набрала максимально возможные 9 очков в группе. На ЧЕ-2020 Дания заработала всего три очка (одержав победу лишь над Россией в матче, который нам хочется поскорее забыть), но добралась до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступила Англии после сомнительного пенальти. Тогда же Швейцария вышла в плей-офф с третьего места, но в 1/8 выбила Францию, а в четвертьфинале уступила испанцам лишь в серии пенальти.

В общем, Евро — турнир настолько непредсказуемый и порой алогичный, что делать однозначные выводы после группового этапа тут не имеет особого смысла. Нет резона рассуждать о том, кто смотрелся сильнее в последние две недели, а кто незаслуженно продолжил свой путь по сетке. Впереди — хаос, много драйва и дикие развязки, в этом нет сомнений.

А сенсация случиться может в любой из пар 1/8 финала.

Капитан сборной Испании Альваро Мората. Фото Global Look Press

Испания, конечно, обязана проходить Грузию. Но футболисты Вилли Саньоля уже не раз показывали, что авторитетов они не боятся: умеют и защищаться, и выходить в атаки через короткий и средний пас. Ну а если испанцы вдруг расслабятся, Роналду и компания могут им напомнить, чем такое может обернуться.

Германия в группе разбиралась с весьма плюшевыми соперниками, а вот датчане в первом раунде плей-офф с их огромным опытом способны доставить хозяевам Евро проблемы. Еще раз напомню, что скандинавы три года назад чуть не допилили до финала. Сушить игру, обороняться и действовать по счету эта команда умеет, пусть и выглядит чуть менее мощной образца самой себя образца прошлого ЧЕ.

Португалия и Словения — команды из разных весовых категорий, но в противовес звездному коллективу аутсайдер может выставить непрошибаемого кипера Облака и перспективного форварда Шешко. Опять же, многое будет зависеть от того, пойдет ли в конкретный день у фаворита.

Франция и Бельгия — красивое центральноевропейское дерби, противостояние Гризманна с Де Брейне, Мбаппе с Лукаку. Конечно, «Трехцветные» — фавориты, но за «Красных дьяволов» большой опыт на крупных турнирах, в то время как команда Дидье Дешама испытывает серьезные проблемы с тем, чтобы отправить мяч в ворота соперника самостоятельно (реально пока не забито ни одного мяча с игры).

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Румыния и Нидерланды — тут фаворит очевиден, но «Оранжевые» пока не производят впечатление одного из монстров. Рассчитывать восточноевропейцам как будто особо не на что, но голландцы легко могут устроить проблемы сами себе, как уже случалось на этом Евро.

Австрия и Турция по классу примерно равны, но у команды Ральфа Рангника преимущество за счет лучшей организации. Альпийский коллектив многие и вовсе считают командой, способной забраться очень высоко. И турнирная сетка этому способствует.

Англии после мучений со Словенией и Сербией предстоит покатать мяч с еще одной славянской сборной. Словакия запомнилась победой над Бельгией с невезучим Лукаку, но в целом не похожа на команду, способную преподнести сюрприз. Впрочем, «Три льва» со своим закрытым стилем имеют шанс напороться на трудности даже тут.

Швейцария — аутсайдер в противостоянии с Италией. Но то только на бумаге. На практике «Скуадра Адзурра» с руками вырвала у хорватов свою путевку в плей-офф в последний момент, и вопросов к Лучано Спаллетти хватает. А пока на Апеннинах продолжают молиться на Доннарумму, швейцарцы готовятся сотворить сенсацию. На прошлом Евро на стадии 1/8 финала у них получилось с куда более матерым оппонентом (Францией, чемпионом мира на тот момент). Почему не должно получиться сейчас против команды без крепкой обороны и с явным дефицитом остроты впереди?

Скоро начнется самая интересная часть Евро. Интрига есть в каждом матче. Не важно, с какого места вышла Германия, а с какого — Грузия. Не важно, в каком стиле играла Англия и сколько забила Франция. Впереди — турнир с чистого листа. И в нем права на ошибку уже не будет.