Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:15

На базе сборной Германии — нашествие комаров! Игроки не выходят на улицу и жалуются на укусы

На базе сборной Германии по футболу проблемы с комарами
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Германии страдает от комаров вместо подготовки к матчу с Данией.
Фото «СЭ»
Неожиданная проблема «Бундестим» перед стартом плей-офф.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
Дания

Перед матчем с Данией сборная Германии столкнулась с неожиданной проблемой. На базе в Херцогенаурахе — нашествие комаров, которые серьезно беспокоят футболистов. Насекомые нарушили подготовку «Бундестим» к 1/8 финала Евро-2024.

Футболисты жалуются на укусы — они даже перестали собираться вместе для просмотра матчей чемпионата Европы. Ранее игроки сборной Германии встречались у бассейна, теперь же следят за другими играми только в помещении. Мануэль Нойер отметил, что без москитных сеток жить на базе практически невозможно.

Футболисты сборной Италии на&nbsp;Евро-2024. Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024

«У нас ненормальное нашествие, — признал Юлиан Нагельсманн. — Когда на улице нет ветра, мы элементарно не можем находиться на свежем воздухе — приходится оставаться под крышей».

Впрочем, некоторые представители сборной относятся к наплыву комаров с юмором. «Если это остается самой большой проблемой, тогда все в порядке», — ответил Максимилиан Байер.

Фото Reuters

Насекомых травят специальной жидкостью на основе какао — с резким запахом. Это еще одна причина, по которой футболисты в последнее время стараются не покидать свои комнаты.

Появление комаров на немецкой базе связывают с ее местоположением и погодой. Тренировочный центр окружен лесом, территория удалена от городских застроек. В сочетании с жаркой погодой это крайне благоприятная среда для москитов. К тому же регион Бавария не так давно пострадал от наводнения, что провоцирует появление насекомых.

&laquo;Виззоль-Рейн-Неккар Арена&raquo; в&nbsp;обычном состоянии и&nbsp;после затопления. Евро в Германии все больше критикуют за подготовку. Поле во Франкфурте — жуть, а одну из арен затопило

На юге Германии это действительно проблема. Например, жители Ингольштадта отмечают крайне агрессивное поведение москитов. Запасы средств от комаров в аптеках на исходе, и люди стараются лишний раз не выходить на улицу.

Евро-2024
0
Читайте также
Борца Кадимагомедова не допустили до Олимпиады-2024
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Германия — Дания — повторение легендарного финала Евро. Тогда скандинавы сенсационно победили благодаря странному правилу
Мейра: «Сборной Португалии нужно быть агрессивной в матче со Словенией»
Определены самые мощные и самые дальние голевые удары на Евро-2024
Борис Игнатьев: «На Евро видны примеры ужасной игры в обороне»
Евро-2024: испанские судьи Хиль Мансано и Эрнандес-Эрнандес отправлены домой
Евро в Германии все больше критикуют за подготовку. Поле во Франкфурте — жуть, а одну из арен затопило
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Дания — повторение легендарного финала Евро. Тогда скандинавы сенсационно победили благодаря странному правилу

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости