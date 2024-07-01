«Пусть Кейн уже выиграет титул! А Мамардашвили нужно быть скромнее». Мнение Селюка

Футбольный агент Дмитрий Селюк — о матчах 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия и Испания — Грузия.

— Вот говорят, скучная Англия, неинтересная, играет с натугой... Но надо понимать, что футболисты, выступающие в АПЛ, проводят огромное, просто сумасшедшее количество матчей — больше, чем все остальные. Чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги, как правило, еврокубки. График весьма плотный. Неслучайно Клопп, Гвардиола сетуют на календарь.

В общем, игроки у Саутгейта немного подустали после напряженного сезона. Не хватает где-то яркости, резкости и так далее.

Однако класс никуда не уберешь. Я даже не сомневался, что англичане сравняют счет со словаками. Хотя, казалось бы, все случилось на последней минуте. Но у меня сложилось впечатление, что подопечные Саутгейта были в себе уверены: мол, все равно сейчас дожмем. Это психология, менталитет. Да, что-то не клеится в игре, не проходят комбинации. Но после перерыва англичане включились, спаслись, а потом и вырвали победу. Они понимали, что своего добьются. Умеют дожимать, понимаете?

Словаки здорово начали матч, открыли счет. Но это как раз психология маленьких сборных или клубов. Команды начинают играть на удержание, где-то теряют концентрацию за минуту до финального свистка. Не хватило опыта в таких сражениях, что называется.

Согласен с Аршавиным, который считает, что чемпионат Европы начнется с четвертьфинала. Было бы смешно, если бы на этой стадии встретились Швейцария со Словакией. Ну не то это. Дальше должны пройти Англия, Франция, Германия. Сегодня Испания обыграет Грузию (разговор состоялся до матча Испания — Грузия. — Прим. «СЭ»).

Критика в адрес Саутгейта? Такова тренерская доля. Ничего страшного. У него же фамилия такая. Саут-хейт. (Смеется.) Ему не привыкать. Но задача-то решена. Словакия пройдена. Да, не без приключений, но тем не менее. А если Англия выиграет Евро, что вы скажете? Сетка-то благоволит тому, чтобы пройти далеко.

Харри Кейн и Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Мне кажется, надо быть осторожнее в формулировках, когда мы говорим о тренерах сборной. Саутгейт же не тренирует свою команду в ежедневном режиме. Ему за короткий срок нужно найти подход к футболистам с разными характерами, привести всех к общему знаменателю, создать семью, в которой все бьются. То есть в данном случае тренер — это прежде всего не тактик, а психолог с хорошим знанием футбола, который настраивает своих подопечных. Если бы англичанам не хватало мотивации, они бы не вытащили этот матч со словаками. Вот и все. К тому же Саутгейт произвел замены в игре со словаками, они сработали.

Очень рад за Кейна, который забил. Переживаю за него. Пусть он выиграет трофей наконец-то. Во время последнего чемпионата мира болел за Месси. Теперь очень хочется, чтобы Харри добился большого успеха!

Но для начала надо пройти Швейцарию. Знаком с Якиным, у нас с ним один юрист на двоих. В свое время расстроился, когда его убрали из «Спартака». Он действительно хороший специалист. Швейцарцы мне нравятся, показывают добротный футбол, качественный. Не сомневался, что они пройдут итальянцев, которые не убедили начиная с первого тура. Но с англичанами, конечно, будет сложнее.

Мурат Якин. Фото Reuters

На кого бы я поставил? Обе команды забьют. Но в итоге англичане тихой сапой пройдут в четвертьфинал. В своем стиле. (Улыбается.)

После завершения матча Испания — Грузия (4:1) раздался звонок от Селюка:

— Ну а что я вам говорил? 4:1! Но дело даже не в этом. Прочитал в СМИ высказывание вратаря грузин Мамардашвили о том, что Хвича сильнее всей сборной Испании. Хм. Мягко говоря, удивился. По-моему, матч всем все показал. Грузины и счет-то открыли благодаря автоголу, а потом пропустили четыре. Мамардашвили хороший вратарь, совершил на Евро множество сейвов. Но испанцы его знают по ла лиге, раскусили. (Смеется.)

Нет, не подумайте, что я умаляю заслуги грузин. У меня есть игроки в этой стране, с уважением отношусь к сборной. Они впервые попали на чемпионат Европы, вышли из группы. Это, конечно, достижение. Играли с эмоциями. Но не надо забывать и о том, что Португалии в том матче ничего не нужно было.

Это я к тому, что многие восторгались грузинами. Хорошее, добротное выступление на турнире, но против Испании было понятно, что шансов нет. Другой уровень. Поэтому говорить, что Хвича сильнее всей «красной фурии»... Ну не знаю. Надо быть немного скромнее. (Улыбается.)