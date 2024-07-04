Бывший президент «Локомотива» — об итогах 1/8 финала Евро-2024.

Беллингем продлил страдания

— Начнем с блица. Что в 1/8 финала особенно удивило?

— Расстроили итальянцы. Не смогли ничего придумать против Швейцарии. Были вялые, безынициативные... Первый тайм вообще провалили!

— Главное разочарование?

— Большего ждал от англичан. Могли бы сыграть повеселее — с таким-то набором футболистов.

— Герой тура?

— Для Англии — Беллингем. Спас команду от вылета и продлил страдания остальных болельщиков. Если серьезно, отмечу троих. Глядя на игру португальского вратаря Диогу Кошты, начинаешь понимать, что даже в одиночку можно сотворить чудо. Турецкий голкипер Мерт Гюнок тоже заслуживает самых добрых слов. Ну и конечно, нельзя не отметить защитника Мериха Демирала, который дважды забил со стандарта.

— Между прочим, удар Баумгартнера на последних секундах оценивается как 0,94 по xG. То есть почти верный гол — лишь шесть процентов на сейв. Но Гюнок вытащил мяч!

— Согласен — фантастический сейв! Красавец!

— В Турцию перед стартом плей-офф никто не верил. Вы тоже?

— Да. Она ведь на групповом этапе совсем не впечатляла. В отличие от Австрии, которая предстала на удивление сбалансированной командой. Быстрой, агрессивной. Бундестим в миниатюре. Одно удовольствие наблюдать.

— Что же случилось в 1/8 финала?

— Разве Австрия играла хуже Турции? Нет! Но удача оказалась на стороне Монтеллы и его парней. Возьмем первый гол — два рикошета и добивание. Второй вновь забили со стандарта. А сколько стопроцентных моментов не реализовали австрийцы! И Арнаутович, и Баумгартнер, и другие... Гюнок в воротах был бесподобен.

— Турция заслужила выход в четвертьфинал?

— Да. Без везения никуда, но и с неба такие победы не падают. Играли турки напористо, проявили характер. Костьми легли — и дотерпели. Молодцы! Это их лучший матч на турнире.

Гол Джуда Беллингема. Фото Reuters

На ЧМ-2022 Англия играла лучше

— Вы сказали, что от Англии ждали большего. Хотя Саутгейт и феерия — антонимы.

— Понятно, от тренера зависит многое. Но и о самих футболистах не стоит забывать. А в клубах эти же игроки выглядят совершенно иначе. Гораздо ярче! Беллингем выигрывает с «Реалом» Лигу чемпионов и приезжает на Евро в статусе самого перспективного молодого дарования планеты. Чуть ли не нового Пеле. И что мы видим?

— Гол Словакии ударом через себя.

— Да, гол замечательный. На 95-й минуте. А до этого момента парень вообще ничего не показал. Как и Кейн. Хотя за «Баварию» наколотил 36 мячей, стал главным снайпером бундеслиги. Фоден, лучший игрок АПЛ минувшего сезона, на Евро тоже не блещет. Так можно долго перечислять... Где страсть? Где кураж? Почему грузины, обладающие скромным составом, в каждом матче носятся, бьются, а у звездных англичан ни скорости, ни заряженности?

— Кто-то называет футбол, в который сегодня играет Англия, «отстойным». Кто-то — «снотворным». Какое слово подберете вы?

— Скучный. С учетом громких имен, собранных там, воображение рисует что-то яркое, интересное, атлетичное, современное. А на выходе...

— Так ведь Саутгейт уже давно приучил к игре на минималках.

— Ну почему? Вспомните чемпионат мира в Катаре. 6:2 с Ираном, 3:0 с Уэльсом, 3:0 с Сенегалом... Два года назад Англия точно скучной не была. Играла лучше, чем сейчас. Я много лет слежу за этой сборной. Нынешняя — самая невыразительная на моей памяти. Несмотря на шикарный подбор исполнителей. Вот такой парадокс.

— Как для себя объясняете успех Швейцарии?

— Команда обученная, организованная. Все в великолепной физической форме. Играют агрессивно, никого не боятся. Не сомневаюсь, у англичан они крови попьют. На стороне швейцарцев еще один важный фактор.

— Какой же?

— Лишний день на восстановление. В то время как Англия 120 минут бодалась со Словакией, Швейцария отдыхала.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Фото Reuters

Испания уничтожила Грузию

— Испания — лучшая сборная Евро-2024 на данный момент?

— Да. Команда сбалансированная, с поставленной игрой. Главное, у де ла Фуэнте есть разные варианты. Быстрые отрывы чередуются с комбинационным футболом и атакой вторым темпом. Оборону вскрывают то через центр, то с помощью флангов, где особенно хороши молодые Уильямс и Ямаль. Причем все испанцы — ребята очень уверенные. В матче с Грузией на 18-й минуте забили в свои ворота, но не расстроились, не запаниковали. Продолжали играть как ни в чем не бывало, без оглядки на табло. В итоге соперника просто уничтожили.

— Немцы могут их остановить?

— Все бывает. У Германии крепкая команда. Два шальных удара по «девяткам» или глупый пенальти за попадание мяча в руку — и вот тебе преимущество... Но если отталкиваться от качества игры, Испания смотрится предпочтительнее. Германия лишь в первом туре с Шотландией провела феерический матч. А дальше возникли вопросы.

— Какие?

— Почему со Швейцарией сыграли слабо? Кто-то скажет — мол, немцы ротировали состав и уже думали о плей-офф. Хорошо. Но тогда почему с Данией снова выглядели не лучшим образом? Еще неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не отмененный гол Андерсена из-за микроскопического офсайда и не пенальти, когда мяч тому же Андерсену в руку попал... С Шотландией на поле была настоящая немецкая машина, которая лихо и безжалостно перемолола противника. В других матчах этого близко нет.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану не тянет команду вниз

— Франция тоже разочаровывает?

— Не меня одного. Думаю, дело тут вот в чем. В последнее время и во Франции, и в Англии футбольные академии готовят блестящих игроков. Но не системообразующих. Не таких, вокруг которых можно лепить команду. Эти роли в лиге 1 и АПЛ отводятся легионерам. Что создает дополнительные трудности национальным сборным.

— Интересная мысль.

— В сегодняшней Франции нет Зидана, а в Англии — Лэмпарда или Джеррарда. Это стержневые игроки. Глыбы. Каждый из них — гвоздь, на который можно вешать картину.

— А Мбаппе?

— Ему выдавали много авансов. Называли лидером нового поколения. Говорили, еще чуть-чуть — и встанет в один ряд с Марадоной, Месси, Криштиану Роналду... Конечно, Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Не из тех футбольных богов, которым мы поклонялись. Он не может повести за собой. Не делает на поле феноменальной разницы. Грубя говоря, это Гризманн номер два.

— А Криштиану? У вас есть ощущение, что его нынешние минусы уже перевешивают плюсы?

— Нет! Как только не называют сейчас Криштиану. И якорем, и гирей для сборной Португалии... Категорически не согласен! Да, пропала магия. Но даже в 39 он прекрасно готов физически и уж точно не тянет команду вниз. Не понимаю, какие к нему вопросы. Не забивает? Зато сколько моментов создает. Берет на себя исполнение штрафных? Ну а почему нет, если умеет это делать? Роналду — великий! Нужно радоваться, что такой футболист по-прежнему выходит на поле.

— Кто же победит в четвертьфинале?

— Думаю, Франция. Она в целом помощнее. Да и помоложе. Сегодняшняя Португалия — уходящая натура. Поколение Криштиану и Пепе уже на финишной прямой, а те, кто должен прийти им на смену, пока никак не проявляют себя в сборной. Ни Рафаэл Леау, ни Жоау Феликс...

— Это правда.

— А французов критикуют, но не будем забывать, что в 1/8 финала они завалили Бельгию — могучего зверя. Атака у Дешама великолепная. Рано или поздно прорвет.

Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP

Доннарумма и Сафонов

— Кого из вылетевших вам теперь на турнире будет особенно не хватать?

— Сборной Хорватии во главе с Модричем. Досадно, что не вышли из группы. Италию тоже жалко. Все-таки я с симпатией отношусь к Спаллетти. Классный тренер. Но здесь у него не получилось. Не подобрал к футболистам ключик.

— Массимо Каррера после вылета сказал: «Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел». Согласны?

— Итальянский футбол давно на спаде. Идет необратимый процесс, дальше будет только хуже. Так что Каррера наверняка увидит еще более слабую сборную Италии. Там же сегодня вообще нет игроков с приставкой «супер»! Даже в обороне, где всегда были столпы. Но сошли Кьеллини с Бонуччи — и все рассыпалось, замены им нет.

— На Евро лучшим у итальянцев был Доннарумма. Пока он в такой форме, Сафонову в «ПСЖ» его не подвинуть?

— Сто процентов! Первый номер сборной Италии — это по-прежнему знак качества. И приговор для второго вратаря. К тому же Доннарумма действительно голкипер высочайшего класса. На больших турнирах играет шикарно. Опытнейший! Чего не скажешь о Сафонове. Хотя они ровесники.

— Обоим по 25 лет.

— Я искренне желаю Матвею удачи. Но в «ПСЖ» шансов у него немного. Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав.

— На Евро-2024 за кого болеете?

— С юности симпатизирую сборной Голландии. Всегда нравилось, как она играет. У нее и болельщики забавные. Безбашенные, но неизменно доброжелательные, неунывающие. На любом турнире превращают трибуны в оранжевое море — при этом ни драк, ни особых эксцессов.

— Как вам команда Кумана?

— Без звезд в атаке, но веселая, искрящая. Иногда впадает в ступор, но к плей-офф вроде разыгралась, спокойно прошла Румынию. Из фаворитов на этой стадии лишь Испания и Голландия показали хороший футбол. Остальные — страдали.

— Кто же возьмет золото?

— Сейчас все готовы короновать Испанию. Но у нее тяжелейшая сетка. Сначала играть с Германией, затем с победителем пары Португалия — Франция... У Голландии соперники полегче, поэтому как никогда отличные шансы дойти до финала.