Охранник едва не сломал капитана сборной Испании. Сыграет ли Мората в финале Евро-2024?

Всё из-за турецкого болельщика.

Во вторник в немецком Мюнхене сборная Испании одержала победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2024. Нападающий испанцев Альваро Мората вышел в старте и сделал результативную передачу вингеру Ламину Ямалю на 21-й минуте встречи. Спустя 56 минут главный тренер команды Луис де ла Фуэнте заменил 31-летнего капитана.

После финального свистка футболисты и тренерский штаб сборной Испании выскочили на поле стадиона «Арена Мюнхен». Пока 16-летний Ямаль отправлял послание хавбеку французов Адриену Рабьо, замененный Мората едва не получил травму.

Один из болельщиков в футболке сборной Турции выбежал на поле с телефоном в руках и направился к испанским игрокам. Фаната остановили несколько стюардов, а охранник национальной команды поскользнулся, упал и врезался в Морату. Форвард «Атлетико» схватился за правую ногу и немного хромал. Спустя несколько секунд сотрудник службы безопасности извинился перед бывшим нападающим «Ювентуса».

Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) едва не получил травму после окончания победного полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1). Фото Getty Images

Ночью после полуфинала Евро-2024 испанская Marca допустила, что Мората может пропустить финальную встречу 14 июля с победителем пары Нидерланды — Англия из-за нелепого инцидента.

«Мы считаем, что это пустяки, — сказал тренер Луис де ла Фуэнте по окончании игры. — Мы подождем до завтра. У него сильный удар. Мората — пример, лучший капитан, который у нас может быть. Он очень работоспособен. Альваро нужен нам как на поле, так и за его пределами. Мората обладает исключительным величием как человек. Он войдет в историю испанского футбола. За его плечами много чемпионских титулов».

Позже Marca тоже успокоила болельщиков сборной Испании, пообщавшись лично с Моратой. Судя по всему, он будет готов к воскресному поединку в Берлине.

«Просто желтая карточка стюарду, и все», — приводит слова нападающего Marca.

Капитан сборной Испании Альваро Мората (второй справа) едва не получил травму после окончания победного полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1). Фото Getty Images

Вряд ли данная ситуация добавила настроения Морате, который ранее выступил с резким заявлением в адрес испанских болельщиков. Финалист Евро-2024 признался, что не чувствует себя счастливым на родине из-за постоянной критики.

«Я не несчастен, вовсе нет, — говорил Мората. — Но в Испании мне действительно очень трудно чувствовать себя счастливым. В конце концов, все время что-то происходит. На днях я сделал жест в сторону журналистов — просто свистнул, — я думал, это останется между нами, но какой-то журналист опубликовал его... Это был просто жест, но некоторые люди, как всегда, воспользовались этим, чтобы меня раскритиковать. Как и в случае с вопросом о том, получил я желтую карточку или нет, некоторые люди говорили: «Надеюсь, ему ее дадут». Или: «Без него мы играем лучше». Даже когда дела идут хорошо».

Мората сказал, что чувствует себя счастливее за пределами Испании, так как в родной стране «не уважают никого и ничего». Четвертый бомбардир в истории сборной допускает, что чемпионат Европы-2024 может стать для него последним в футболке национальной команды.

«Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который может стать для меня последним в сборной, — говорил Мората. — Как бы там ни было, в будущем это произойдет. Возможно, когда-нибудь по мне даже будут скучать. С каждым днем момент расставания становится все ближе, поэтому я наслаждаюсь этим. Вот почему я плачу и буду плакать, что бы ни случилось дальше, к лучшему это или к худшему».