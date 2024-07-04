Политический скандал на Евро: Демирал забанен на два матча за «волчий салют». В Турции все опровергают

Ждем официальное заявление УЕФА.

Что случилось?

В четверг, 4 июля, немецкое издание Bild выпустило новость с пометкой «срочно»: защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован УЕФА на два матча Евро-2024. Это наказание 26-летний футболист получил за политический жест, показанный болельщикам по окончании матча 1/8 финала со сборной Австрии (2:1), в котором Демирал оформил дубль.

Bild пояснило: «УЕФА последователен. Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку также был дисквалифицирован на две игры. После матча второго тура группового этапа против Хорватии (2:2) нападающий раззадорил болельщиков своей команды националистическими кричалками — и сам их спел. Проступок, за который УЕФА решительно его наказал».

Жест Демирала — так называемый волчий салют, поднятые вверх указательные пальцы и мизинцы. После игры защитник сам выложил в соцсети фотографию, на которой он демонстрирует этот жест. Снимок подписан так: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!» Фраза принадлежит первому президенту Турецкой Республики и основателю современного государства Мустафе Кемалю Ататюрку. Эти слова считаются неофициальным лозунгом турецких националистов.

Также источник утверждает, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежит дисквалификации, но будет оштрафован как минимум на 20 тысяч евро за непристойный жест в матче 1/8 финала против Словакии (2:1). В той игре хавбек «Реала» забил гол, отпраздновал его, после чего показал трибунам, будто хватает себя за пах. Беллингем объяснил это шуткой, адресованной друзьям на стадионе.

Фото Global Look Press

Можно ли верить этой информации?

Bild — немецкий таблоид, который нередко делится правдивыми инсайдами, поэтому эта информация может быть верна. Однако в Турции иное мнение. Агентство Anadolu Ajans? со ссылкой на официальных лиц федерации футбола опубликовало заявление: «Новость, распространенная Bild под заголовком «Мерих Демирал дисквалифицирован УЕФА на два матча», не соответствует действительности. У нас есть время до утра пятницы, чтобы предоставить защиту».

Какие матчи пропустит Демирал?

Если информация подтвердится, то защитник не поможет своей сборной в четвертьфинале Евро-2024 против Нидерландов. Кроме того, дисквалификация Демирала распространится и на полуфинальную встречу, если Турция туда выйдет.

Фото Global Look Press

Что такое «волчий салют»?

Это жест, который используют турецкие националисты. Он ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Сам жест называют «волчьим салютом», потому что участники движения так приветствуют друг друга. Волк в качестве символа был выбран не случайно: согласно местной мифологии, тюркские народы произошли от серой волчицы-прародительницы Асены.

Организация «Серые волки» признана вне закона во Франции, а ее символ запрещен в Австрии.

Инцидент совпал с началом в Турции судебного процесса над 22 фигурантами дела об убийстве бывшего лидера «Серых волков» Синана Атеша, застреленного в Анкаре в конце 2022 года.

Что сказал Демирал?

— Я думал над празднованием, связанным с моей турецкой идентичностью, — сказал защитник сразу после победы над Австрией. — Невероятно горжусь тем, что я турок, в этом и есть смысл жеста. Видел, что на трибуне люди показывали мне то же самое. Рассчитываю, что у меня появится возможность продемонстрировать этот жест еще раз.

Фото Global Look Press

Как отреагировали в Европе?

Сначала высказался журналист из Австрии Михаэль Бонвалот, который сразу призвал УЕФА наказать Демирала: «Он абсолютно открыто показал жест фашистских «Серых волков». Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей. Когда УЕФА начнет действовать?»

Затем слово взяла министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В своих соцсетях она написала: «Символам турецких ультраправых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для распространения расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит возможность применения санкций. Наши органы безопасности внимательно следят за турецкими правыми экстремистами в Германии. «Серые волки» находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции».

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир — к слову, сын турецких иммигрантов — тоже не остался в стороне. Он сказал, что жест Демирала является «крайне правым» и «символизирует террор и фашизм».

Кроме того, немецко-израильское общество, называвшее «Серых волков» угрозой евреям, а также армянам, грекам и курдам, призвало власти Германии запретить эту организацию. «Идеологическое превосходство этих фашистских националистов ставит под угрозу общественную безопасность», — заявил президент общества, немецкий политик Фолькер Бек.

Как отреагировала Турция?

На родине Демирала все на стороне защитника сборной. Узнав о начале расследования, Мерих еще раз написал в соцсетях ту же фразу Ататюрка: «Доброе утро, моя Турция. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!»

Министерство иностранных дел Турции спешно выпустило заявление, в котором раскритиковало действия УЕФА: «Неприемлемо, что Европейский футбольный союз начал дисциплинарное расследование в отношении нашего игрока Мериха Демирала. В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по охране конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «серый волк» не обязательно может быть связан с правым экстремизмом. «Серый волк» также не является запрещенным символом в Германии. При таких обстоятельствах реакция немецких властей на Демирала сама по себе может считаться ксенофобской».

Многие турецкие политики высказались в поддержку Демирала. Так, официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал заявление МВД Германии и расследование УЕФА недопустимыми.

Кроме того, МИД Турции в среду вечером вызвал посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за заявления немецких властей. МИД Германии, в свою очередь, вызвал к себе посла Турции в Берлине.

Фото Global Look Press

Когда играет Турция?

Сборная Турции в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Берлине в субботу, 6 июля. Официально решение по делу Демирала должно быть озвучено до этого матча.